كشف تقرير تقني حديث أن شركتي الاتصالات السعودية (stc) وموبايلي قد حققا نجاحًا كبيرًا في تجربة شبكة الهاتف المحمول في المملكة العربية السعودية، حيث تصدّرت شركة stc جوائز سرعة الشبكة الأربعة، وهي جوائز: سرعة التنزيل، وسرعة التحميل، وسرعة التنزيل 5G، وسرعة التحميل 5G. بينما فازت شركة موبايلي بالمركز الأول في جائزة تجربة الفيديو.

وأكد التقرير الذي أصدرته شركة أوبن سيجنال (Opensignal)، المتخصصة في مجال تحليل وتقييم شبكات الجوال، حول تجربة شبكات الهاتف المحمول في المملكة العربية السعودية، خلال المدة من 1 يوليو 2023 إلى 28 سبتمبر لعام 2023، أن النجاح الذي حققته شركة stc في تجربة تغطية شبكة الجيل الخامس (5G) يأتي نتيجة التزامها المستمر بتزويد العملاء الأفراد والشركات بحلول عالية الجودة باستخدام شبكاتها الموثوقة عالية السرعة، وجهودها بصفتها واحدة من أبرز شركات الاتصالات الرائدة والداعمة لصناعة الاتصالات المتطورة في المملكة العربية السعودية؛ من خلال توسعها في استخدام شبكات (5G)، هذا إلى جانب دورها في دعم الصناعة بتدشينها أول شبكة جيل خامس (5G) خالية من الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم بالشراكة مع شركة البحر الأحمر الدولية.

وأوضح التقرير فوز شركة الاتصالات السعودية (stc) بـ 10 جوائز من أصل 15 جائزة - بما في ذلك جميع جوائز السرعة الأربع، وجوائز تجربة الألعاب، وثلاث جوائز من أصل أربع جوائز للتغطية، والجودة المتسقة، بينما انتقلت شركة موبايلي من مشاركة ثلاث جوائز مع شركة stc في التقارير السابقة إلى الفوز بـ 3 جوائز منفردة في تجربة الفيديو، وتجربة الفيديو المباشر، والتوافر، بالإضافة إلى مشاركتها جائزتي تجربة الفيديو 5G وتجربة الفيديو المباشر 5G مع شركة stc، فيما لم تحصد شركة "زين" أي جوائز في هذا التقرير.

توافر الشبكة

وتصدّرت شركة موبايلي جائزة توافر الشبكة بنسبة 97.8%، وذلك بعد تقاسمها الجائزة مع شركة stc في التقرير السابق؛ ويعود ذلك الفوز إلى انخفاض نقاط شركة الاتصالات السعودية عن نتيجتها السابقة لتحتل بذلك المركز الثاني بنسبة 96.5%، بينما تستمر شركة زين في المركز الأخير محقّقة نسبة 95.7%.

أما عن توافر شبكة 5G، فقد حصدت شركة الاتصالات السعودية المركز الأول في جائزة توافر شبكة 5G محقّقة نسبة 22%، ومتقدمة على شركتي موبايلي وزين بحوالي 1.7 نقطة مئوية؛ نظرًا لدرجاتهم المتقاربة، والتي تتراوح بين 19.9 و20.8%، وذلك بعد تقاسمها الجائزة مع شركتي موبايلي وزين في التقرير السابق؛ وهو ما يؤكد قضاء مستخدمي شبكة stc أكبر نسبة من الوقت في الاتصال النشط بشبكة 5G.

الجودة المتسقة

وحقّقت شركة STC المركز الأول في جائزة الجودة المتسقة بنسبة 57.5%؛ مما جعلها تتقدّم بنسبة 1.1 نقطة مئوية على شركة موبايلي التي تبلغ 56.4%، فيما جاءت شركة زين في المركز الأخير بنسبة 41.7%. علمًا بأن هذه الجائزة تحل محل جائزتي الجودة المتسقة الممتازة، والجودة المتسقة الأساسية الواردة في تقارير أوبن سيجنال لتجربة شبكات الهاتف المحمول السابقة.

الفيديو

وفيما يخص تجربة الفيديو، برزت شركة موبايلي بصفتها شركة رائدة في تجربة الفيديو، وقد حصلت على جائزتي تجربة الفيديو الشاملة وتجربة الفيديو المباشر، وهي بذلك أول شركة اتصالات في المملكة تفوز بجائزة تجربة الفيديو المباشر من أوبن سيجنال، حيث سجّلت 56.5 نقطة على مقياس مكون من 100 نقطة، متقدّمة بواقع 1.4 نقطة على شركة stc صاحبة المركز الثاني، في حين جاءت شركة زين في المركز الأخير بواقع 46.6 نقطة.

كما تقاسمت شركة موبايلي جائزتي تجربة الفيديو 5G وتجربة الفيديو المباشر 5G مع شركة stc؛ مما يوضح براعتها في تقديم تجارب بث فيديو استثنائية.

ألعاب متعددة اللاعبين

وتستمر شركة الاتصالات السعودية (stc) بالمحافظة على ريادتها في تجربة الألعاب متعددة اللاعبين، وتجربة الألعاب على شبكة 5G في المملكة العربية السعودية، وذلك على الرغم من الانخفاض الطفيف في نتائجها السابقة بمقدار 4.8 نقطة عن التقرير السابق، وفوزها بفارق 1.6 نقطة فقط عن شركة موبايلي، حيث سجّلت 68.2 نقطة على مقياس مكون من 100 نقطة، بينما سجّلت شركة موبايلي 66.5 نقطة؛ مما يعكس المشهد التنافسي الحالي في تجارب الألعاب متعددة اللاعبين عبر شبكة الهاتف المحمول.

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عن شركة أوبن سيجنال Opensignal

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