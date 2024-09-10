يسُر منتجعات "أتلانتس" الإعلان عن تعيين "Paul Baker" رئيسًا لها، ليضطلع بمهام المنصب الجديد التي تشمل إدارة "أتلانتس" النخلة؛ الوجهة الترفيهية الرائدة بالمنطقة، و"أتلانتس ذا رويال"؛ المنتجع الأكثر فخامة في العالم، مع ترقب توليه لاحقًا مسؤولية الإشراف على منتجع "أتلانتس سانيا" في الصين.

من المُقرر أن يعمل "بيكر" تحت إشراف "فيليب زوبر"، الرئيس التنفيذي لشركة "كيرزنر" الدولية، متوليًا قيادة جميع العمليات التشغيلية، والتوجهات الاستراتيجية، والمهام الإدارية، مع مواصلة مسيرة النمو المُستدام في "أتلانتس" دبي. سيقع أيضًا على عاتق "بيكر" مسؤولية الإشراف على جميع الأقسام الإدارية، والتجارية، وتجارة التجزئة، والأغذية والمشروبات، بالإضافة إلى الفعاليات وخدمات الضيافة وتقديم الطعام، وأنشطة الحياة البحرية والمدينة المائية ومُختلف الخدمات الترفيهية المُقدمة عبر جميع أنحاء الوجهة.

يتمتع "بيكر" بخبرة دولية هائلة مُمتدة لنحو 20 عامًا، اكتسب خلالها خبرات عملية ومعرفة استثنائية تؤهله لقيادة منتجعات "أتلانتس" بمنتهى الكفاءة والاحترافية. هو قيادي مُتمرس يملك مسيرة مهنية حافلة بالنجاحات والإنجازات عبر نخبة من أبرز الأسواق العالمية ضمن قطاع الضيافة والترفيه، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة لاس فيغاس، وماليزيا، وماكاو، والصين. شغل "بيكر" مؤخرًا منصب رئيس منتجع "جراند ليسبوا بالاس" في ماكاو؛ حيث تولى قيادة افتتاح المنتجع المتكامل الذي يضُم 1892 غرفة إقامة، مُتغلبًا على مُختلف التحديات بنجاح. قبيل ذلك، عمل "بيكر" بصفته نائب الرئيس التنفيذي للعمليات لدى "جنتنج ماليزيا بيرهاد" الذي يُعد أكبر منتجع فاخر متكامل في العالم، مع 10,000 غرفة إقامة، و200 من منافذ الأطعمة والمشروبات، بالإضافة إلى منتزه ترفيهي، ومساحات للبيع بالتجزئة، وملعب جولف.

صرح "فيليب زوبر"، الرئيس التنفيذي لشركة "كيرزنر" الدولية، قائلًا: "يُعد تعيين "Paul" بصفته الرئيس الجديد بمثابة لحظة فارقة في مستقبل منتجعات "أتلانتس"؛ إذ نعتزم مواصلة مسيرة النجاحات الاستثنائية لعلامتنا التجارية الرائدة في هذه الصناعة. يحتضن "أتلانتس" تجارب تخلب الألباب، فهو قصة نجاح مُلهمة، ووجهة استثنائية تمكنت من ترسيخ مكانتها كمنتجع رائد إقليميًا، وأسطورة ذائعة الصيت عالميًا. يُسعدني الترحيب بانضمام "بول" إلى فريق عمل "كيرزنر"؛ نظرًا لما يتمتع به من خبرة عملية وبراعة قيادية، تجعله الأجدر بتولي هذا المنصب المرموق، وأنا على ثقة أن توجيهاته الحكيمة ستفتح آفاقًا غير مسبوقة أمام "أتلانتس"، مما سيُتيح ابتكار المزيد من التجارب المذهلة التي تخطف الأنظار وتتجاوز توقعات الزوار".

يأتي انضمام "بيكر" إلى "أتلانتس" تزامُنًا مع مرور العلامة التجارية بإحدى أبرز المحطات ضمن رحلة تطورها. فبعد مرور عام على افتتاح "أتلانتس ذا رويال" يواصل المنتجع تحقيق النجاح تلو الآخر، بجانب استمرار منتجع "أتلانتس" النخلة في تحطيم الأرقام القياسية؛ إذ سجل أعلى إيرادات نصف سنوية في تاريخه خلال النصف الأول من عام 2024. ومما لا شك فيه أن خبرة "بيكر" الواسعة في إدارة فرق العمل وقيادتها ضمن العديد من البيئات الثقافية والتشغيلية، ستجعله مؤهلًا لدفع عجلة تطور علامة "أتلانتس" التجارية نحو مستقبل أكثر ازدهارًا.

تخرّج "بيكر" في أكاديمية "ويست بوينت" العسكرية الأمريكية؛ حيث حاز درجة بكالوريوس العلوم في الفلسفة، وخدم في الجيش الأمريكي ضمن الفرقة 101 المحمولة جوًا لدى قاعدة "فورت كامبل" بولاية كنتاكي. وهو حاصل أيضًا على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة "هارفارد" في بوسطن بولاية ماساتشوستس.

