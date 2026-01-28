الرؤساء التنفيذيين في دولة الإمارات يصنفون الدولة ضمن أفضل 10 وجهات استثمارية عالمياً خلال الاثني عشر شهراً المقبلة

وجهات استثمارية عالمياً خلال الاثني عشر شهراً المقبلة ما يقارب ثمانية من كل عشرة رؤساء تنفيذيين في دولة الإمارات واثقون من نمو الإيرادات خلال السنوات الثلاث المقبلة

85% من الرؤساء التنفيذيين في دولة الإمارات يؤكدون أن ثقافة مؤسساتهم تدعم تبني الذكاء الاصطناعي، فيما يمتلك 75 % خارطة طريق واضحة للذكاء الاصطناعي

من الرؤساء التنفيذيين في دولة الإمارات يؤكدون أن ثقافة مؤسساتهم تدعم تبني الذكاء الاصطناعي، فيما يمتلك % خارطة طريق واضحة للذكاء الاصطناعي 74% يخططون لصفقة استحواذ واحدة أو أكثر خلال السنوات الثلاث المقبلة

يخططون لصفقة استحواذ واحدة أو أكثر خلال السنوات الثلاث المقبلة 60% يعتزمون تعزيز الأمن السيبراني على مستوى المؤسسات خلال السنوات الثلاث المقبلة

دبي، الإمارات العربية المتحدة – 28 يناير 2026: يواصل الرؤساء التنفيذيين في الإمارات العربية المتحدة إظهار ثقتهم القوية في التوقعات الاقتصادية المحلية، حيث يتوقع 91% منهم تعزيز النمو الاقتصادي في الإمارات العربية المتحدة خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، مما يعكس التفاؤل المستمر بين قادة الأعمال، وفقاً لنتائج الاستطلاع العالمي التاسع والعشرين للرؤساء التنفيذيين: الإمارات العربية المتحدة الصادر عن بي دبليو سي الشرق الأوسط. وتعكس هذه الثقة رغبة الإمارات العربية المتحدة القوية في الابتكار وقدرتها على جذب رأس المال والمواهب، حيث يواصل قادة الأعمال الاستثمار على الرغم من حالة عدم اليقين العالمية والمخاطر الجيوسياسية وضغوط التعريفات الجمركية.

وتسلّط النتائج الضوء على أن قادة الأعمال في الدولة يستفيدون من تدفقات رأس المال القوية، واستقرار آليات وضع السياسات، وتسارع تبني الذكاء الاصطناعي لتحقيق نمو مستدام. إذ يواصل الرؤساء التنفيذيون الاستثمار رغم حالة عدم اليقين، وتوسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي في مؤسساتهم، والسعي إلى إتمام صفقات استحواذ استراتيجية وذلك لتعميق القدرات وتوسيع نطاق الحضور الإقليمي والعالمي، بما يتماشى مع أهداف التحول الوطني طويلة الأمد. ففي ظل بيئة تشغيل عالمية أكثر تقلبًا، تكمن قوة دولة الإمارات العربية المتحدة في القدرة على التوقّع، وسرعة اتخاذ القرارات، ودورها كقاعدة للانطلاق نحو التوسع في المنطقة والعالم.

وعلّق هاني أشقر الشريك الرئيسي في بي دبليو سي في الشرق الأوسط: " تشير نتائج دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مجتمع أعمال يتمتع بالثقة ويركّز على خلق قيمة مستدامة على المدى الطويل. يقوم الرؤساء التنفيذيون بتوظيف رؤوس الأموال بنية واضحة، مع التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الأمن السيبراني، والسعي إلى استثمارات استراتيجية تبني القدرات وتدعم المرونة. وينصبّ التركيز على الاستثمار الذي يعزز القدرة على التكيّف ويُمكّن المؤسسات من المنافسة في عالم يشهد تقلبات متزايدة ".

قوة رأس المال تعزز مكانة دولة الإمارات كوجهة استثمارية عالمية

تحتل دولة الإمارات مكانة رائدة ضمن أفضل 10 وجهات عالمية للاستثمار بالنسبة إلى الرؤساء التنفيذيين حول العالم.

وسجلت الشركات العاملة في دولة الإمارات أداءً مالياً أقوى مقارنة بنظيراتها العالمية، حيث بلغ متوسط نمو الإيرادات 13% خلال السنة المالية الحالية، مقابل 8% عالمياً، فيما وصلت هوامش صافي الأرباح إلى 14%، متجاوزة المتوسط العالمي البالغ 10%.

تسارع تبني الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في الشركات الإماراتية

يتجاوز تبني الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الإماراتية المعدلات العالمية بشكل ملحوظ. إذ أفاد 85% من الرؤساء التنفيذيين بأن ثقافة مؤسساتهم تدعم تبني الذكاء الاصطناعي، بينما أكد 75% امتلاكهم خارطة طريق واضحة في هذا المجال.

