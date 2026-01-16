دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة "كانون أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا" (Canon EMEA)، اليوم عن تعيين بيتر ساك رئيساً جديداً لمجموعة الطباعة والخدمات المتكاملة (سابقاً مجموعة الطباعة والحلول الرقمية).

يتمتع بيتر بخبرة قيادية قوية ومعرفة واسعة بعملاء قطاع الأعمال (B2B)، حيث شغل عدداً من المناصب التنفيذية العليا ضمن مؤسسات المبيعات الإقليمية لشركة كانون، من بينها منصب مدير قطاع الأعمال لدى كانون في أوراسيا، والعضو المنتدب لشركتي "كانون أوروبا الوسطى والشرقية" و"كانون النمسا". وبفضل منصبه الأخير كنائب رئيس تنفيذي لمجموعة أعمال المناطق النامية، تولّى بيتر مسؤولية قيادة نمو المجموعة وتعزيز ريادة حصتها السوقية عبر فئات منتجات قطاع الأعمال في جنوب شرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، بما يشمل استقطاب العملاء وتطوير قنوات الشركاء.

وبموجب منصبه الجديد، يتولى بيتر مسؤولية دفع التكامل الاستراتيجي بين تقنيات الطباعة المتقدمة والخدمات ذات القيمة المضافة لدى كانون، بهدف إنشاء منظومات متكاملة ومترابطة لإدارة الطباعة والمستندات بكفاءة عالية، بما يخدم مصالح العملاء والشركاء في آنٍ معاً. كما سيولي تركيزاً كبيراً لمسألتي تعزيز الابتكار وتوسيع قنوات التوزيع والدخول إلى أسواق جديدة.

يسري قرار التعيين اعتباراً من بداية عام 2026، عقب الإعلان عن عودة هيرو إيمامورا، نائب الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة الطباعة والحلول الرقمية، إلى المقر الرئيسي لشركة "كانون اليابان" لتولّي منصب جديد ضمن مجموعة الطباعة. وخلال فترة تولّيه المنصب لمدة خمس سنوات، لعب هيرو دوراً محورياً في قيادة نمو الحصة السوقية لشركة "كانون أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا" في مجال تقنيات وحلول الطباعة المكتبية، إلى جانب تعزيز نمو أعمال الطباعة الإنتاجية.

وبهذه المناسبة قال سام يوشيدا، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "كانون أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا":"أثق بأن الخبرة الواسعة التي يتمتع بها بيتر في قطاع الأعمال بين الشركات، إلى جانب فهمه العميق لاحتياجات العملاء وقدراته القيادية المتميزة عبر العديد من أسواقنا في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ستسهم في تعزيز نجاح مجموعة الطباعة والخدمات المتكاملة. كما أود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للسيد هيرو على مساهمته القيّمة وقيادته المؤثرة، التي كان لها دور محوري في تطوير أعمال الطباعة لدينا".

واختتم بيتر ساك معلقاً على تعيينه في المنصب الجديد:"يشرفني أن أتولى قيادة مجموعة الطباعة والخدمات المتكاملة بمسماها الجديد. نسعى إلى البناء على الأسس القوية القائمة، ومواصلة دمج تقنياتنا المبتكرة مع الحلول والتطبيقات التي تلبّي الاحتياجات المتطورة لعملائنا وشركائنا. وأتطلع إلى العمل جنبًا إلى جنب مع الفريق لدفع مسيرة النمو المستقبلي وتعزيز مكانتنا كشركة رائدة في السوق".

