الرياض، أطلقت مجموعة أكسفورد للأعمال بالشراكة مع الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، تقريرًا متخصصًا يرصد التحولات التي يشهدها قطاع الإعلام في المملكة العربية السعودية، وذلك في فعاليات منتدى الإعلام السعودي، الذي يجمع القيادات الحكومية، وكبار المستثمرين، وقادة الصناعة الإعلامية من داخل المملكة وخارجها.

وجاء التقرير، تحت عنوان: "واقع قطاع الإعلام في المملكة العربية السعودية وفرص الاستثمار 2025م" حيث يسلّط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف أركان المنظومة الإعلامية، مستندًا إلى تحليل معمّق للبيانات والتحولات السوقية في المملكة.

وأكد التقرير أن قطاع الإعلام السعودي يدخل مرحلة توسّع ونمو مستدامين، مع توقعات بارتفاع مساهمته في الناتج المحلي من نحو 16 مليار ريال في 2024م إلى 47 مليار ريال بحلول العام 2030م، مدعومًا بتطور البنية التحتية الرقمية، وانتشار شبكات الاتصال المتقدمة، وكثافة الاستخدام الرقمي بين فئات المجتمع، إلى جانب الاستثمارات المستهدفة من القطاعين العام والخاص.

ويرصد التقرير فرصًا واعدة في مجالات إنتاج المحتوى، وبناء الاستوديوهات والبنى التحتية للفعاليات، ومنصات التوزيع، وتعزيز نماذج الربط بين البيانات وتحقيق العائدات المالية، إلى جانب الجهود الحكومية الرامية إلى تبسيط إجراءات الترخيص، وتعزيز حماية الملكية الفكرية، وتطوير الأطر التنظيمية.

كما استعرض التقرير آفاق الاستثمار المستقبلية مع تزايد الطلب على المحتوى الرقمي، والإعلام المرئي والمسموع، والنشر الإلكتروني، والألعاب الرقمية والرياضات الإلكترونية، مما يعكس تحول المملكة إلى بيئة جاذبة للمستثمرين في القطاع الإعلامي.

وفي مقدمة التقرير، نوَّه معالي وزير الإعلام ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، بأهمية تطور قطاع الإعلام ودوره في دعم مسيرة التنمية الوطنية، مؤكدًا أن المملكة تولي هذا القطاع اهتمامًا كبيرًا في ضوء رؤية السعودية 2030 لتحقيق تمكينه وتحديثه بما يتوافق مع احتياجات المجتمع ومتطلبات العصر.

وقال معاليه: "تسعى المملكة عبر مبادراتها التطويرية إلى تعزيز منظومة الإعلام وبناء بيئة إعلامية متقدمة تواكب كل المستجدات، وتفتح آفاقًا واسعة أمام المستثمرين والمبدعين من جميع أنحاء العالم."

من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنظيم الإعلام، الأستاذ عبداللطيف بن محمد آل عبداللطيف، أن المملكة أصبحت وجهة رئيسة للاستثمار الإعلامي على مستوى المنطقة، مدعومة ببيئة تقنية متقدمة وشبابية طموحة، مع ترتيبات تنظيمية تدعم الابتكار وتشجّع الشراكات مع القطاع الخاص.

وأضاف: "يمثل هذا التطور في منظومة الإعلام فرصة حقيقية للمستثمرين للمساهمة في تطوير المحتوى، وتوفير منصات مبتكرة، وتوسيع نطاق الخدمات الإعلامية داخل المملكة وخارجها."

ويضم التقرير مقابلات حصرية مع العديد من القادة في القطاع الإعلامي، من بينهم: الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود، الرئيس التنفيذي لمجموعة روتانا الإعلامية؛ ومايك سنيسبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة MBC؛ وإبراهيم التميمي، الرئيس التنفيذي لشركة POWR؛ وإلدا شقير، الرئيس التنفيذي لمجموعة Omnicom Media Group – الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ ومحمد الخريجي، رئيس مجلس إدارة العربية ورئيس مجلس إدارة SMC Group؛ وعبدالرحمن أبومالح، الرئيس التنفيذي لمنصة ثمانية؛ و روان البتيري، الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية.