ويجري توظيف الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في مجالات توليد الطلب، وخدمة العملاء، والوظائف الداعمة، وتطوير المنتجات. كما أشار نحو نصف قادة الأعمال الذين شملهم الاستطلاع في دولة الإمارات إلى استخدام شامل للذكاء الاصطناعي في المبيعات، والتسويق، والتفاعل مع العملاء، في ظل إقدام الكثير من الشركات بدمجه مباشرة في منتجاتها وخدماتها.

تحول نشاط الاستحواذ في دولة الإمارات نحو النمو القائم على بناء القدرات

لا يزال الإقبال على إبرام الصفقات قوياً، حيث يخطط 74% من الرؤساء التنفيذيين في دولة الإمارات لتنفيذ صفقة استحواذ واحدة أو أكثر خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهو معدل يفوق المتوسط العالمي بشكل واضح.

وتركّز هذه الصفقات بشكل متزايد على بناء القدرات، بما يشمل الوصول إلى التقنيات الحديثة، والمواهب، والبيانات، والقطاعات عالية النمو. كما أفاد ما يقارب 70% من الرؤساء التنفيذيين في دولة الإمارات أن مؤسساتهم بدأت بالفعل المنافسة في قطاعات جديدة، في إطار استراتيجية متعمدة للتنويع ولدعم تحقيق القيمة على المدى الطويل.

بناء المرونة وسط المخاطر السيبرانية والجيوسياسية

تُعدّ المخاطر السيبرانية وعدم اليقين الجيوسياسي من أبرز التحديات التي تواجه الرؤساء التنفيذيين في دولة الإمارات، ما يستدعي اتخاذ إجراءات حاسمة، إذ يخطط 60% منهم لتعزيز الأمن السيبراني على مستوى مؤسساتهم خلال السنوات الثلاث المقبلة، فيما يعتزم 36% إعادة هيكلة سلاسل التوريد والحد من الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية، بما يعكس نهجًا استباقيًا لحماية القيمة.

وعلى الرغم من هذه المخاطر، لا تزال الثقة الاستثمارية قوية؛ إذ يشير ثلثا الرؤساء التنفيذيين في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أن حالة عدم اليقين الجيوسياسي تؤثر بشكل محدود أو معدوم في إقبالهم على الاستثمارات الكبرى، فيما يتوقع معدل مماثل أن يكون للرسوم الجمركية أثر طفيف على هوامش الأرباح خلال العام المقبل.

تحديد المسار المستقبلي

تشير نتائج دولة الإمارات من استطلاع بي دبليو سي العالمي التاسع والعشرين لانطباعات الرؤساء التنفيذيين إلى أجندة قيادية تركز على اتخاذ قرارات استثمارية أكثر دقة، وتوسيع نطاق اعتماد الذكاء الاصطناعي بمسؤولية، وبناء القدرات والحفاظ عليها من خلال الشراكات وإبرام الصفقات الاستراتيجية، مع الحفاظ على قدر كافٍ من المرونة للاستجابة السريعة بدلًا من الانكفاء خلف الحواجز.

للاطلاع على التقرير الكامل ومزيد من الرؤى، يرجى زيارة هذا الرابط.

-انتهى-

نبذة عن بي دبليو سي

في بي دبليو سي، نساعد عملاءنا على بناء الثقة ومواكبة التغيّر، ليتمكّنوا من تحويل التحديات إلى فرص تنافسية. نحن شبكة عالمية تعتمد على التقنيات الحديثة وكوادرها المتميزة، وتضم أكثر من 364,000 شخص في 136 دولة و137 منطقة. من خلال خدماتنا في مجالات التدقيق، والضرائب والقانون، والصفقات، والاستشارات، نساعد العملاء على بناء الزخم وتحقيق نتائج مستدامة. لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة .www.pwc.com

تضم بي دبليو سي الشرق الأوسط 30 مكتبًا في 12 دولة في المنطقة، ويعمل بها 11,000 شخص، وتجمع بين رؤى إقليمية معمقة وخبرة عالمية لمساعدة العملاء على حل المشكلات المعقدة، ودفع عجلة التحول، وتحقيق نتائج مستدامة. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة .www.pwc.com/me

بي دبليو سي تشير إلى شبكة بي دبليو سي و/ أو واحدة أو أكثر من الشركات الأعضاء فيها، كل واحدة منها هي كيان قانوني مستقل. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا . www.pwc.com/structure

© 2026 بي دبليو سي. جميع الحقوق محفوظة.

-انتهى-

#بياناتشركات