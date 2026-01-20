دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة إكويتي، الشركة العالمية الرائدة في خدمات التقنية المالية، عن انضمام نورالدين الحموري إلى فريقها القيادي بمنصب كبير استراتيجيي الأسواق، في خطوة تعزّز النهج التحليلي للمجموعة وقدراتها في تقديم بيانات دقيقة وعميقة بشأن اتجاهات الأسواق، بحيث تلبّي احتياجات العملاء حول العالم. وينضم نورالدين إلى نخبة من محللي الأسواق والمعلّقين الإعلاميين لدى إكويتي، في إطار توجه الشركة المستمر نحو تقديم محتوى يُحوِّل التحليلات المعقدة إلى رؤى واضحة تساعد العملاء في فهم المشهد واتخاذ قرارات مدروسة في بيئة استثمارية تتغيّر بوتيرة عالية.

ويتمتع نورالدين الحموري بخبرة تزيد عن 15 عامًا بصفته خبيرًا استراتيجيًا واقتصاديًا في تحليل الأسواق العالمية والاقتصاد الكلي، وسياسات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ويتميّز بمنهجية تحليلية تجمع بين السياسات النقدية، وحركة البنوك المركزية، والعلاقات بين الأصول المختلفة، إلى جانب أدوات خاصة تربط بين الزمن والسعر لتحديد نقاط التحوّل في الأسواق.

وقد شغل نورالدين مناصب قيادية مماثلة لدى كلٍ من Market.com و"إي دي إس سيكيوريتيز" (ADS Securities) و"أمانة كابيتال" (Amana Capital) وFBS Inc. وSquared Financial. وسيتولى نورالدين في منصبه الجديد الإشراف على الأبحاث القائمة على استشراف الاتجاهات المستقبلية، وتقارير الأسواق لدى إكويتي، مع التركيز على تقديم توقعات قائمة على البيانات، ودعم التفاعل مع مجتمع المتداولين العالمي.

وفي تعليقه على هذا التعيين، قال ريكاردو كامون، رئيس قسم التسويق في مجموعة إكويتي: "يسعدنا انضمام نورالدين إلى فريق إكويتي. إن خبرته التي تجمع بين التحليل السوقي، والحضور الإعلامي، وبناء التفاعل المجتمعي مع المتداولين تُمثِّل إضافةً مهمة لجهودنا في الاستحواذ الرقمي، كما تسهم في دعم نمونا الاستراتيجي وبناء علاقات أعمق وأكثر قيمة مع عملائنا".

من جانبه، عبّر نورالدين الحموري عن سعادته بالانضمام إلى مجموعة إكويتي، قائلاً: "لقد نجحت إكويتي في ترسيخ سمعة قوية ترتكز على وضع العميل في صدارة أولوياتها، وهي اليوم في موقع يؤهلها لإعادة تعريف كيفية تقديم الرؤى السوقية وبناء التفاعل مع مجتمع المتداولين. ويسرّني المشاركة في تعزيز هذه المسيرة، وأتطلع إلى توظيف خبرتي لتعميق الحضور الفكري الخاص بإكويتي وتطوير منصة تحليلات عالية القيمة تدعم العملاء في مختلف مراحل رحلتهم الاستثمارية".

ويعكس هذا التعيين التزام مجموعة إكويتي بتوسيع نطاق وتأثير محتواها التحليلي، وتعزيز دورها كمصدر موثوق للرؤى السوقية، في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تحوّلات وتطورات متسارعة.

عن مجموعة إكويتي

مجموعة إكويتي شركة عالمية رائدة في تقنيات التداول المتقدمة، وبرمجيات الدفع، والأصول الرقمية، وإدارة الثروات، والسلع الملموسة. تمارس المجموعة أنشطتها في إفريقيا وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط، ولديها تراخيص تنظيمية في أبرز الولايات القضائية المالية، بما في ذلك المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة وقبرص. وتقدّم إكويتي لعملائها من الأفراد والمتمرسين والمؤسسات تجربة مالية رفيعة المستوى، تعتمد على الابتكار والأمان والموثوقية.

-انتهى-

#بياناتشركات