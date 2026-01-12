الدوحة – قطر: يرحب مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط، بتولي منصور راشد الخاطر منصب الرئيس التنفيذي للمركز، اعتباراً من 11 يناير 2026، خلفاً ليوسف محمد الجيدة.

يتمتع الخاطر بخبرة تمتد لأكثر من 28 عاماً، ورؤية استراتيجية عميقة. ومن خلال منصبه الجديد، سيقود مركز قطر للمال نحو تنفيذ أولوياته الاستراتيجية وتعزيز مكانته كمركز مالي دولي موثوق يتمتع بالمصداقية. كما سيحرص على مواءمة أولويات المركز الاستراتيجية مع رؤية قطر الوطنية 2030، بما يسهم في دعم منظومة الاقتصاد الوطني وتعزيز جهود التنويع الاقتصادي.

وانطلاقاً من خبرته القيادية الواسعة، سيعمل الخاطر مع فريق الإدارة التنفيذية على تحقيق أهداف المركز والتي تشمل تطوير قطاع الخدمات المالية ، واستقطاب أصحاب الثروات العالية من ذوي الملاءة المالية، ودعم التحول الرقمي المستمر في القطاع المالي بدولة قطر، بما يرسخ مكانته كوجهة مثالية لنمو الأعمال في قطر وخارجها.

هذا وقد شغل منصور الخاطر عدة مناصب قيادية في قطاعي الاتصالات والطاقة، وقد كان آخرها منصب الرئيس التنفيذي لشركة أريدُ تونس، حيث قاد عملية التحول المؤسسي على مستوى الشركة، لتحقق نتائج متميزة في العمليات التشغيلية والأداء. وكان الخاطر قد تولى عدة مناصب قيادية ضمن مجموعة أريدُ، بعد أن أمضى 11 عاماً في قطر للبترول.

إلى جانب ذلك، يشغل الخاطر حالياً منصب عضو مجلس إدارة في أريدُ الجزائر، وسبق أن كان عضواً في مجلس ادارة كل من عربسات وشبكة الجزيرة. كما شغل منصب عضو في مجلس امناء هيئة متاحف قطر، مما يعكس خبرته الواسعة في مجال الحوكمة والإدارة.

يحمل منصور الخاطر درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة قطر، ودرجة ماجستير إدارة الأعمال من جامعة Hull البريطانية، وشهادة الماجستير في إدارة الطوارئ والكوارث من جامعة جورج تاون الأمريكية.

نبذة عن مركز قطر للمال

تأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديداً في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجهٍ عام. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية. ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.qfc.qa

