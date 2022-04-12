دبي، الإمارات العربية المتحدة: عينت شركة التحول الرقمي الرائدة في المنطقة أُمنية (Omnia) نصري نصر مديراً رقمياً تنفيذياً

ينضم نصري إلى شركة اُمنية بخبرة تزيد عن 20 عاماً في مجال التحول الرقمي والاستراتيجي والتنفيذي في جميع أنحاء المنطقة وسيقود نصري الممارسة الرقمية لشركة أُمنية مع سجل حافل من العمل مع العلامات التجارية العالمية والإقليمية، مثل مرسيدس بنز، سواروفسكي، ايكيا، طيران الإمارات، بنك الإمارات دبي الوطني، ماجد الفطيم، وجزيرة ياس.

يقول نصري: "يسعدني الانضمام إلى شركة اُمنية لدفع عجلة النمو من خلال برامج التسليم الاستراتيجية التكتيكية وتطوير الفريق". "يهمني جداً المستخدم النهائي وكيف يمكن لتأثير الرقمنة أن يحسن تجربة العملاء بشكل عام ويعمق علاقاتهم بالعلامات التجارية، بالإضافة إلى زيادة الوعي والدخل للشركات. يمكننا في اُمنية كونها شركة نمت محليًا ومملوكة بشكل مستقل، تكييف نهجنا وتغييره بسرعة ليناسب احتياجات العملاء والسوق المتغيرة، مما سيجلب مستوى جديدًا من الإثارة. ومن خلال جمع شغفي وخبراتي، أنا واثق من نمو الممارسة الرقمية وتقديم أفضل النتائج لعملائنا."

يقول آدم بوث، الشريك الإداري لشركة اُمنية، "نحن متحمسون جداً للترحيب بنصري في مجلس الإدارة في دوره التنفيذي للمساعدة في النمو العالمي للشركة. منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، أقمنا شراكة مع عملاء في جميع أنحاء العالم لتحويل علاماتهم التجارية وتجاوز التعقيدات الرقمية. تعكس تجارب نصري كل ذلك وأنا واثق من ازدهار الفريق والعملاء والشركة تحت قيادته."

النص المتداول

شركة اُمنية (Omnia) هي إحدى الشركات الرقمية الرائدة في الشرق الأوسط، وتركز على إنشاء تجارب رقمية جذابة تعتمد على الابتكار بالتصميم وتتمحور حول العملاء والمعرفة التقنية القوية.

تستخدم شركة اُمنية منصات الخبرة الرقمية الأكثر تقدمًا في العالم لتحقيق التحول الرقمي ودفع نمو الأعمال. يقع مقر شركة اُمنية في الإمارات العربية المتحدة منذ ما يقرب من عقدين، ولها سبعة مكاتب في جميع أنحاء العالم. ساعد فريق المتخصصين لدينا في تصميم نظام بيئي كامل من العلامات التجارية العالمية المزدهرة.

www.omnia.ae

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