الإمارات العربية المتحدة: اقترب موعد حلول شهر رمضان الفضيل، شهر الصوم، والتراحم، والتكافل، والتقارب الاجتماعي والعائلي، غذاءُ الروح والذهن.

وبحلول الشهر المبارك، أخذ التركيز يشتدّ على توقّعات استخدام المنصّات الرقمية من أجل الحصول على أجمل الهدايا وتقديم الوجبات اللذيذة. وبينما يستعدّ الجميع لمشاركة فرحة رمضان مع عائلاتهم، تتبادر بعض الأسئلة إلى أذهان المعلنين وأصحاب العلامات التجارية حول ما ستكون عليه تفضيلات المستهلكين من حيث التسوّق في رمضان هذا العام، وما هي الأجهزة أو المنصّات الرقمية التي ستكون الأكثر تفضيلاً؟

لتسليط الضوء على هذه الأسئلة، أجرت آدكولوني أبحاثاً مع شركة الأبحاث المستقلّة جلوبال ويبيندكس لتحليل استعمال المستخدمين للأجهزة المحمولة، وتفضيلاتهم للتسوّق على المنصّات الرقمية، والوقت الذي يقضونه على الأجهزة المحمولة، وتأثير إعلانات الجوّال على المستخدمين في الإمارات العربية المتحدة.

والاستطلاع الرمضاني الذي أجري في دولة الإمارات وشارك فيه 56 ٪ من الذكور و44 ٪ من الإناث تبلغ أعمار 46% منهم بين 16 و34 عاماً، كشف عن المستوى الذي تمّ الوصول إليه الإعلان في عصر الأجهزة المحمولة في المنطقة.

وفي حين أن الوقت الذي يقضيه الناس في استخدام الهواتف الذكية يتزايد يوماً بعد يوم، فإن 44 ٪ من المستطلعين يقضون ما بين ساعة إلى ثلاث ساعات على الانترنت على هواتفهم الذكية. ويُذكر هنا أن 76% من المشاركين في الاستطلاع أفادوا أنهم يستخدمون ألعاب الجوّال، في حين ذكر 41% منهم أن استخدام هواتفهم الذكية لألعاب الجوال يزداد على وجه التحديد خلال شهر رمضان. كما تبيّن أن الوقت الذي يقضيه من شملهم الاستطلاع في الألعاب المحمولة يتزايد أيضاً، حيث أفاد 41 ٪ من المستطلعين بأنهم يقضون من 30 دقيقة إلى ساعتين في الألعاب المحمولة خلال شهر رمضان. وأمّا الوقت الأكثر تفضيلاً لألعاب الجوّال والتسوّق عبر الإنترنت فهو في أثناء الصيام خلال اليوم بين الساعة 12 ظهراً و6 مساء بنسبة 33 ٪ و30 ٪ على التوالي.

فمما لا شكّ فيه أن الهواتف الذكيّة هي مصدر دخل للعلامات التجارية، ولكن ما مدى استعداد المستهلكين ليكونوا جزءاً من هذا المصدر? اتّضح من خلال الاستطلاع أن معظم المشاركين، وتحديداً نسبة 77 ٪ منهم، أفادوا أنهم سيستخدمون هواتفهم الذكية في أثناء التسوّق لشهر رمضان، بينما يقول 67 ٪ منهم أنهم سيتسوّقون من خلال التطبيق. بينما أفاد 47 ٪ من المستطلعين أنهم سيقومون بالتسوّق بعد وقت الإفطار.

وفي أثناء التخطيط لإنفاقها الإعلامي خلال الشهر الفضيل، فإن العلامات التجارية والوكالات على استعداد لمعرفة المزيد حول تفضيلات الجمهور المستهدف. حيث ذكر 54 ٪ من المستجيبين أن الإعلانات التي يصادفونها على هواتفهم الذكية لها تأثير كبير على قرار الشراء مقارنة بالتلفزيون بنسبة 14 ٪ فقط.

وبينما نشهد جميعاً إعلانات مختلفة من صناعات مختلفة، فإن نسبة 67% من المستخدمين في الإمارات العربية المتحدة يرغبون في متابعة إعلانات غذائية، تليها الملابس بنسبة 53 ٪، والمنتجات المنزلية بنسبة 44 ٪، وهي الفئات التي احتلّت المراكز الثلاثة الأولى.

ولدى تحليل البيانات الخاصة بالقطاع، نجد أن 45 ٪ من المستخدمين في الإمارات سيزورون المتاجر لشراء البقالة في رمضان، بينما سيتسوّق 46 ٪ منهم عبر الإنترنت ويستخدمون خدمة التوصيل إلى المنازل. ويفيد 66 ٪ من المستخدمين في الإمارات أنهم سيطبخون في الغالب في المنزل خلال شهر رمضان، بينما سيطلب 19 ٪ منهم في الغالب الطعام الخارجي.

الاتصالات بدورها فائقة الأهميّة خلال شهر رمضان المبارك. إذ أفاد 62 ٪ من المستخدمين في الإمارات العربية المتحدة أنهم يتوقّعون أن يكون اتصال الإنترنت عالي السرعة.

بينما يقول 47 ٪ من المستخدمين في الإمارات أنهم ينتظرون عروض رمضان لشراء سيارة، وهو دليل على أن شراء السيارات يتزايد أيضا خلال شهر رمضان.

وكذلك يلاحظ أن الإنفاق على مستحضرات التجميل النسائية يتزايد خلال شهر رمضان، مع التركيز أكثر على العطور بنسبة 42 ٪، والعناية بالبشرة بنسبة 35 ٪ تليها مستحضرات العناية بالشعر بنسبة 34٪.

وأفاد 66 ٪ من المستطلعين أنهم سيسافرون إلى الخارج خلال شهر رمضان بينما يفضّل 18 ٪ من لاعبي الهواتف المحمولة في الإمارات العربية المتحدة الذين يحبّون السفر شراء تذاكر النقل عبر الإنترنت.

ولا يزال الوصول إلى إعلانات الجوّال يبرز باعتباره العامل الأكثر أهمية في ميول الشراء للمستهلكين. حيث ذكر 66 ٪ من المستطلعين أنهم سبق لهم القيام بالتسوّق في رمضان باستخدام هواتفهم الذكية مباشرة عبر إعلانات الجوّال، بينما ذكر 84 ٪ أنهم سيفكّرون في شراء منتج أو خدمة إذا كان المنتج المقدّم مع الإعلان يعجبهم.

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