دبي، الإمارات العربية المتحدة – أصدرت بيوت و"دوبيزل بروبرتي"، التابعة لـ "مجموعة دوبيزل" (الشركة الناشئة الوطنية “يونيكورن”)، أحدث تحليل داخلي للسوق، والذي يسلّط الضوء على استمرار التعافي عبر مؤشرات رئيسية لتفاعل المستخدمين العقاريين، وذلك بعد نحو شهرين من بداية حالة عدم اليقين الإقليمي الأخيرة.

وتشير البيانات إلى أن نشاط الباحثين عن العقارات في دولة الإمارات، وتفاعل الوسطاء، والاستفسارات من باحثين جديين، واصلت التعافي بشكل تدريجي ومستقر، الأمر الذي يعكس مرونة أساسية في سوق العقارات في الدولة.

وفقاً لبيانات بيوت و "دوبيزل بروبرتي"، ارتفع عدد المستخدمين النشطين إلى 85% من خط الأساس لعام 2026 بحلول اليوم 58، فيما عاد المشترون الفعليون إلى 87%. كما كانت قوة التعافي أوضح على مستوى مؤشرات التفاعل، حيث بلغت مرات الظهور 92% من خط الأساس لعام 2026، وبلغت المشاهدات 89%، فيما تعافت الاستفسارات عالية الجدية إلى 80%.

وعند المقارنة بمستويات عام 2025، سجلت مرات الظهور والمشاهدات والاستفسارات عالية الجدية نسب 104% و105% و108% على التوالي، ما يعكس أن نشاط السوق لا يزال متقدماً على أداء العام الماضي.

كما تُظهر البيانات تعافياً قوياً في تفاعل الوسطاء، حيث عاد متوسط استجابات الوسطاء اليومية إلى 107% من خط الأساس لعام 2026، مما يعكس استمرار التزام المتخصصين العقاريين بخدمة المشترين والمستأجرين والمستثمرين خلال فترة تغيرات في معنويات السوق.

ويعزز هذا النشاط المتجدد ارتفاع التفاعل مع الأدوات المعتمدة على البيانات لدى "بيوت" و"دوبيزل"، بما في ذلك أداة "تروإستميت" وبيانات "معاملات دبي". وقد شهدت حركة الاستخدام على بيانات معاملات دبي وتوليد تقارير أداة ترو إيستميت استمراراً في الزخم بعد مرحلة التعديل الأولى للسوق، مما يشير إلى تزايد اعتماد المستخدمين على البيانات الموثوقة والمعلومات الشفافة لاتخاذ قرارات عقارية مدروسة.

وقال مات غريغوري، المدير الأول للاستراتيجية في "بيوت" و"دوبيزل":

“غالباً ما تكشف فترات عدم اليقين عن القوة الحقيقية لأي سوق. ما نشهده عبر منصاتنا هو عودة مدروسة وواثقة للتفاعل، مدعومةً بمشترين جادين، ووسطاء عقاريين ملتزمين، واعتماد متزايد على البيانات في اتخاذ القرار. لا تزال سوق العقارات في دولة الإمارات تُظهر نضجاً واضحاً، حيث يعتمد المستخدمون بشكل متزايد على أدوات موثوقة مثل أداة تقييم أسعار العقارات عالية الدقة تروإستميت وبيانات معاملات دبي للحصول على فهم أعمق، والتمكن من مقارنة الفرص، واتخاذ قرارات أكثر دقة. وهذا النوع من السلوك يدعم استقرار السوق على المدى الطويل.”

واستمرت دبي في جذب اهتمام قوي في قطاع العقارات سواء في المبيعات الجاهزة أو المشاريع قيد الإنشاء. ففي المبيعات الجاهزة، حققت مناطق قرية جميرا الدائرية، وبيزنس باي، ووسط مدينة دبي، ودبي مارينا، والفرجان أكثر المجمعات السكنية بحثاً للشقق، فيما تصدرت داماك هيلز 2، ودبي هيلز استيت، والمرابع العربية 3، والمرابع العربية، ودبي الجنوب القائمة من حيث بحث المستخدمين عن الفلل.

أما في الطلب على المشاريع قيد الإنشاء، فقد برزت مناطق مثل مَجان، وقرية جميرا الدائرية، ودبي الجنوب، ومثلث قرية الجميرا، والخليج التجاري من حيث الطلب على الشقق. فيما تصدرت ذا أويسس من إعمار، وذا ڤالي من إعمار، وداماك لاجونز، ودبي الجنوب، ومدينة محمد بن راشد الطلب على الفلل.

كما بقي الطلب على العقارات للإيجار متركزاً في مجتمعات سكنية عائلية وحضرية راسخة وناشئة. وجاءت قرية جميرا الدائرية، وأرجان، والخليج التجاري، ودبي مارينا، وميدان ضمن أكثر مناطق الشقق طلباً للإيجار، فيما شملت أبرز مناطق الفلل داماك هيلز 2، ودبي الجنوب، ومردف، والمرابع العربية 3، وذا فالي من إعمار.

وتشير هذه النتائج إلى سوق لا يكتفي بالتعافي فحسب، بل يقوم بذلك مع اعتماد أكبر على البيانات، والشفافية، والتفاعل عالي الجودة. ومع تسجيل أكثر من 18 مليون مرة ظهور عقاري في دبي بحلول اليوم 58، تُظهر بيانات "بيوت" و"دوبيزل" استمرار قوة الطلب، ومرونة تفاعل الوسطاء، وثقة راسخة في الأسس طويلة المدى لسوق العقارات في دولة الإمارات.

