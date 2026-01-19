أعلنت فنادق ومنتجعات ويندام، أكبر شركة عالمية في مجال امتياز الفنادق من حيث عدد الفنادق، والتي تضم نحو 8,300 فندقاً في ما يقارب 100 دولة، عن تعيين محمد الحاج حسن مدير تنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويأتي هذا التعيين في إطار التوسع المتواصل الذي تشهده ويندام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، في ظل المشاريع التطويرية التي تشهدها دول المنطقة في كل من: المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، وقطر، إلى جانب عدد من الأسواق الأفريقية الرئيسة، ويعكس توسيع نطاق مهام محمد الحاج حسن تطور محفظة ويندام الإقليمية، والدور الذي يضطلع به في مواكبة هذا النمو وتعزيز حضور الشركة خلال المرحلة المقبلة.

ومنذ انضمامه إلى ويندام قبل عامين، عمل محمد عن كثب مع المُلّاك والشركاء وفرق العمل الداخلية لتعزيز أداء المحفظة والمبادرات التجارية، وترسيخ حضور العلامة في الأسواق ذات الأولوية، وشغل مؤخراً منصب المدير الإقليمي في المملكة العربية السعودية، حيث أسهم في دعم توسع الشركة ضمن أحد أكثر أسواق الضيافة ديناميكية في المنطقة، من خلال المشاركة في تقدم مشاريع التطوير، وتعزيز التواصل مع المُلّاك، وتحقيق المواءمة التشغيلية.

وفي منصبه الجديد، سيتولى محمد الحاج حسن الإشراف على الاستراتيجية الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ودعم قاعدة مُلّاك ويندام، إلى جانب دفع وتيرة النمو في مجالات التطوير والتشغيل وأداء الأسواق.

وتعقيباً على هذه الترقية قال ديميتريس مانيكيس، الرئيس لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في فنادق ومنتجعات ويندام: "تتمتع ويندام بحضور راسخ وسجل ناجح في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ويعود نموّنا وأداؤنا إلى فهمنا العميق لتغييرات الطلب، وتطور الأصول الفندقية، وأنماط الوجهات الجديدة، وبناء الكفاءات، ويجسّد تعيين محمد الحاج حسن هذه الركائز مجتمعة، لما يمتلكه من معرفة إقليمية واسعة، ورؤية تضع المُلّاك في صدارة الأولويات، إلى جانب انضباطه التشغيلي الذي يعزّز قدراتنا على التنفيذ بكفاءة وعلى نطاق واسع، مع الحفاظ على ارتباطنا باحتياجات المُلّاك والمسافرين والأسواق في المنطقة".

ويأتي هذا التعيين عقب سلسلة من المحطات البارزة التي حققتها فنادق ومنتجعات ويندام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، من بينها افتتاح «رمادا ريزيدنس من ويندام دبي الجداف»، وإطلاق علامة «سوبر 8® باي ويندام» في المملكة العربية السعودية، إلى جانب الزخم المتواصل في مشاريع الإقامات الفندقية ذات العلامات التجارية، وعمليات التحويل، وافتتاح الفنادق الجديدة،

وتتضمن محفظة المشاريع المستقبلية فنادق مرتقبة، من بينها «رمادا من ويندام مكة الجميزة»، و«رمادا من ويندام أبوظبي الشرية»، إضافة إلى عدد من فنادق «رمادا إنكور» و«ترايد مارك كولكشن» في أسواق إقليمية ودولية رئيسة.

ومن جانبه، قال محمد الحاج حسن، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى فنادق ومنتجعات ويندام:

"يمثل التوسع المتواصل لفنادق ومنتجعات ويندام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فرصة نوعية للمُلّاك والشركاء في مختلف أسواق المنطقة، ويسعدني تولي هذا المنصب في مرحلة تشهد هذا الزخم، وأتطلع إلى العمل عن كثب مع فرقنا وشركائنا لمواصلة تنمية محفظتنا، وتعزيز أدائنا، و تحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل".

ويستفيد أصحاب الامتياز التابعون لـفنادق ومنتجعات ويندام في مختلف أنحاء منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا من "ميزة ويندام"، وهي منظومة متكاملة تجمع بين التسويق العالمي، وقنوات التوزيع، وحلول الدعم المصممة لتمكين المُلّاك من تحقيق النجاح، وتشمل هذه المنظومة استثمارات تتجاوز 375 مليون دولار أمريكي في التقنيات المبتكرة خلال السنوات الست الماضية، ما يتيح للمُلّاك الوصول إلى أحدث الأنظمة التقنية في القطاع، بما في ذلك أنظمة إدارة المنشآت الفندقية من الجيل الجديد، إلى جانب قاعدة متنامية تضم نحو 121 مليون عضو في برنامج "ويندام ريواردز"، الذين يشكّلون أكثر من ثلث إجمالي عمليات تسجيل الوصول إلى فنادق ويندام حول العالم.

