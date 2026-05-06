دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة هواوي، المزود العالمي الرائد لحلول البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية، عن تعيين كوري دينغ رئيساً للأمن السيبراني وحماية الخصوصية (CSPO) لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، في خطوة تؤكد التزامها المتواصل على ترسيخ حوكمة الأمن السيبراني وتعزيز معايير الأمن الرقمي في المنطقة.

وبموجب المنصب الجديد، سيقود دينغ رسم وتنفيذ الاستراتيجية الإقليمية للأمن السيبراني وحماية الخصوصية في هواوي، مع الإشراف على إطار شامل يغطي مجالات الأمن السيبراني، وحماية البيانات، وأمن الذكاء الاصطناعي، والامتثال لمعايير الخصوصية. كما سيعمل عن كثب مع العملاء والشركاء والجهات التنظيمية لتعزيز قدرات الأمن السيبراني على مستوى المنطقة، ودعم جاهزيتها لمواكبة متطلبات التحول الرقمي المتسارع بثقة وكفاءة.

ويمتلك دينغ خبرة واسعة تمتد لأكثر من 18 عاماً داخل هواوي منذ انضمامه إليها في عام 2008، حيث جمع خلال مسيرته المهنية الخبرة التقنية العميقة والقيادة الدولية في الأسواق المتقدمة والناشئة على حد سواء.

وقبل توليه هذا المنصب، شغل دينغ منصب رئيس الأمن السيبراني والخصوصية في المقر الرئيسي لوحدة أعمال الطاقة الرقمية في هواوي. كما تقلد عدة مناصب قيادية، من بينها مدير الأمن السيبراني ونائب رئيس مبيعات الحلول في المملكة المتحدة، ومدير مبيعات الحلول في هولندا، إضافة إلى أدوار سابقة في البحث والتطوير كمدير للتسويق ومصمم شرائح إلكترونية.

وبهذه المناسبة، قال فيليب غان، رئيس هواوي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: "يشكل الأمن السيبراني وحماية الخصوصية حجر الأساس لبناء منظومة رقمية موثوقة. ومن خلال خبرة دينغ وقيادته، نسعى الى تعزيز قدرتنا على تمكين عملائنا وشركائنا بحلول آمنة ومرنة تتماشى مع طموحات التحول الرقمي في المنطقة".

من جانبه، قال كوري دينغ: "مع تسارع وتيرة التحول الرقمي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، تبقى الثقة عنصراً محورياً في مسيرة الابتكار. وأتطلع إلى التعاون مع مختلف الجهات المعنية في المنطقة لتعزيز أطر الأمن السيبراني والخصوصية بما يدعم نمواً مستداماً وآمناً".

وتشهد المنطقة تنامياً في التهديدات السيبرانية المتزايدة تعقيداً، في ظل تأثيرات المتغيرات الجيوسياسية وتسارع وتيرة تبني التقنيات الحديثة، ما يوسع نطاق التحديات ويزيد من احتمالات الهجمات السيبرانية. وفي هذا السياق، تؤكد هواوي أهمية تطوير نماذج الأمن التقليدية لتواكب متطلبات المرحلة الجديدة، مع التركيز على مجالات متقدمة مثل البنية التحتية السيادية للذكاء الاصطناعي وأمن الحوسبة الكمية.

وتحت قيادة دينغ، ستواصل هواوي تعزيز دمج مبادئ الأمن السيبراني وحماية الخصوصية في صميم منتجاتها وحلولها وعملياتها التشغيلية، بما يجسد التزامها الراسخ بدعم بناء بيئة رقمية آمنة وموثوقة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

نبذةٌ عن "هواوي"

"هواوي" هي شركة عالمية رائدة في توفير البنى التحتية والأجهزة الذكية لتقنية المعلومات والاتصالات تأسست عام 1987. ندير أعمالنا اليوم في أكثر من 170 دولة ومنطقة في العالم من خلال حوالي 213,000 موظف، ونخدم أكثر من 3 مليار شخص حول العالم.

تتمثل رؤيتنا بإيصال الرقمنة للأفراد والمنازل والشركات لبناء عالم ذكي مترابط بالكامل، وذلك من خلال توفير الاتصال في كل مكان وتعزيز المساواة في الوصول إلى الشبكات؛ وتوفير خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لجميع أنحاء العالم لتزويدكم بقوة حاسوبية فائقة أينما كنتم ومتى أردتم؛ وبناء منصات رقمية تساعد جميع القطاعات والمؤسسات على تعزيز مرونتها وكفاءتها؛ وتغيير مفهوم تجربة المستخدم بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتناسب الاحتياجات الخاصة لكل فرد وفي مختلف جوانب حياته، سواء في المنزل أو المكتب أو أثناء التنقل.

