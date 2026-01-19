PHOTO
دبي، تمضي مدينة إكسبو دبي نحو إنجاز مشروع الواحة ريزيدنس للمساكن الفاخرة مع إعلانها تعيين مقاولين رئيسيين لتنفيذ أعمال المشروع المقرر تسليمه في عام 2027.
ومع امتداد المشروع على اثنتين من المناطق الرئيسية في مدينة إكسبو دبي، تم اختيار مجموعة آركو غروب لإنجاز أعمال مشروع الواحة في منطقة التنقل، بينما اختيرت شركة الفطيم للمقاولات لتكون مسؤولة عن أعمال مشروع الواحة الواقع في منطقة الفرص. حيث يشمل نطاق أعمال الشركتين تنفيذ الأعمال الرئيسية والإشراف على أعمال الإنشاءات الميكانيكية والكهربائية والصحية وأعمال التصميم الداخلي والخارجي.
وقال أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في مدينة إكسبو دبي "يمثل مشروع الواحة ريزيدنس ركيزةً أساسيةً في استراتيجيتنا لبناء مستقبل مدينة دبي، ويجسد رؤية مدينة إكسبو دبي في بناء مجتمعات حضرية مستدامة تركز على البيئة والرفاهية المعيشية. ونفخر بتعاوننا مع اثنين من المقاولين أصحاب الخبرة الراسخة في المجال للمضي قدماً في تنفيذ رؤيتنا وإتمام المشروع، ملتزمين بأعلى معايير الجودة بما يلبي توقعات السكان القادمين."
مشروع الواحة ريزيندس للمساكن الفاخرة هو أحد المشاريع السكنية في محفظة الأصول العقارية لمدينة إكسبو، والتي تتضمن أيضاً فلل ومساكن تاون هاوس في مشروع إكسبو فالي إلى جانب العديد من الشقق السكنية في مشروع إكسبو فالي فيوز ومانغروف وسكاي وسدر.
مدينة إكسبو دبي هي قلب مستقبل دبي، وتمتاز بموقع ااستراتيجي قرب مطار آل مكتوم وميناء جبل علي ومركز دبي للمعارض. وهي مركز رئيسي في خطة دبي الحضرية 2040 وستصبح مركزاً للقطاعات الرئيسية التي تدفع تنفيذ أجندة دبي الاقتصادية (D33).
نبذة عن مدينة إكسبو دبي
- مدينة إكسبو دبي هي قلب مستقبل دبي النابض بالابتكار وتُعنى بالإنسان والبيئة على حد سواء، وهي أحد المراكز الخمسة الرئيسية ضمن خطة دبي الحضرية 2040 ومحرك رئيسي لأجندة دبي الاقتصادية(D33). تمتاز مدينة إكسبو بموقع استراتيجي يتوسط مركز دبي للمعارض ومطار آل مكتوم الدولي وميناء جبل علي، وتلتزم بتعزيز تأثيرها الاجتماعي والبيئي والاقتصادي.
تعد مدينة إكسبو نموذجاً رائداً في التخطيط الحضري المستدام، فهي تمثل مساراً متقدماً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي في إطار تعزيز العمل المشترك، وتُعرف بكونها مجمع الابتكارات المستدامة الأول في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- توفّر مدينة إكسبو بنية تحتية سبّاقة تدعم تأسيس وازدهار الشركات من مختلف القطاعات والأحجام في بيئة أعمال حرة وتنافسية عالمية. كما تلعب دوراً جوهرياً يرتكز على التنمية والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يعزز من مكانة دبي الريادية في عالم التجارة والأعمال. ومن خلال مبادرات تتبنى التوفيق بين الابتكار والمشاريع الصديقة للبيئة، تساهم مدينة إكسبو بمجتمعاتها السكنية في تشكيل مستقبل الحياة الحضرية بالشكل الذي يضع رفاهية السكان وجودة المعيشة على رأس الأولويات.
- تمثل مدينة إكسبو بيئةً حيويةً ذات أطر واسعة، تُبنى على ربط الشركات والهيئات الحكومية والمنظمات والمؤسسات التعليمية والسكان والزوّار، وتستضيف مختلف المبادرات والفعاليات الثقافية والتعليمية والترفيهية، كما أنها تحتفي بالإبداع والفكر المتجدد الملهم لأجيال المستقبل.
- مدينة إكسبو هي مقر الإبداع وحاضنة الابتكارات، وتوفر منصة عالمية للأفكار الرائدة وتجارب الحلول المستدامة التي تعود بالأثر الإيجابي على الإنسان والكوكب، ومن خلال مسيرتها الهادفة للحد من الانبعاثات الكربونية فهي تُرسي معاييراً للتنمية الحضرية وتوطد لممارسات أكثر ترشيداً ومسؤولية تسهم في دفع عجلة التقدم وصنع مستقبل أكثر توازناً واستدامة على كافة الأصعدة.