كما تضمن التقرير دراسات حالة لعدد من الجهات العاملة في المنظومة مثل: UTURN Entertainment، وثمانية، وأرقام، وSavvy Games Group، وPearson، و NOB، وFoaj Group، والتي تمثل نماذج الاستثمار الناجحة في مجالات صناعة المحتوى، والإعلام الرقمي، والنشر، والألعاب الرقمية.

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة أكسفورد للأعمال، أندرو جيفريز، أن التقرير يقدم قراءة دقيقة لكيفية تأثير التطورات السوقية والسياسات التنظيمية على توجهات الاستثمار في قطاع الإعلام السعودي، مشيرًا إلى أن شراكة المجموعة مع الهيئة العامة لتنظيم الإعلام تعكس الالتزام بتقديم تحليلات متعمقة للأسواق التي تشهد تطورات نوعية.

وقال: "يمثل هذا التقرير مرجعًا مهمًا لفهم ديناميكيات قطاع الإعلام السعودي، وإبراز فرص الاستثمار في مجالات متعددة مثل إنتاج المحتوى والبث والألعاب والتقنيات الإعلانية، في ظل تشجيع مشاركات القطاع الخاص."

يُذكر أن تقرير "واقع قطاع الإعلام في المملكة العربية السعودية وفرص الاستثمار 2025م، متاح الآن للاطلاع والتحميل عبر الرابط التالي: https://oxfordbusinessgroup.com/reports/report-evaluating-sector-trends-and-investment-opportunities-in-saudi-arabia-media-landscape-in-arabic-focus-report/

نبذة عن الهيئة العامة لتنظيم الإعلام

تتولى الهيئة العامة لتنظيم الإعلام تنظيم وتمكين قطاع الإعلام في المملكة العربية السعودية، بما يضمن اتساقه مع السياسات الوطنية الإعلامية. وتعمل الهيئة على تقديم إطار تنظيمي واضح لجميع أصحاب المصلحة، بما يشمل المؤسسات الإعلامية، والممارسين المهنيين، والجمهور، بهدف تعزيز الشفافية ورفع معايير الجودة. كما تلتزم الهيئة بتشجيع إنتاج محتوى إعلامي متنوع وجاذب، وتوسيع الخيارات المتاحة، ودعم النمو المستدام لصناعة الإعلام في المملكة.

نبذة عن مجموعة أكسفورد للأعمال (OBG)

مجموعة أكسفورد للأعمال هي شركة عالمية متخصصة في الأبحاث والاستشارات، تنشط في أكثر من 30 دولة حول العالم تشمل إفريقيا، والشرق الأوسط، وآسيا، والأمريكيتين. وتُعرف عالميًا بأنها جهة مرجعية موثوقة تقدم معلومات ميدانية دقيقة عن الأسواق الأسرع نموًا، والتي تُعرف باسم "الشريحة الصفراء"، نسبة إلى اللون المميز لهوية المجموعة.

تقدم OBG من خلال مجموعة من منتجاتها – مثل "أخبار وآراء اقتصادية"، و"استطلاعات الرؤساء التنفيذيين"، و"الفعاليات والمؤتمرات"، ومنصة "جلوبال بلاتفورم" التي تستضيف مقابلات حصرية، إلى جانب سلسلة تقاريرها المعمقة، وقسمها الاستشاري – تحليلات اقتصادية وقطاعية دقيقة تسهم في دعم قرارات الأعمال والاستثمار.

وتوفر المجموعة معلوماتها وتحليلاتها عبر منصات متعددة لمشتركيها، من بينهم: مشتركو "داو جونز فاكتيفا"، و"بلومبيرغ بروفيشنال"، ومشتركو "إيكون" التابعة لـ Refinitiv (تومسون رويترز سابقًا)، وغيرها.

