دبي، الإمارات العربية المتحدة-عززت Protectt.ai، وهي منصة رائدة في مجال أمن تطبيقات الهاتف المحمول ومكافحة الاحتيال تعتمد على الذكاء الاصطناعي والسلوك، وجودها في الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال تعيين Pushkar Singh رئيسًا للبلاد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. يمثل هذا التعيين علامة فارقة في استراتيجية نمو Protectt.ai حيث تعمل المؤسسات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا، وخاصة في الإمارات العربية المتحدة، على تسريع جهودها لتأمين تجارب رقمية تركز على الأجهزة المحمولة وسط تزايد التهديدات السيبرانية.

بفضل 22 خبرته القيادية التي تزيد عن 22 عامًا والتي تشمل الاستشارات، والخدمات المصرفية والمالية والتأمين، والقطاعات الحكومية، والنظام البيئي التكنولوجي في الإمارات العربية المتحدة، يتمتع Pushkar بسجل حافل في قيادة المبادرات الرقمية واسعة النطاق في جميع أنحاء المنطقة. انطلاقًا من دبي، سيقود نمو شركة Protectt.ai في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ويعمل على مواءمة الرؤية العالمية مع الاحتياجات المحلية، ودفع مشاركة المؤسسات، وتعزيز القيادة الفكرية.

مع تزايد اعتماد التقنيات الرقمية في جميع خدمات القطاع المصرفي والمالي والتأمين في المنطقة، تركز المؤسسات على تأمين أنظمتها البيئية المتنقلة وعملياتها الناشئة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي. تُلبّي Protectt.ai هذه المتطلبات من خلال منصتيها المتخصصتين في الذكاء الاصطناعي وتحليل السلوك:

منصة أمان تطبيقات الهاتف المحمول الأصلية للذكاء الاصطناعي التي توفر الحماية الذاتية المتقدمة لتطبيقات وقت التشغيل ( RASP ) ومراقبة السلوك القائمة على الذكاء الاصطناعي لمساعدة المؤسسات على تقديم تجارب تطبيقات جوال آمنة ومتوافقة وجديرة بالثقة على نطاق واسع.

) ومراقبة السلوك القائمة على الذكاء الاصطناعي لمساعدة المؤسسات على تقديم تجارب تطبيقات جوال آمنة ومتوافقة وجديرة بالثقة على نطاق واسع. منصة أمان الذكاء الاصطناعي الوكيل التي توفر اختبارات الاختراق بالذكاء الاصطناعي، وأمان وقت تشغيل الذكاء الاصطناعي المستمر، والضمانات الذاتية لتأمين أنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيل على مستوى المؤسسات.

يهدف إنشاء قاعدة قيادة Protectt.ai في الإمارات العربية المتحدة إلى تسريع تبني الأمن الرقمي الحديث على مستوى المؤسسات، وتعزيز ثقة العملاء، ودفع الاستقرار التشغيلي، وضمان نجاح مستدام طويل الأجل للأعمال في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتعليقًا على التعيين، قال Manish Mimani، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Protectt.ai: "تتبوأ دولة الإمارات العربية المتحدة مكانة رائدة عالميًا في مجال التحول الرقمي، مما يتطلب مستوى لا مثيل له من الأمن الرقمي والمرونة. يتماشى موقع Protectt.ai مع المساعي الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق التميز في مجال الأمن السيبراني والحوكمة الرقمية الآمنة. نحن ملتزمون بالاستثمار في المواهب المحلية والاستفادة من قيادة Pushkar Singh للمشاركة في تطوير حلول أمنية متطورة. ستكون خبرة Pushkar العميقة وعلاقاتها القوية في السوق أساسية في دفع مهمتنا المتمثلة في تأمين تطبيقات الهاتف المحمول ووكلاء الذكاء الاصطناعي الحيوية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا".

وقال Pushkar Singh، رئيس قسم الشرق الأوسط وأفريقيا: “تقوم المؤسسات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا ومجلس التعاون الخليجي بتوسيع نطاق قدراتها في مجال الأجهزة المحمولة والذكاء الاصطناعي في رحلات المستخدمين التي تتطلب مرونة وشفافية ومعلومات استخباراتية عن المخاطر في الوقت الفعلي. توفر حزمة الأمان الأصلية للذكاء الاصطناعي من Protectt.ai نهجًا عمليًا وحديثًا لتأمين هذه الأنظمة البيئية. أنا متحمس للتعاون مع العملاء والجهات التنظيمية والشركاء لتأمين تجارب رقمية في جميع أنحاء المنطقة".

جهات الاتصال

للتواصل الإعلامي: niti.thakur@genesis-bcw.com

-انتهى-

#بياناتشركات

; kalpesh.j@protectt.ai