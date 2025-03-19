القاهرة، مصر: أعلنت مجموعة "هيلتون" العالمية، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (HLT) اليوم عن تعيين أليساندرو ريدايلي في منصب نائب رئيس العمليات في شمال إفريقيا وبلاد الشام، حيث سيتخذ من مكتب هيلتون في العاصمة المصرية القاهرة مقراً له.

وفي منصبه الجديد، سيتولى ريدايلي قيادة محفظة هيلتون المتنامية في شمال إفريقيا وبلاد الشام، حيث سيشرف على العمليات التشغيلية لـ 35 فندقاً تضم سبع علامات تجارية رائدة تابعة لهيلتون. كما سيعمل على دعم التوسع المستقبلي للشركة، مع ما يقرب من 50 فندقاً إضافياً قيد التخطيط للافتتاح خلال السنوات القادمة. ويشكل تعيينه خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز حضور هيلتون في الأسواق الرئيسية من خلال منصب قيادي مخصص لهذه الأسواق الحيوية.

وفي تعليق على هذا التعيين، قال جاي هاتشينسون، رئيس منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، هيلتون: "مع استمرارنا في توسيع وجودنا في المنطقة، تبقى القيادة القوية والغنية بالخبرات عنصراً أساسياً في تقديم تجارب راقية ومميزة لضيوفنا وتعزيز النجاح المستدام، إذ يتمتع أليساندرو بخبرة واسعة وفهم عميق للمنطقة، ما يجعله إضافة قيّمة لفريقنا التنفيذي. ونحن على ثقة بأن قيادته ستسهم في تعزيز عملياتنا ودعم النمو المطرد لهيلتون في شمال إفريقيا وبلاد الشام."

يحفل سجل ريدايلي بخبرات تمتد لأكثر من 30 عاماً في قطاع الضيافة، تولى خلالها مناصب قيادية بارزة في أسواق مختلفة عبر أوروبا والشرق الأوسط. وقبل تعيينه في منصبه الحالي، شغل مؤخراً منصب المدير العام لفندق كونراد أبوظبي أبراج الاتحاد، الذي يُعد من أبرز الوجهات الفندقية الفاخرة في العاصمة الإماراتية

من جانبه، قال أليساندرو ريدايلي، نائب رئيس العمليات، شمال إفريقيا وبلاد الشام: "يسعدني أن أتولى هذا المنصب في مرحلة مليئة بالفرص والتطورات لهيلتون في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. ويسرني الآن، بعد أن بدأت رحلتي المهنية مع هيلتون في فرنسا، وأمضيت أكثر من سبع سنوات مع هذه العلامة التجارية الرائدة في عالم الضيافة، قيادة العمليات في هذه المنطقة الحيوية من العالم. وأتطلع إلى التعاون مع فرقنا المتميزة في شمال إفريقيا وبلاد الشام، والاستفادة من الأسس القوية التي أرستها هيلتون، وتعزيز التميز التشغيلي، والمضي قدماً في تقديم تجارب ضيافة فريدة لضيوفنا."

أعلنت هيلتون مؤخرًاً عن خططها لتوسيع محفظتها في مصر بثلاثة أضعاف، متضمنةً لأول مرة إطلاق علامتي "كوريو كوليكشن باي هيلتون" و" تابستري كوليكشن باي هيلتون" في السوق المصرية. كما تسعى الشركة إلى تعزيز حضورها في المغرب، حيث ستشهد البلاد دخول عدة علامات تجارية جديدة، من بينها أول فندق "والدورف أستوريا" في العاصمة الرباط، بالإضافة إلى "فنادق ومنتجعات أل أكس آر" وهامبتون باي هيلتون". وفي إطار توسعها المستمر، أضافت هيلتون مؤخراً "فندق النيل هيلتون المعادي القاهرة" إلى محفظتها في مصر، كما احتفلت بإطلاق علامتها الفاخرة "سيجنيا باي هيلتون" لأول مرة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بافتتاح "سيجنيا باي هيلتون عمان" في الأردن.

ويواصل فريق هيلتون، بقيادة كارلوس خنيصر، نائب الرئيس للتطوير في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ووسام دياب، المدير العام للتطوير في شمال وشرق إفريقيا، دفع عجلة التوسع الاستراتيجي للشركة في شمال إفريقيا وبلاد الشام، ما يعزز حضور العلامة التجارية في هذه الأسواق الحيوية.

نبذة عن هيلتون

هيلتون (ورمزها في بورصة نيويورك: HLT) هي شركة رائدة عالمياً في قطاع الضيافة، وتضمّ محفظتها 24 علامة عالمية المستوى وينضوي تحت رايتها أكثر من 8,000فندق ومنتجع وما يقرب من1.25 مليون غرفة حول 138 بلداً وإقليماً. تسعى شركة هيلتون إلى تحقيق رسالتها الأساسية المتمثلة في أن تكون إحدى أبرز الشركات التي توفّر إقامة مضيافة في العالم، بعد أن استضافت أكثر من 3 مليار ضيف خلال تاريخها العريق الممتد على أكثر من 100 عام، وقد ضمنت بذلك مكانتها الرفيعة في قائمة Fortune’s 100 لأفضل أماكن العمل، وحصلت على لقب كواحدة من أفضل الشركات العالمية في مؤشرات داو جونز للاستدامة لسبع سنوات على التوالي. أدخلت هيلتون العديد من التحسينات التكنولوجية الرائدة في الصناعة لتحسين تجربة الضيوف، بما في ذلك برنامج (Digital Key Share) والترقيات المجانية المؤتمتة للغرف، وإمكانية حجز غرف متصلة. ويتيح برنامج الولاء هيلتون أونرز الحائز على عدّة جوائز لأكثر من 200 مليون عضو ممن يحجزون إقامتهم مباشرةً مع هيلتون، كسب نقاط مقابل إقاماتهم في الفنادق فضلاً عن خوض تجارب لا تقدّر بثمن. ويمكن للضيوف من خلال تطبيق هيلتون أونرز المجاني على الجوّال حجز إقامتهم واختيار الغرفة وتسجيل الوصول والحصول على مفتاح رقمي وتسجيل المغادرة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع stories.hilton.com، والتواصل مع شركة هيلتون على فيسبوك، تويتر، لينكد إن، إنستجرام ويوتيوب.

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