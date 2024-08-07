دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت شركة بتيل العالمية اليوم عن تعيين السيدة نورتاج أفريدي في منصب الرئيس التنفيذي، حيث يعتزم الدكتور عطا أتمار (Dr. Ata Atmar)، الذي تولى منصب رئيس الشركة التنفيذي منذ تأسيسها، التقاعد في العام الجاري. وحققت الشركة تحت قيادته الطموحة التي استمرت لأكثر من 30 عام، إنجازات بارزة ارتقت بمكانة بتيل لتصبح شركة رائدة في قطاعي المأكولات والمشروبات وبيع المنتجات الفاخرة. ويواصل الدكتور عطا تقديم الدعم لبتيل خلال الفترة الانتقالية، وسيبقى عضواً في مجلس إدارة الشركة.

وشهدت شركة بتيل تحت قيادة الدكتور أتمار تحولات بارزة، وترك إرثاً استثنائياً اتسم بالقيادة الناجحة، حيث أسهم في تطوير سوق التمور الفاخرة والارتقاء بمنتجاتها إلى مستويات غير مسبوقة. وتطورت شركة بتيل لتصبح علامة رائدة في قطاع المأكولات الفاخرة، وتتمتع بمكانة مرموقة عالمياً فيما يزيد عن 29 دولة، حيث تمتلك متاجر فخمة ومقاهي راقية في دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا وآسيا.

اعتبارًا من 5 أغسطس 2024، ستتولى السيدة نورتاج أفريدي، التي شغلت سابقاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة جوديفا للشوكولاتة قبل انضمامها إلى بتيل، خلفًا لمنصب الدكتور أتمار. تتمتع السيدة أفريدي بخبرة تمتد لـ 30 عاماً في المجال التنفيذي، إلى جانب خبراتها المتميزة في مجالات إدارة العمليات العالمية والاستراتيجية المؤسسية وإدارة التغيير والإشراف المالي. وخلال مسيرتها المهنية، أشرفت على عمليات تحول تجاري ناجحة، وقادت فرقاً عالية الأداء، كما حققت إنجازات بارزة في عمليات الدمج والاستحواذ، بما يشمل تسجيل مبيعات قياسية وإتمام عمليات اكتتاب عامة أولية عالية التقييم. ومع استلامها لمنصبها الجديد، ستنتقل السيدة أفريدي من نيويورك الى المقر الرئيسي لبتيل في دبي.

وتحمل السيدة نورتاج شهادة الإدارة المتقدمة من كلية هارفارد للأعمال ودرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال في التسويق والتمويل من جامعة مرمرة. وحققت شركة جوديفا للشوكولاتة تحت إدارة السيدة أفريدي نقلةً نوعية، حيث تطورت من علامة لصنع الهدايا لتصبح إحدى أبرز شركات الشوكولاتة الفاخرة المتعددة القنوات. وأثمرت استراتيجية التحول التي وضعتها السيدة أفريدي إلى نمو مستمر وزيادة في الحصة السوقية خلال فترة قيادتها، الأمر الذي وسّع حضور الشركة إلى ما يزيد عن 100 دولة في مختلف أنحاء العالم.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال الدكتور عطا أتمار: "تمتلك السيدة نورتاج خبرة كبيرة في تعزيز النمو وسجل حافل بعمليات التحول الناجحة، مما يجعلها الخيار الأمثل لقيادة الشركة في المرحلة المقبلة. وتسهم مهاراتها القيادية ورؤيتها الاستراتيجية في دفع عجلة نمو الشركة للأمام وتحقيق المزيد من الابتكار".

وعلق زياد السديري، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة بتيل العالمية، قائلاً "بعد إجراء بحث موسع لاختيار خليفة الدكتور أتمار، فإننا واثقون من أن السيدة نورتاج أفريدي تتمتع بجميع القدرات والخبرة المطلوبة لقيادة المرحلة القادمة من النمو لشركة بتيل. يأتي هذا الانتقال في وقت مهم للشركة حيث تستعد لتحقيق ازدهار كبير".

وعلقت السيدة نورتاج أفريدي قائلة "يسعدني الانضمام إلى بتيل في هذه اللحظة المحورية ونحن نبدأ مرحلة مشوقة من التوسع. إن تموضع علامتنا التجارية الفاخرة يفتح أمامنا العديد من فرص النمو. التزامنا بالتميز والابتكار يدفعنا للأمام، مما يرسخ مكانة بتيل كشركة رائدة متميزة في الصناعة. وإنني آتطلع للعمل عن كثب مع مجلس الإدارة، وفريق القيادة، وشركائنا، وعملائنا. معًا، سنحول الفرص إلى محطات بارزة، وسنضمن أن تواصل علامتنا التجارية إلهام وإسعاد العملاء في جميع أنحاء العالم”،.

ومع بدء بتيل هذه المرحلة الجديدة، فإن تعيين السيدة أفريدي يمثل خطوة استراتيجية لرفع مكانة بتيل في السوق ودفع النمو الدولي المستقبلي.

لمحة حول بتيل:

على مدار عقود من الزمن، رسخت بتيل مكانتها الفريدة باعتبارها الشركة الوحيدة في العالم المتكاملة رأسيا في مجال زراعة التمور الفاخرة وتصنيعها وبيعها. ومن خلال الاستفادة من تنوع هذه الفاكهة القديمة المرموقة، ابتكرت بتيل تجربة بيع التجزئة الفاخرة من خلال بوتيك بتيل، أدى إلى إطلاق سوق جديد للتمور ومنتجاتها الفاخرة. واستناداً إلى هذا النجاح، توسعت بتيل بأطلاق كافيه بتيل وبتيل إيلان، حيث تُعرض أجود المكونات من مائدة البحر الأبيض المتوسط المشهورة عالميًا، وتقدم مجموعة متميزة من الأطباق والمشروبات الفاخرة التي يتم إعدادها من قبل طهاة حاصلين على جوائز. اليوم، أصبح إرث بتيل في الابتكار رمزاً للقوة في المنطقة، مجسداً للتراث الثقافي العريق للمملكة العربية السعودية ورؤيتها الطموحة المستقبلية في أكثر من 29 دولة حول العالم.

بريد إلكتروني: bateel@atteline.com

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