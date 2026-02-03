دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة «يونايتد هوسبيتاليتي مانجمنت» (UHM)، الرائدة عالميًا في إدارة الفنادق الفاخرة والمشاريع متعددة الاستخدامات، عن ترقية كلاوس أسمان إلى منصب الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط والهند وجنوب شرق آسيا.

يأتي هذا التعيين بعد تسعة أشهر فقط من انضمامه إلى المجموعة في منصب رئيس العمليات التشغيلية، إذ سيتولى في موقعه الجديد قيادة إستراتيجية النمو وتعزيز التميز التشغيلي، في إطار سعي الشركة إلى تحقيق هدفها المتمثل في إدارة 100 وحدة أعمال على مستوى العالم بحلول عام 2030.

يمتلك كلاوس أسمان خبرة دولية تمتد لنحو 40 عامًا، حيث لعب خلالها دورًا محوريًا في تطوير وإطلاق وتشغيل عدد من أبرز الأصول الفندقية على مستوى العالم. وكان له دور أساسي في إطلاق «مدينة جميرا»، حيث أشرف على عمليات الأغذية والمشروبات واسعة النطاق. كما قاد مراحل ما قبل الافتتاح والتشغيل لعدد من الفنادق والمنتجعات، من بينها «جميرا كريك سايد»، و«فندق الميدان»، و«سوفيتل دبي داون تاون»، و«جميرا بوكيت»، و«إسيكس هاوس نيويورك». وتشمل مسيرته المهنية مناصب قيادية في عدد من أرقى العلامات الفندقية العالمية، من بينها «فيرمونت»، و«سوفيتل»، و«جميرا»، و«شانغريلا»، و«بارك حياة»، و«نيكو».

قبل انضمامه إلى «يونايتد هوسبيتاليتي مانجمنت»، شغل كلاوس أسمان منصب الرئيس التنفيذي لشركة الدار للفنادق والضيافة، حيث تولى إدارة محفظة تضم 25 وحدة أعمال شملت فنادق فاخرة، ومرافئ بحرية، وملاعب غولف، ونوادٍ شاطئية. وأشرف على 4,500 غرفة تشغيلية، إلى جانب قيادة خط تطوير يضم 3,000 غرفة إضافية ضمن منشآت مُدارة وأخرى ممنوحة بعقود امتياز. وخلال فترة قيادته التي امتدت ثلاث سنوات، نجح في استثمار 1.6 مليار درهم إماراتي في تحسين الأصول عبر مشاريع تجديد كبرى لتعزيز القيمة طويلة الأجل.

رحّب كارلوس ليال، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في «يونايتد هوسبيتاليتي مانجمنت»، بالتعيين، قائلًا: "منذ انضمامه إلى الشركة العام الماضي، أظهر كلاوس أسمان قدرات قيادية استثنائية. وتُشكِّل خبرته الدولية وفهمه العميق لإدارة الأصول عنصرًا أساسيًا في مرحلة توسعنا العالمي. نحن على ثقة بأن رؤيته ستُسهم بشكل مباشر في تحقيق هدف إدارة 100 وحدة أعمال بحلول عام 2030، مع تقديم تجارب عالمية المستوى لضيوفنا وشركائنا، وبما يضمن الحفاظ على مستويات التميز والانضباط التشغيلي اللذين يشكّلان جوهر شركة «يونايتد هوسبيتاليتي مانجمنت»".

من جانبه، قال كلاوس أسمان، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط والهند وجنوب شرق آسيا: "يشرفني تولي هذا المنصب في مرحلة مفصلية بالنسبة لشركة «يونايتد هوسبيتاليتي مانجمنت». ومع دخولنا مؤخرًا السوق الهندية من خلال الاستحواذ على شركة «روزا ستايز»، نشهد مرحلة نمو متسارعة. وسينصب تركيزي على التميز التشغيلي وتطوير علامتنا التجارية في أسواقنا الرئيسية، بما يضمن تعزيز الربحية وقيمة الأصول لشركائنا".

في منصبه الجديد، سيواصل كلاوس أسمان الإشراف على محفظة «يونايتد هوسبيتاليتي مانجمنت» المتنوعة، ومنظومتها التشغيلية المتكاملة في قطاع الضيافة ومفاهيم أسلوب الحياة، والتي تضمّ 20 علامة متخصّصة في قطاع الأغذية والمشروبات، إلى جانب قسم العافية «سيرينيتي: فن العافية»، وخطط توسعه في المستقبل القريب.

للاستفسارات الإعلامية، يُرجى التواصل مع وكالة «برازن» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر البريد الإلكتروني: unitedhospitalitymanagement@brazenmena.com

نبذة عن «يونايتد هوسبيتاليتي مانجمنت»:

«يونايتد هوسبيتاليتي مانجمنت» (UHM) هي شركة عالمية رائدة في تطوير وتشغيل وإدارة أصول الضيافة، تمتلك خبرة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في قطاع الضيافة الفاخرة، وأكثر من مليار دولار أمريكي من الأصول قيد الإدارة. تضم محفظة الشركة شراكات مع علامات فندقية عالمية مرموقة، من بينها فنادق ومنتجعات «IHG»، و«ماريوت الدولية»، وفنادق «أكور»، وفنادق «حياة»، وفنادق ومنتجعات «ويندهام»، وفنادق «يوتل»، إلى جانب شركة «بيسبوك» للمساكن وبيوت العطلات. وقد وسّعت الشركة مؤخرًا نطاق حضورها العالمي بدخول السوق الهندية عبر الاستحواذ على شركة «روزا ستايز»، مضيفةً 17 منزل عطلات في أبرز الوجهات السياحية في مختلف أنحاء الهند.

إلى جانب إدارة الفنادق، تمتلك شركة «يونايتد هوسبيتاليتي مانجمنت» وتدير منظومة متكاملة من مفاهيم أسلوب الحياة، تهدف إلى تعزيز قيمة الأصول في قطاع الضيافة. وتشمل هذه المنظومة أكثر من 20 علامة متخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات، إلى جانب قسم متكامل للعافية تقوده علامتها «سيرينيتي: فن العافية» الحائزة على جوائز، فضلًا عن العلامات الفرعية «بيور باي سيرينيتي» و«أكتيف باي سيرينيتي». وتقدم هذه العلامات مجموعة شاملة من خدمات العلاجات الصحية، ومرافق اللياقة البدنية، والعلاجات الجمالية غير الجراحية، بالإضافة إلى مفاهيم طعام متخصصة، جميعها قائمة على الابتكار ومعايير خدمة رفيعة.

مع إرث يمتد عبر أوروبا والشرق الأوسط والهند، رسّخت «يونايتد هوسبيتاليتي مانجمنت» مكانتها من خلال الانضباط التشغيلي، والقيادة المتميزة، والعلاقات القوية داخل القطاع. ومن خلال تطوير مفاهيم ضيافة ناجحة والالتزام المستمر بمعايير التميّز، تواصل الشركة كونها شريكًا مفضّلًا لدى المالكين والمستثمرين على مستوى العالم.

-انتهى-

#بياناتشركات