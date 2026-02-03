دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشف بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، عن تقرير توقعات الاستثمار العالمي لعام 2026 تحت عنوان "الرؤية الواضحة".

واستعرض موريس غرافيير، المسؤول الرئيسي للاستثمار، إدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، هذه التوقعات خلال مؤتمر صحفي عقده البنك بهذه المناسبة في مكاتبه في "دبي كوميرسيتي"، بحضور ممثلي وسائل الإعلام وعدد من كبار مسؤولي البنك.

وسلّط غرافيير وفريقه الضوء على العائدات الممتازة التي حققها البنك في عام 2025، وكان هذا الأداء مدعوماً بمسار استثماري واضح المعالم تمّ تحديده ضمن تقرير عام 2025 الذي حمل عنوان "رياح التغيير". وقال: "حققت استراتيجيات البنك عوائد بالدولار الأمريكي تراوحت بين 13% و20%، متفوقةً على نظرائها عالمياً بأوسع فارق حتى اليوم."

وفي إطار حديثه عن توقعات الاستثمار لعام 2026، أشار غرافيير إلى أن هذا العام سيمثل بداية مسار طويل تحكمه التقنيات المتقدمة وتتحول فيه موازين القوة العالمية، مما يوفر العديد من الفرص الواعدة على المدى الطويل، لكنه في الوقت ذاته محفوف بالمخاطر. وأضاف ايضاً: "ففي كل اتجاه، تتعرض الحدود القائمة للاختبار نتيجة التداخل المتزايد بين التوسع المتسارع للذكاء الاصطناعي وتصاعد التوترات الجيوسياسية. وتبرز هنا القيود المالية والاجتماعية في مقدمة التحديات، فيما يتم اختبار الخطوط الحمراء السياسية، وتُعاد صياغة التحالفات والخصومات. كما تمتد هذه الضغوط إلى المنظومة المالية، من تقييمات الأسواق إلى تمويل الحكومات والمشاريع الكبرى، فضلًا عن اختبار قدرة المستثمرين على تحمّل التقلبات."

وأثناء استعراضه الاتجاهات الكلية الرئيسية – مثل الذهب، والذكاء الاصطناعي، والأسواق الناشئة، أكد غرافيير على ضرورة الالتزام الدائم بالوعي والانضباط في الاختيار ودقة التمركز الاستثماري. وأفاد أن "عملية بناء المحافظ وإدارة المخاطر تتصدر أولوياتنا الاستراتيجية؛ فقد أعدنا هيكلة التوزيع الاستراتيجي للأصول بما يضمن بقاء المحافظ موجهة بثبات نحو أهدافها طويلة الأجل، وهي جوهر فلسفة إدارة الثروات. وقد صُمّمت هذه المنهجية لحماية رأس المال عبر آجال زمنية محددة (3 و5 و7 سنوات)، مع مستوى تنويع كافٍ يوفّر الخيارات والمرونة في اتخاذ القرار عند مواجهة السيناريوهات السلبية."

ومع توقعاته بتحقيق عوائد إيجابية عموماً وربما خلال الأشهر الأولى من العام، شدد غرافيير على أهمية تحديد الفرص الملائمة ضمن الهيكل الاستثماري للعام من خلال الانتقال إلى تحليل أكثر عمقاً وتفصيلاً. وقال بهذا الخصوص: "نستهل العام بمستويات استثمار مرتفعة مع ترجيح للأسواق الناشئة عبر أدوات الدخل الثابت والأسهم، وكذلك للذهب. ونتخذ موقفاً حيادياً تجاه السيولة والاستثمارات ذات الدخل الثابت مع قدر من التحفظ تجاه بعض السندات الحكومية والاستثمارات البديلة. وانطلاقاً من ثقة مدروسة ونهج استثماري منضبط، ورؤية واضحة، نحتفظ بمرونة عالية تتيح لنا إعادة ضبط مستويات الانكشاف على فئات الأصول بسرعة وكفاءة، في عام يُتوقّع أن يحمل تحولات جوهرية على مستوى الاقتصاد العالمي والأسواق المالية."

يعتبر تقرير توقعات الاستثمار العالمي خطة استشارية تشمل الفرص الاستثمارية والمؤشرات الرئيسية للاقتصاد العالمي وتحليلات موسعة للأسواق المالية، يعتمد عليها فريق الاستشاريين وخبراء الاستراتيجيات والمحللون الماليون في بنك الإمارات دبي الوطني، لتقديم اقتراحاتهم المتعلقة بالمعاملات المالية والاستثمارات الموجهة لعملاء البنك.

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني:

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 9 مليون عميل نشط. وكما في 31 ديسمبر 2025 بلغ مجموع أصوله 1.164 تريليون درهم (يعادل تقريباً 316.5 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 787 فرعاً إضافة إلى 4,526 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 4.54 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعةLiv ، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.

يُبرز بنك الإمارات دبي الوطني ريادته في مجال الاستدامة من خلال كونه أول بنك على مستوى العالم ينشر تقريراً متوافقاً مع معياري الإفصاح IFRS S1 وIFRS S2، إلى جانب توفير تأكيد مستقل للانبعاثات الممولة، وكذلك من خلال الإصدار التاريخي لأول صكوك تمويل مرتبطة بالاستدامة في العالم بقيمة 500 مليون دولار أمريكي من قبل مصرف الإمارات الإسلامي، والمتوافقة بالكامل مع إرشادات الرابطة الدولية لأسواق رأس المال (ICMA). ويواصل بنك الإمارات دبي الوطني دعم المجتمعات من خلال برنامجه التطوعي الرائد "إكستشينجر"، الذي أكمل عشرة أعوام في عام 2025، مساهماً بأكثر من 160 ألف ساعة تطوعية لخدمة القضايا المجتمعية، طال أثرها أكثر من 1.1 مليون مستفيد.