ولمزيد من المعلومات أو لإجراء مقابلة مع "بول بيكر"، يُرجى التواصل مع فريق العلاقات العامة لدى "أتلانتس" دبي عبر البريد الإلكتروني publicrelations@atlantisdubai.com.

حول "أتلانتس النخلة" دبي:

يُعد "أتلانتس النخلة" أول منتجع ترفيهي ووجهة سياحية متكاملة في المنطقة وهو يقع على هلال جزيرة النخلة في دبي. تم افتتاح هذا المنتجع الفريد من نوعه الذي يغلب عليه طابع المحيطات في سبتمبر عام 2008. يمتد المنتجع على مساحة شاسعة تبلغ 46 هكتارًا وهو يتضمن مجموعة متنوعة من مناطق الجذب البحرية والترفيهية إضافة إلى 22 هكتارًا من حديقة "أكوافنتشر" المائية المذهلة. يُعد المنتجع موطنًا لواحدة من أكبر الموائل البحرية في العالم؛ حيث يعيش في بحيراته أكثر من65,000 كائن بحري. ومن أهمِّ معالمه حوض الحجرات المفقودة "ذا لوست تشامبرز" وهي متاهة تحت الماء من الممرات والطرقات المتداخلة التي تمثل رحلة عبر مدينة أتلانتس الأسطورية. وتضم حديقة "أكوافنتشر" المائية ما يزيد عن 23.5 مليون لتر من المياه العذبة التي تُستخدم لتشغيل 105 من المنزلقات المائية ومعالم الجذب الشيقة، بما في ذلك العديد من المنزلقات التي حطمت الأرقام القياسية العالمية، واثنتين من الجولات النهرية الممتعة المليئة بالأمواج وبرك المياه العذبة، والمنحدرات المائية ورشاشات المياه. ويضم "أتلانتس" أيضًا "دولفين باي"، الموطن التعليمي الراعي لهذه الكائنات، ومنطقة أسد البحر "سي ليون بوينت" التي تقدم فرصة استثنائية للتعرف على أكثر الثدييات البحرية ودًا. ويُعد "أتلانتس" من أفخم الوجهات في المنطقة؛ حيث يحتضن مجموعة منتقاة من المحلات الفاخرة "بوتيك" والمتاجر، بالإضافة إلى مرافق وقاعات اجتماعات ومؤتمرات. وهو يُعد أيضًا ملاذًا ممتعًا لفن ومهارات الطهي؛ إذ يمكن للنزلاء والزوار الاختيار من بين نخبة من المطاعم العالمية البالغ عددها 35 مطعمًا من بينها "بريد ستريت كيتشن"، و"هاكاسان"، و"نوبو"، و"سي فاير ستيك هاوس اند بار"، ومطعم "أوسيانو" الفاخر الحاصل على جوائز مرموقة والذي يقع تحت سطح الماء. إن الحياة الليلية في "أتلانتس" مفعمة بالحيوية أيضًا مع "ويف هاوس"، وهو مركز ترفيهي عائلي ملائم للجميع. ومطعم "وايت" الشاطئي الذي يُعد المكان المثالي للاسترخاء مع مشروب والاستمتاع بمشهد غروب الشمس وهي تغوص بأعماق مياه الخليج العربي الكريستالية.

لمحة حول منتجع أتلانتس ذا رويال:

يرحب منتجع أتلانتس ذا رويال، أيقونة دبي الجديدة، بضيوفه في تجربة ستعيد تعريف منظورهم للرفاهية بالكامل. تم تصميم هذه الوجهة على يد كبار المصممين والمهندسين المعماريين والفنانين في العالم، حيث تم تصميم كل شيء فيها لتحدي حدود الخيال. يشعل منتجع أتلانتس ذا رويال الأفق بمجموعة مكونة من 795 غرفة وجناحًا وشقق بنتهاوس مميزة. تتميز بإطلالات خلابة على أفق دبي وبحر العرب، وتضم 44 منها حمامات سباحة خاصة لا متناهية. يقدم المنتجع مجموعة منسقة من التجارب المذهلة، حيث يدعو الضيوف للسباحة بين السحب في أحواض السباحة المعلقة، أو الانبهار بالنوافير التي تنفث النار والماء معاً أو تناول الطعام في مطاعم أشهر الطهاة في العالم. يتم اصطحاب الضيوف في رحلة مستحيلة، تضم روائع فنية وترفيهية وإبداعية جميلة ومميزة، بحيث نصنع للخدمات معيارًا جديدًا للتميز. الجدير بالذكر أيضاً، أن منتجع أتلانتس ذا رويال حصل على المركز ال 44 كأفضل منتجع في قائمة أفضل 50 منتجعاً لعام 2023، ليس فقط على مستوى العالم ولكن على مستوى دول الخليج والشرق الأوسط بأكملها، كما حصل على لقب أفضل مشروع عقاري جديد لهذا العام في الحفل الأول لجوائز هوتلييه الشرق الأوسط لعام 2023.

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