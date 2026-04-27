رأس الخيمة، الإمارات: أعلنت "مجموعة دُرَرْ" عن تعيين شركة "علي وأولاده للمقاولات" مقاولاً رئيسيّاً لمشروع "مونستون تصاميم داخلية من ميسوني"، أحد أبرز مشاريعها السكنيّة بعلامة تجاريّة على جزيرة المرجان.

ويمثّل هذا التعيين محطّة محوريّة في مسار تنفيذ المشروع، ويعكس نهج "مجموعة دُرَرْ" الملتزم في تسليم المشاريع، والقائم على اختيار مقاولي تنفيذ يلتزمون بأعلى معايير الجودة والدقّة والكفاءة.

يقدّم مشروع "مونستون تصاميم داخلية من ميسوني" طرحاً مميّزاً ضمن سوق الوحدات السكنيّة ذات العلامات التجاريّة في دولة الإمارات، من خلال ترجمة الهويّة التصميميّة لدار "ميسوني" إلى بيئة سكنيّة متكاملة.

وقد صُمّم المشروع ليكون وجهة متكاملة لأسلوب الحياة، حيث تتناغم فيه العمارة مع التصميم الداخلي والتجارب المصممة بعناية، لتقديم تجربة سكنيّة متكاملة وراقية.

يضمّ المشروع 226 وحدة سكنيّة بإطلالات مباشرة على البحر، صُمِّمت بعناية للحفاظ على إطلالة مفتوحة على الخليج العربي، مع الحفاظ على أعلى معايير التفاصيل وجودة المواد وكفاءة توزيع المساحات.

ويستكمل المشروع هذه الرؤية من خلال مجموعة منتقاة بعناية من المرافق، تشمل مسابح بانوراميّة، ومساحة من الخدمات المشتركة الراقية، وبرامج أسلوب حياة مصمّمة خصيصاً، لتقديم تجربة سكنيّة تقوم على الخصوصيّة، والرفاه، والتميّز التصميمي.

ويحظى المشروع بموقع استراتيجي على جزيرة المرجان، مع وصول مباشر إلى الواجهة الشاطئيّة وإطلالات بحريّة واسعة. وتواصل الجزيرة ترسيخ مكانتها كوجهة استثماريّة الأعلى نمواً في الإمارات الشماليّة، مدعومة ببنية تحتيّة متطوّرة، وتزايد الطلب السياحي، وقربها من دبي التي تبعد نحو ساعة واحدة.

ويعكس اختيار شركة "علي وأولاده" تركيز "مجموعة درر" على ضمان دقّة التنفيذ وتحقيقه وفق أعلى المعايير. وبفضل سجلّها الحافل في إنجاز مشاريع معقّدة في مختلف أنحاء دولة الإمارات، توفّر "علي وأولاده للمقاولات" الخبرات الفنيّة المتقدّمة، والانضباط التشغيلي، والصرامة في التنفيذ اللاّزمة لترجمة رؤية مشروع "مونستون تصاميم داخلية من ميسوني" بأعلى مستويات الجودة.

وقال محمد مقدادي، الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة درر": "يمثّل هذا التعيين محطّة مفصليّة في مسار مشروع "مونستون تصاميم داخلية من ميسوني". في ’درر‘، نضع التنفيذ في صدارة أولوياتنا، ونحرص على اختيار المقاولين الذين يمتلكون القدرة على التسليم بدقّة واتساق ومستوى عالٍ من الاحترافية. وتجسّد "علي وأولاده للمقاولات" هذه المعايير، ونحن على ثقة بقدرتها على إنجاز هذا المشروع بما يلبّي المستوى الذي يتطلّبه".

يتم تطوير مشروع "مونستون تصاميم داخلية من ميسوني" من قِبل شركة "DurarF5 FZ LLC"، فيما تمّ تعيين "أوكتا العقاريّة" شريكاً حصريّاً للمبيعات.

