مسقط: أصدرتْ مجموعة أكسفورد للأعمال، وبالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، النسخة العربية من تقرير: "الاستثمار في مستقبل عُمان: فرص النمو الواعد في القطاعات التنموية الرئيسية".

فبعد صُدوره أولاً بالإنجليزية في الربع الثاني من العام الجاري، تم إصدار النسخة العربية من التقرير الذي يبرز مساعي سلطنة عُمان لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي عبر مُبادرات إستراتيجية تتواءم ومستهدفات رؤية "عُمان 2040"؛ لِتأتي النسخة العربية من التقرير مُتوسِّعة في نطاق البحث والتحليل، بما يضمن وصوله لشريحة أكبر من الجمهور الناطق بالعربية وأصحاب المصلحة داخل وخارج سلطنة عمان.

ويستعرضُ التقريرُ أبرز إنجازات سلطنة عُمان وتوجهاتها المستقبلية الوطنية لقطاعات التنمية الرئيسية كالنقل واللوجستيات، والزراعة وإنتاج الغذاء، والصناعة والتعدين، والسياحة والتنمية الحضرية، والطاقة، والاقتصاد الرقمي. كما يُسلط الضوء على توجُّهات السلطنة الطموحة نحو القطاعات الواعدة كالهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة والابتكار الرقمي، مُبرزًا مَيزة الموقع الإستراتيجي والذي يُعزز مكانة عُمان كمركز لوجستي يربط آسيا بإفريقيا وأوروبا.

كما يتناول التقرير مشاريع البُنى الأساسية الكبرى؛ وعلى رأسها مدينة خزائن الاقتصادية، والتقنيات المتقدمة في موانئ السلطنة، إلى جانب المبادرات النوعية الأخرى كمشروع المدينة المستدامة يتي والبرنامج الوطني الطموح "هيدروم"، والتي تنسجم جميعها مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة وتستقطب استثمارات خضراء تعزز صون الموارد والحفاظ على البيئة. ومع توقعات بإجمالي مساهمة 14 مليار ريال عُماني في الناتج المحلي الإجمالي من القطاع اللوجستي بحلول العام 2040، وبالتركيز على التقنيات الحديثة، تترسَّخ مكانة سلطنة عُمان كوجهة استثمارية رائدة وجاذبة على خارطة الاستثمار العالمي.

نبذة عن مجموعة أكسفورد للأعمال

تُعد مجموعة أكسفورد للأعمال شركة عالمية للأبحاث والاستشارات، ولها تواجد في أكثر من 30 دولة عبر إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا والأمريكيتين. وتُعرف دوليًّا كمزود مميز وموثوق للمعلومات الميدانية حول أسرع الأسواق نموًّا في العالم، والتي يُطلق عليها اسم "الشريحة الصفراء" نسبة إلى لون هُوية المجموعة.

ومن خلال مجموعة منتجاتها -أخبار وآراء اقتصادية؛ استطلاعات الرأي للمديرين التنفيذيين؛ الفعاليات والمؤتمرات؛ المنصة العالمية التي تستضيف مقابلات حصرية عبر الفيديو؛ ومنشورات التقرير، إضافة لقسمها الاستشاري- تقدِّم المجموعة تحليلات شاملة ودقيقة للتطورات الاقتصادية الكلية وعلى مستوى القطاعات؛ مما يدعم اتخاذ قرارات استثمارية وتجارية مستنيرة.

وتوفر المجموعة المعلومات التجارية لمشتركيها عبر عدة منصات تشمل مشتركيها المباشرين، ومشتركي منصة "داو جونز فاكتيفا"، ومشتركي خدمات بلومبيرج بروفيشنال، ومشتركي رفينيتيف (المعروفة سابقًا بتومسون رويترز) وغيرهم.

