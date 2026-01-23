الإمارات العربية المتحدة: أعلنت كلاي جروب، المتخصصة في تقديم خدمات إدارة الثروات، وإدارة المكاتب العائلية المتعددة، وإدارة الأصول، والاستشارات المؤسسية للعائلات ذات الثروات الفائقة والمؤسسات الكبرى، عن تعيين موهيت غابا مديراً للاستشارات الاستثمارية.

وسيتولى غابا مهامه من مكتبه في دبي وسيكون جزءاً من منصة مكتب العوائل المتعددة ، على أن يرفع تقاريره إلى أتشال أرورا، رئيس مكتب العوائل المتعددة.

ويتمتع موهيت غابا بخبرة تمتد لما يقارب عقدين من الزمن في مجالي الاستشارات الاستثمارية وإدارة المحافظ، عمل خلالها في كل من جانبي الشراء والبيع. وقد استهل مسيرته المهنية في سيتي بنك بدبي عقب حصوله على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية إس بي جين العالمية للإدارة في سنغافورة. وخلال مسيرته، قدّم المشورة لعملاء من أصحاب الثروات العالية جداً، وأدار محافظ استثمارية متعددة الأصول، مع تركيز خاص على الأسهم، والاستراتيجيات التكتيكية، والانضباط في توزيع الأصول.

وشغل غابا مناصب قيادية في عدد من مكاتب العائلات وشركات الاستثمار في المنطقة، حيث اضطلع بمسؤوليات تصميم وبناء المحافظ، وتقديم الاستشارات الاستثمارية، وإدارة المخاطر، وتنفيذ العمليات عبر فئات أصول متعددة، شملت الأسهم والعملات الأجنبية والمشتقات المالية. كما كان له حضور إعلامي بارز كمحلل وخبير على الوسائل الإعلامية، حيث قدّم من خلالها تحليلات ورؤى استثمارية لجمهور عالمي من المستثمرين.

وفي إطار مهامه الجديدة لدى كلاي كابيتال، سيركّز موهيت غابا على تطوير خدمات الاستشارات الاستثمارية، ودعم نمو أعمال الاستشارات المصرفية الخاصة، والتعاون الوثيق مع مديري العلاقات في مجالات بناء المحافظ، وتوزيع الأصول، وتعزيز تجربة العملاء. كما تشمل مسؤولياته إعداد استراتيجيات العملات الأجنبية والمشتقات، وتقديم حلول التحوّط، وتوليد الأفكار الاستثمارية، مع الالتزام الصارم بأطر الحوكمة وإدارة المخاطر ومعايير الملاءمة المعتمدة لدى الشركة.

وفي تعليق له على هذا التعيين، قال أتشال أرورا، رئيس مكتب العوائل المتعددة في كلاي كابيتال: "يمتلك موهيت خبرة واسعة ورؤية عميقة في الاستشارات الاستثمارية وإدارة المحافظ وتنفيذ العمليات في الأسواق، إلى جانب فهمه الدقيق لتطلعات العملاء ذوي الملاءة المالية العالية. ويشكّل انضمامه إضافة نوعية تعزز قدراتنا الاستشارية الداخلية وتدعم التزامنا بتقديم حلول استثمارية منضبطة وعالية الجودة".

من جانبه، أعرب موهيت غابا عن اعتزازه بالانضمام إلى المجموعة، قائلاً: "يتقاطع نهج كلاي كابيتال القائم على الاستقلالية في الرأي الاستثماري، والحوكمة الاستثمارية القوية، والتركيز على نتائج العملاء، مع قناعاتي ونهجي المهني. وأتطلع إلى العمل مع الفريق لتقديم محافظ متوازنة واستراتيجيات استثمارية عملية تلبي تطلعات العملاء على المدى الطويل".

نبذة عن كلاي جروب

تُعد كلاي شركة مالية عالمية متخصصة تقدم استشارات مستقلة وحلولاً مخصصة وأنظمة ذكية في مجالات إدارة الثروات، وخدمات المكاتب العائلية المتعددة، وإدارة الأصول، والاستشارات المؤسسية.

تمتاز الشركة بنموذج عمل مفتوح يدمج بين الانضباط المؤسسي والخدمة الشخصية، ويضمن للعملاء استفادة متوازنة من الخبرات غير المنحازة والرؤى التحليلية المبتكرة، مدعومة بفريق استثماري داخلي متخصص وشبكة محللين عالمية.

تضم الشركة أكثر من 140 موظفاً من 13 جنسية في مكاتبها بدبي، والهند، وسنغافورة، ولندن، وأستراليا، وتخدم أكثر من 450 عائلة حول العالم عبر استراتيجيات مالية مخصصة تهدف إلى الحفاظ على الثروة وتنميتها عبر الأجيال.

تخضع كلاي جروب لإشراف وتنظيم كل من: سلطة دبي للخدمات المالية، وهيئة النقد في سنغافورة، وهيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية، وهيئة السلوك المالي البريطانية، ولجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية. وتُقدَّم خدماتها حصرياً للمستثمرين المحترفين والمعتمدين والمؤسسيين.