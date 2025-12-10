نيكولاس بيتر: "ميلان نيديلكوفيتش يتميز برؤيته الاستراتيجية وقدرته على التنفيذ والتفكير الريادي"

أعلن مجلس الإشراف لشركة BMW AG أنّه، واعتباراً من 14 مايو 2026، سيتولّى الدكتور المهندس ميلان نيديلكوفيتش منصب رئيس مجلس إدارة BMW AG. ويأتي هذا التعيين عقب الإطلاق الناجح لطراز Neue Klasse، ليخلف أوليفر تسيبسه الذي قضى أكثر من عشر سنوات كعضو في مجلس الإدارة وتولى رئاسة المجلس منذ أغسطس 2019. ويعرب مجلس الإشراف عن خالص شكره وتقديره لإنجازات أوليفر تسيبسه البارزة وإسهاماته المتميزة طوال مسيرته مع مجموعة BMW.

صرّح الدكتور نيكولاس بيتر، رئيس مجلس الإشراف لشركة BMW AGقائلاً: "يتميّز ميلان نيديلكوفيتش برؤيته الاستراتيجية وقدرته المتميزة على التنفيذ وروحه الريادية. وهو يعتمد أسلوب إدارة مركزاً للموارد، سواء المالية أم البيئية، ويُلهم الآخرين من خلال أفكاره، موحّداً إياهم حول القيم المشتركة ومحفّزاً إياهم لتحقيق أعلى مستويات الأداء. وتُعد هذه الصفات القيادية الجوهرية عاملاً أساسياً لضمان استمرار نجاح مجموعة BMW خلال هذه المرحلة من التحوّل."

تجدر الإشارة إلى أنّه تمّ عام 2023 تمديد عقد أوليفر تسيبسه كرئيس لمجلس إدارة BMW AG بعد بلوغه سن التقاعد المعتاد حتى عام 2026. وبعد اجتماع الجمعية العامة السنوي المقرر في 13 مايو 2026، سيغادر المجلس كما هو مخطط، مختتماً بذلك مسيرة حافلة استمرت 35 عاماً.

وصرّح الدكتور نيكولاس بيتر قائلاً: "لقد قدّم أوليفر تسيبسه إسهامات بارزة لمجموعة BMW ويستحق خالص شكرنا وتقديرنا. لقد قاد BMW خلال أزمات عالمية مثل جائحة Covid-19، وهو يجسد مشروع Neue Klasse كأكبر مشروع استراتيجي في تاريخ الشركة. لقد وضع تسيبسه دائماً نجاح BMW على رأس أولوياته، واتخذ مواقف واضحة باستمرار حتّى في وجه التحديات الخارجية الكبيرة، مما حافظ على مسار الشركة خلال فترات الاضطراب."

يشغل الدكتور ميلان نيديلكوفيتش، الرئيس المعين لمجلس إدارة BMW AG، عضوية مجلس الإدارة منذ عام 2019 وهو حالياً مسؤول عن قطاع الإنتاج. وبدأ مسيرته المهنية مع BMW كمتدرب في عام 1993، مكتسباً خبرة دولية واسعة. وقد شغل مناصب قيادية رفيعة المستوى في مصنع أوكسفورد، وعمل كمدير تنفيذي لمصنعي لايبزيغ وميونيخ، كما تولّى منصب نائب الرئيس الأول لجودة الشركة على مستوى المجموعة. ويمتد عقده كرئيس لمجلس الإدارة حتى عام 2031.

ومن جانبه، صرّح الدكتور مارتن كيميش، رئيس المجلس العالمي للعمال ونائب رئيس مجلس الإشراف قائلاً: "يحظى ميلان نيديلكوفيتش بتقدير كبير وثقة عالية من قِبل موظفيBMW، ونتطلع معه إلى استمرار التعاون البنّاء بين مجلس العمال وإدارة الشركة، والذي شكّل على الدوام ركيزة أساس لنجاح BMW."

مجموعة BMW

تتصدر مجموعة BMW مشهد تصنيع السيارات والدراجات النارية الفاخرة على مستوى العالم من خلال علاماتها التجارية الأربعة: BMW وMINI وRolls-Royce وBMW Motorrad، كما تقدم خدمات مالية مميزة. وتضم المجموعة أكثر من 30 موقع إنتاج حول العالم، وتمتد شبكة مبيعاتها العالمية إلى أكثر من 140 دولة.

وفي عام 2024، سلّمت المجموعة أكثر من 2.45 مليون سيارة، وأكثر من 210,000 دراجة نارية حول العالم. وبلغت أرباح المجموعة 11.0 مليار يورو قبل خصم الضرائب في السنة المالية 2023، وذلك على إيرادات وصلت إلى 142.4 مليار يورو. وبحلول 31 ديسمبر 2023، وصل حجم قوى العمل في مجموعة BMW إلى 154,950 موظفاً.

ولطالما حققت مجموعة BMWنجاحها الاقتصادي بفضل خططها طويلة الأمد والعمل الجاد. وتشكل الاستدامة عنصراً أساسياً في الاستراتيجية المؤسسية للمجموعة، وتغطي جميع المنتجات من سلسلة التوريد والإنتاج حتى نهاية عمرها الافتراضي.

#بياناتشركات

- انتهى -