تعيين مارتن رويغ كمستشار للجنة الترشيحات والمكافآت والإدارة التنفيذية والاستثمار لمجلس إدارة المجموعة

مسقط، سلطنة عمان: أعلنت مجموعة ليڤا، الشركة الرائدة في قطاع التأمين متعدد الخدمات في دول مجلس التعاون الخليجي، عن إجراء تعيينين بارزين على مستوى الإدارة العليا للمجموعة، تزامناً مع دخولها مرحلة جديدة من مسيرة نموّها. فقد تمّ تعيين الفاضل ديفيد هيلي في منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة، خلفاً للفاضل رويغ، فيما تم تعيين الفاضل مارتن رويغ في منصب مستشار للجنة الترشيحات والمكافآت والإدارة التنفيذية والاستثمار لمجلس إدارة المجموعة.

ويأتي تعيين الفاضل ديفيد هيلي ليضيف إلى المجموعة خبرة تتجاوز ثلاثين عاماً في قطاع التأمين، ركّز خلالها على بناء شركات قادرة على العمل بانسجام عبر الأسواق والحدود. ويتمتع هيلي بسجل حافل في تنمية الأعمال، وقيادة التحوّل المؤسسي، وتأسيس فرق متعددة الثقافات عالية الأداء. وينضم هيلي إلى "ليڤا" بعد مسيرة مهنية طويلة شغل خلالها مناصب إدارية عليا في أوروبا والشرق الأوسط.

في منصبه الجديد، سيتولى الفاضل روِيغ تقديم المشورة لمجلس إدارة مجموعة ليفا بينما تواصل الشركة توسيع نطاق أعمالها وتنويعها عبر دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها.

وفي هذه المناسبة، قال خالد بن محمد الزبير، رئيس مجلس إدارة مجموعة ليڤا: "استطاعت "ليڤا" ترسيخ مكانة علامة إقليمية رائدة تمتاز بفهم عميق لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي، وبمرونة شركة ناشئة تتطلع بثقة إلى المستقبل. ونحن اليوم ندخل مرحلة جديدة من مسيرة المجموعة، بينما نواصل تعزيز منصّتنا على مستوى المنطقة والاستعداد للفصل المقبل من رحلة نموّنا. ومن خلال تعزيز هيكلنا القيادي بهذين التعيينين الرئيسيين، نضمن وضوحاً أكبر في الرؤية وقدرات أقوى على التنفيذ. وأودّ أن أتقدّم بجزيل الشكر إلى مارتن على قيادته وإسهاماته القيّمة خلال فترة تولّيه منصب الرئيس التنفيذي، ودوره المحوري في بناء الأساس المتين الذي ننطلق منه اليوم".

وبدوره، قال ديفيد هيلي: "يسعدني الانضمام إلى مجموعة "ليڤا" في هذه المرحلة المفصلية من مسيرتها، وهي تتمتّع بمنصّة قوية وراسخة عبر المنطقة وبرؤية واضحة للمستقبل. فقد تطوّرت "ليڤا" لتصبح شركة سريعة النمو ومتنوعة الأنشطة، تتمتع بملاءة مالية قوية، وثقافة محورها العميل، وطموحٍ واضح لبناء منظومة تأمينية متكاملة. وإنني أتطلّع إلى العمل مع فرقنا الموهوبة في مختلف أسواق المجموعة، بينما نواصل البناء على هذا الزخم القوي ودفع أعمالنا نحو آفاق أوسع".

ومن جانبه، قال مارتن رويغ: "لقد تأسست "ليڤا" على قاعدة متينة في منطقة الخليج، غير أن ما يلهمني حقاً هو حجم الفرص الواسعة التي لا تزال أمامنا، سواء داخل دول مجلس التعاون الخليجي أو في الأسواق المجاورة. وإنني أتطلّع إلى العمل عن كثب مع مجلس الإدارة لاستكشاف الفرص الاستراتيجية وغير العضوية التي من شأنها توسيع حضورنا وتعزيز قدراتنا. وسنعمل معاً على تحويل تلك الفرص إلى قيمة ملموسة لعملائنا وشركائنا ومساهمينا".

وسيتولى الفاضل هيلي مهامه رسمياً اعتباراً من 08 يناير 2026، وذلك بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

حول مجموعة ليفا

مجموعة ليڤا هي شركة التأمين الرائدة في المنطقة، وتقدمُ منتجات وحلول مبتكرة ومصممة خصيصاً لتلبية المتطلبات المتنامية لقاعدة عملائها عبر جميع خطوط أعمالها. ويعمل لدى ليڤا ما يزيد على 1200 موظف وتقدمُ خدماتها إلى أكثر من 2 مليون عميل، وتملكُ عمليات تشغيلية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي النابضة، بما في ذلك سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين.

للتواصل الإعلامي

سارة عبدالباري - مجموعة برونزويك

liva@brunswickgroup.com

+971 56 174 8649

-انتهى-

#بياناتشركات