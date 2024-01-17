أعلنت شركة سيارات مرسيدس-بنز الشرق الأوسط عن تعيين مايكل ستروباند في منصب الرئيس التنفيذي ورئيس الشركة، وذلك خلفًا لمارتن شولتز، والذي شغل هذا المنصب منذ فبراير 2021 وتولى قيادة شركة سيارات مرسيدس-بنز الشرق الأوسط وشبكة الموزعين العامة عبر الشرق الأوسط وأوروبا الوسطى وأفريقيا. ينضم مايكل إلى فريق الشرق الأوسط حاملًا معه خبرة تمتد لـ 15 عامًا في مجالات البيع بالتجزئة والتسويق والمبيعات وسلاسل التوريد والإنتاج.

وفي الوقت الذي تشهد فيه مرسيدس-بنز تحولًا استراتيجيًا لتحقيق الريادة في قطاع التنقل الكهربائي وبرمجيات المركبات والتحوّل الرقمي، سيواصل مايكل العمل على تعزيز السمعة الطيبة بين العملاء، وتوسيع جهود التحوّل الرقمي في عمليات الشركة، والحفاظ على مستويات النجاح التي حققتها الشركة في قطاع السيارات الفخمة، والعمل على تعزيز مجموعة طرازات المركبات التابعة للشركة. وستشمل مسؤولياته أيضًا شبكة التوزيع العامة لشركة مرسيدس-بنز في وسط أوروبا الشرقية وأفريقيا لقطاع مركبات Van التجارية، حيث سيركز على تطوير تجربة العملاء وتعزيز النمو والأرباح.

شغل مايكل منذ عام 2011 مناصب قيادية مختلفة في شركتي مرسيدس-بنز ودايملر تركس، وكان في منصبه السابق مسؤولاً عن إدارة المنتجات والمبيعات لشركة سيارات مرسيدس-بنز في ألمانيا.

وللتعليق على تعيينه في المنصب الجديد، قال مايكل ستروباند، الرئيس التنفيذي ورئيس شركة سيارات مرسيدس-بنز الشرق الأوسط: "أتطلّع إلى العمل جنبًا إلى جنب مع فريق الشرق الأوسط وشبكة الموزعين العامة لدينا لدفع استراتيجية مرسيدس-بنز إلى الأمام بنجاح، وفي نفس الوقت المضي قدمًا في جهود التحوّل الرقمي لتقديم تجربة عملاء استثنائية وموحدة سواء عبر الإنترنت أو على أرض الواقع. ومن خلال التركيز على نقاط قوتنا التقليدية المتمثلة في الريادة في مجال التكنولوجيا، سنواصل العمل على تقديم السيارات الأكثر جذبًا في العالم والتي تحدد مفهوم التنقل الفخم في المستقبل."

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جهات التواصل:

لارا منيمنة

مسؤول تنفيذي أول للعلاقات العامة

مرسيدس-بنز الشرق الأوسط

بريد إلكتروني: lara.mneimneh@mercedes-benz.com

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نبذة حول شركة مرسيدس-بنز ايه جي

تعتبر مرسيدس-بنز ايه جي الشركة المسؤولة عن الأعمال التجارية العالمية لسيارات وشاحنات مرسيدس-بنز مع حوالي 172,000 موظف حول العالم. يشغل أولا كالينيوس منصب رئيس مجلس إدارة شركة مرسيدس-بنز ايه جي. تركز الشركة على تطوير وإنتاج وبيع سيارات الركاب والشاحنات الصغيرة والخدمات المتعلقة بالمركبات. علاوة على ذلك، تطمح الشركة إلى أن تكون رائدة في مجالات التنقل الكهربائي وبرامج المركبات. تضم مجموعة المنتجات علامة مرسيدس-بنز التجارية مع العلامات التجارية Mercedes-AMG وMercedes-Maybach وMercedes-EQ وG-Class ومنتجات من العلامة التجارية الذكية. توفر علامة Mercedes me التجارية الوصول إلى الخدمات الرقمية من مرسيدس-بنز. وتعتبر شركة مرسيدس-بنز ايه جي واحدة من أكبر الشركات المصنعة لسيارات الركاب الفخمة في العالم. في عام 2022، باعت حوالي 2 مليون سيارة ركاب و415,300 شاحنة صغيرة. وفي قطاعي الأعمال التابعين لها، تعمل الشركة باستمرار على توسيع شبكة إنتاجها العالمية مع حوالي 35 موقع إنتاج في أربع قارات، بينما تستعد لتلبية متطلبات التنقل الكهربائي. وفي الوقت نفسه، تقوم الشركة ببناء وتوسيع شبكة إنتاج البطاريات العالمية الخاصة بها في ثلاث قارات. ونظرًا لأن الاستدامة هي المبدأ التوجيهي لاستراتيجية مرسيدس-بنز وللشركة نفسها، فإن هذا يعني خلق قيمة دائمة لجميع أصحاب المصلحة: للعملاء والموظفين والمستثمرين وشركاء الأعمال والمجتمع ككل. وأساس ذلك هو استراتيجية العمل المستدامة لمجموعة مرسيدس-بنز. وبالتالي تتحمل الشركة المسؤولية عن الآثار الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لأنشطتها التجارية وتراعي سلسلة القيمة بأكملها