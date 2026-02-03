دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "نتورك إنترناشيونال"، شركة التكنولوجيا المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن تعيين بينار ألباي رئيسةً تنفيذيةً للمنتجات والتسويق للمجموعة.

ستتولى بينار قيادة استراتيجية المنتجات والتسويق في "نتورك إنترناشيونال"، مع التركيز على حفز الابتكار، وتعزيز قوة العلامة التجارية، وزيادة تفاعل العملاء في جميع الأسواق.

تعد بينار قائدة متميزة وتتمتع بخبرة دولية واسعة في مجال التكنولوجيا المالية والمدفوعات وتطوير المنتجات. قبل انضمامها إلى "نتورك"، شغلت منصب الرئيسة التنفيذية للمنتجات والتسويق في "ساينيكات". كما شغلت بينار منصباً تنفيذياً رفيعاً في "ورلدباي"، حيث قادت رؤية واستراتيجية الشركة لحلول الدفع العالمية، بالإضافة إلى تنفيذها، وساهمت بدور محوري في إحداث نقلة نوعية في البنية التحتية التقنية للشركة، وقادت عملية توسع عبر قنوات متعددة، وأدارت شراكات استراتيجية في مجال المدفوعات، لتحقق نمواً وتحولاً كبيرين في الأسواق الدولية.

وبهذه المناسبة، قال مراد كاجري سوزر، الرئيس التنفيذي لمجموعة "نتورك إنترناشيونال": "يسهم تعيين بينار في تعزيز فريق العمل وتسريع مسيرتنا نحو ترسيخ مكانة ’نتورك إنترناشيونال‘ كشركة رائدة في مجال ابتكار التكنولوجيا المالية. وسنواصل الاستثمار في قدراتنا ومواهبنا الأساسية لتسريع وتيرة الابتكار وتقديم أفضل الحلول لعملائنا".

يؤكد تعيين بينار التزام "نتورك إنترناشونال" بجذب أفضل المواهب والكفاءات بما يساهم في تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتعزيز مكانتها كشركة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية في المنطقة.

نبذة عن نتورك إنترناشيونال:

تعد "نتورك إنترناشيونال" شركة التكنولوجيا المالية الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا. يتمثل هدفها الرئيسي في مساعدة الشركات وتعزيز الاقتصادات من خلال تبسيط عمليات الدفع والتجارة. وتقدم الشركة خدماتها لمنظومة متنوعة من البنوك وشركات التكنولوجيا المالية وشركات الاتصالات والتجار والحكومات ومؤسسات القطاع العام في أكثر من 50 دولة، بما يسهم في تمكين الشركاء من خلال تقنيات مبتكرة وخدمات ذات قيمة مضافة وخبرة واسعة في أنظمة الدفع والبنية التحتية. ويعمل فريق الشركة الميداني، الذي يضم أكثر من 3000 فرد، عن كثب مع أكثر من 250 مؤسسة مالية وأكثر من 240 ألف تاجر لتقديم حلول دفع وتكنولوجيا مالية موثوقة وقابلة للتطوير ومواكبة لمتطلبات المستقبل في جميع أنحاء المنطقة.

للاستفسارات الإعلامية

نتورك إنترناشيونال

الاتصالات المؤسسية

هاتف: +9714 303 2431

lambert.espedido@network.globa

بيرسون

kelly.home@bursonglobal.com

-انتهى-

#بياناتشركات