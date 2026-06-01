غادر المهندس مصطفى القاضي منصبه كرئيس تنفيذي لـإعمار مصر للتنمية، بعد مسيرة امتدت لعدة سنوات داخل الشركة، لعب خلالها دورًا بارزًا في إدارة وتطوير عدد من أكبر المشروعات العقارية بالسوق المصرية.

وتوجه القاضي، بالشكر لرجل الأعمال محمد العبار مؤسس شركة إعمار العقارية، على منحه الفرصة داخل الشركة لما يقارب من 20 عاماً بدء فيها مسيرته المهنية وصولاً لمنصب المدير التنفيذي للشركة في مصر، وأنه تعلم في مدرسته كل مهارات القيادة والخبرة، مشيدًا بدوره الكبير في دعم مشروعات التنمية والاستثمار، ومؤكدًا في الوقت نفسه أن جهوده تمثل نموذجًا ناجحًا للاستثمار العربي الذي يسهم في تعزيز الاقتصاد وخلق فرص العمل.

وأضاف المدير التنفيذي السابق، أن العبار يمتلك رؤية استثمارية متميزة جعلته واحدًا من أبرز رجال الأعمال في المنطقة، متمنيًا له دوام النجاح والتوفيق في مشروعاته المستقبلية.

ويُعد مصطفى القاضي من أبرز الأسماء في القطاع العقاري المصري، حيث تولى قيادة «إعمار مصر» منذ عام 2019، وساهم في توسيع محفظة أراضي الشركة من 3 مشاريع ل 9 أخرهم مراسي البحر الأحمر وشارك في إدارة مشروعات كبرى، من بينها «ميفيدا» بالقاهرة الجديدة، و«مراسي» بالساحل الشمالي، إلى جانب مشروعات الشركة في الشيخ زايد. كما ارتبط اسمه بخطط التوسع في الأنشطة التجارية والخدمية التابعة للشركة.

وخلال فترة توليه المنصب، ركزت «إعمار مصر» على تسريع معدلات التنفيذ والتسليم، إلى جانب تنمية الإيرادات من القطاع التجاري والفندقي، حيث وسع عدد فنادق الشركة لتصل الي 11 فندق بجانب تشغيل مارينا مراسي في عهده بالتوازي مع مواجهة تحديات السوق المرتبطة بارتفاع تكاليف البناء والتغيرات الاقتصادية.

ومن المنتظر أن تعلن الشركة خلال الفترة المقبلة عن ترتيبات الإدارة الجديدة، وخطة المرحلة المقبلة، وسط ترقب من المستثمرين والعاملين بالسوق العقارية لاسم الرئيس التنفيذي الجديد الذي سيتولى القيادة ومتوقع أن يكون من داخل الشركة كالمعتاد.

-انتهى-

#بياناتشركات