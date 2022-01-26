التعاقد خطوة لتأكيد نجاح مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص

تامر بدر الدين: مدة التنفيذ 14 شهراً.. وبدء التسليم قبل الموعد بعام و3 أشهر

أحمد بدر الدين: المنطقة السكنية تشمل 26 عمارة والوحدات كاملة التشطيب بإدارة فندقية

محمد طارق: "بدر الدين" تمتلك قصص نجاح كبرى ووقعنا معها اتفاقية طويلة الأمد



أعلنت "مجموعة بدر الدين"، عن تحالف "بدر الدين للتشييد" ، إحدى شركاتها التابعة ، مع شركة اتحاد المقاولين العالمية CCC، لإطلاق كياناً مشتركاً باسم "بدر الدين للتشييد - CCC" .



وتعاقدت شركة أركان بالم التابعة لشركات " بدر الدين " مع تحالف " بدر الدين للتشييد - CCC " على تنفيذ أولى مراحل مشروع "205" بغرب القاهرة، وهو المشروع الذى تقوم "أركان بالم" بتطويره بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .

وآلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إحدى أهم الآليات التى تم إدخالها إلى السوق المحلية خلال السنوات الماضية، والتى تسهم فى تحقيق أعلى معدلات التنمية فى أسرع وقت، كما تتيح التنافس بين الشركات لإخراج منتجات مبتكرة، بما يضمن تحقيق المزيد من العوائد للأراضى .



من جانبه قال المهندس تامر بدر الدين، العضو المنتدب لشركة أركان بالم، إن تعاون "بدر الدين للتشييد" مع شركةCCC ، خطوة رائدة لتقديم منتجات مميزة تتناسب مع حجم التنمية والتعمير الضخم، والمشروعات الكبري التى نفذتها الدولة، معرباً عن سعادة شركات بدر الدين بذلك التحالف خاصة و أن "CCC" تمتلك خبرات كبري فى قطاع التشييد، و سابقة أعمال فى مشروعات ضخمة فى جميع أنحاء العالم .

كما أوضح أن تحالف "بدر الدين للتشييد – ccc" وفقا للتعاقد المبرم، سيتولى تنفيذ المرحلة الأولى من الشق السكنى بمشروع "205"، بحجم أعمال بقيمة 1.5 مليار جنيه .

وأشار إلى أن مدة تنفيذ المشروع 14 شهراً، وأن أركان بالم تعتزم بدء تسليم المرحلة الأولى خلال عامين ونصف، قبل الموعد المحدد للتسليم للعملاء بعام و3 أشهر، وفق التعاقدات المبرمة.



وأوضح أن شركة جينزلر الأمريكية - مصنفة الأولى عالمياً- قامت بوضع المخطط الخاص بالمشروع، كما تم الاستعانة بكبار الاستشاريين المصريين، مثل "رائف فهمي " و" رامي الدهان" و"دار الهندسة"، لوضع تصميمات مختلف مكونات المشروع، بما يسهم فى المزيد من الابتكار والتميز .



وتعاقدت "أركان بالم" مع "سافيلز العالمية" لتولي إدارة التشغيل للمشروع، وكذلك "إنتركونتينتال" لإدارة الشقق الفندقية، ويجرى التفاوض مع عديد من العلامات الكبرى، خاصة أن المشروع يشمل أكثر من فندق.

ويمتد مشروع "205" على 205 أفدنة بمدينة الشيخ زايد، وهو بمثابة أول "داون تاون" بغرب القاهرة، ويمتد المشروع على أكثر قطعة تميزًا بمدينة الشيخ زايد، بواجهة جنوبية طولها كيلو متراً على محور 26 يوليو مباشرة، وواجهة شمالية بطول 1.2 كيلو متر على شارع البستان، الذي يضم أشهر العلامات، مثل "أركان" و"أمريكانا بلازا".



وقال المهندس أحمد بدر الدين، رئيس مجلس ادارة بدر الدين للتشييد، إن المرحلة الأولى التى سيبدأ تحالف "بدر الدين للتشييد – ccc" تنفيذها على مسطح أرض يبلغ 40 ألف متر، وتبلغ إجمالى المساحة المبنية شاملة الارتفاعات 70 ألف متر، وتضم كل عمارة دور أرضى و9 أداور متكررة .



وأشار إلى أن التحالف سيقوم بتنفيذ باقى أعمال المنطقة السكنية، بعد الانتهاء من المرحلة الأولى.

وتبلغ إجمالى مساحة المنطقة السكنية بمشروع "205" 200 ألف متر، وتبلغ مساحة المبانى 260 ألف متر، وتضم 26 عمارة تشتمل على وحدات تشطيب كامل، وتتمتع بخدمات فندقية.



وأضاف أن "بدر الدين للتشييد" تتبني خططاً توسعية، وسيتم التعاقد على مشروعات أخري، مشيراً إلى أنها تمتلك سابقة أعمال مميزة، وتحرص على اتباع أحدث الأساليب الإنشائية والاستعانة بالخبرات لتنفيذ علامات معمارية مميزة.



من جانبه قال المهندس محمد طارق، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا بشركة CCC ، إنها تحرص على التعاون مع الشركات الجادة صاحبة الخبرات، مثل "بدر الدين" التى لديها باع طويل فى مجال التطوير العقاري والبناء والتشييد، وقامت بتنفيذ العديد من المشروعات التى تمثل قصص نجاح فى مجال العقارات السكنية والخدمية، مشيراً إلى أن "بدر الدين" تتسم بميزة كونها من المطورين القلائل الذين استطاعوا تنفيذ مشروعات ناجحة متنوعة بين السكنى، والتجاري، والإداري، والطبي .



كما أوضح أن شركته حرصت على توقيع شراكة طويلة الآمد مع "بدر الدين للتشييد"، خاصة مع تلاقى رؤى وإستراتيجيات الطرفين، وحرصهما علي تقديم قيمة مضافة للسوق المصرية .



وأشار إلى أن"CCC" تعمل فى مصر منذ أكثر من 25 عاماً، ونفذت علامات لكبار مطوري القطاع والمؤسسات الحكومية والدولية، منها سيتى ستارز، وسيتى سنتر ألماظة، ومقر السفارة السعودية، وتطوير فندق سوفيتل الجزيرة، وفندق سانت ريجس. وجارى تنفيذ مشروعات كبري بالعلمين الجديدة .

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-انتهى-

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