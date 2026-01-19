دبي، تمضي مدينة إكسبو دبي نحو إنجاز مشروع الواحة ريزيدنس للمساكن الفاخرة مع إعلانها تعيين مقاولين رئيسيين لتنفيذ أعمال المشروع المقرر تسليمه في عام 2027.

ومع امتداد المشروع على اثنتين من المناطق الرئيسية في مدينة إكسبو دبي، تم اختيار مجموعة آركو غروب لإنجاز أعمال مشروع الواحة في منطقة التنقل، بينما اختيرت شركة الفطيم للمقاولات لتكون مسؤولة عن أعمال مشروع الواحة الواقع في منطقة الفرص. حيث يشمل نطاق أعمال الشركتين تنفيذ الأعمال الرئيسية والإشراف على أعمال الإنشاءات الميكانيكية والكهربائية والصحية وأعمال التصميم الداخلي والخارجي.

وقال أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في مدينة إكسبو دبي "يمثل مشروع الواحة ريزيدنس ركيزةً أساسيةً في استراتيجيتنا لبناء مستقبل مدينة دبي، ويجسد رؤية مدينة إكسبو دبي في بناء مجتمعات حضرية مستدامة تركز على البيئة والرفاهية المعيشية. ونفخر بتعاوننا مع اثنين من المقاولين أصحاب الخبرة الراسخة في المجال للمضي قدماً في تنفيذ رؤيتنا وإتمام المشروع، ملتزمين بأعلى معايير الجودة بما يلبي توقعات السكان القادمين."

مشروع الواحة ريزيندس للمساكن الفاخرة هو أحد المشاريع السكنية في محفظة الأصول العقارية لمدينة إكسبو، والتي تتضمن أيضاً فلل ومساكن تاون هاوس في مشروع إكسبو فالي إلى جانب العديد من الشقق السكنية في مشروع إكسبو فالي فيوز ومانغروف وسكاي وسدر.

مدينة إكسبو دبي هي قلب مستقبل دبي، وتمتاز بموقع ااستراتيجي قرب مطار آل مكتوم وميناء جبل علي ومركز دبي للمعارض. وهي مركز رئيسي في خطة دبي الحضرية 2040 وستصبح مركزاً للقطاعات الرئيسية التي تدفع تنفيذ أجندة دبي الاقتصادية (D33).

