يواصل معرض الصحة العالمي ترسيخ مكانته كمنصة عالمية رائدة للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، وإبرام الصفقات، والتعاون عبر الحدود.

من المتوقع أن يحقق معرض الصحة العالمي أعمالاً تتجاوز قيمتها 2.7 مليار دولار أمريكي من خلال مشاركة أكثر من 4300 عارض وحضور 235 ألف زائر متخصص من أكثر من 180 دولة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: اجتمع قادة الرعاية الصحية العالميون والمستثمرون والمسؤولون التنفيذيون في معرض الصحة العالمي (دبليو إتش إكس) لمناقشة المشهد المتطور لاستثمارات رأس المال في قطاع الرعاية الصحية، حيث عكست المناقشات تركيزًا متزايدًا على مرونة النظام، والحوكمة، والنتائج القابلة للقياس، متجاوزةً بذلك الأداء المالي وحده.

وقد برزت هذه الرؤى خلال منتدى الصحة العالمي للاستثمار في الرعاية الصحية، حيث استكشف المستثمرون والمشغلون وصناع السياسات سبل توظيف رؤوس الأموال لتعزيز النظم الصحية، وتمكين النمو المستدام، وإحداث تأثير ملموس يتجاوز العوائد قصيرة الأجل.

وبينما تسعى دول مجلس التعاون الخليجي إلى تحديد "المعيار الذهبي" الجديد للرعاية الصحية، تركز النقاش على جعل نتائج المرضى أولوية قصوى، حيث دعا قادة القطاع إلى تعزيز دور القطاع الخاص والتحول طويل الأمد نحو الرعاية القائمة على القيمة.

وبهذه المناسبة قال الدكتور مساعد الرزوقي، الشريك التشغيلي في شركة ديرفيلد مانجمنت: "الهدف الأسمى هو تحديد المعيار الذهبي الجديد للرعاية الصحية، فكيف يمكننا تحسين الوصول إليها، وخفض تكلفتها، ورفع جودتها؟ إذ تشجع حكومات هذه المنطقة بشدة مشاركة القطاع الخاص، وتسعى إلى تعزيز دوره في تقديم الرعاية الصحية وتمويلها".

كما سلط الحوار الضوء أيضاً على التباين الذي غالباً ما ينشأ عند تخطيط استثمارات الرعاية الصحية من وراء الكواليس، بدلاً من اختبارها عملياً مع مقدمي الخدمات والمرضى على أرض الواقع.

وفي معرض تعليقه على التحديات المستمرة في الأسواق الإقليمية، حيث لا يزال العديد من المرضى يعانون من صعوبة الحصول على الرعاية الصحية الأساسية الموثوقة، ويلجؤون بشكل متكرر إلى استشارة أكثر من جهة بسبب ضعف ثقتهم بالنظام الصحي، أوضح جوزيف هازل، الرئيس التنفيذي لمجموعة أبيكس هيلث في قطر، قائلاً: "غالباً ما يكتفي المستثمرون بدراسة نظرية. يستعينون بالاستشاريين، ويستعرضون الثغرات، ثم يضعون خططهم. لكنهم لا يطبقونها عملياً، ولا يختبرونها على أرض الواقع، ولا يتعاملون مع الجهات الفاعلة، ولا يتعرفون على المنافسة في السوق".

وقد أبرزت هذه المناقشات الدور المحوري الذي يلعبه معرض الصحة العالمي (دبليو إتش إكس) كمنصة مثالية تجمع أبرز المستثمرين تحت سقف واحد، حيث يُفضي الحوار حول استثمارات الرعاية الصحية إلى نتائج ملموسة. فإلى جانب برنامج مؤتمره، يستضيف (دبليو إتش إكس) أكبر معرض دولي للرعاية الصحية في العالم، مما يُسهّل إقامة الشراكات، وعمليات الشراء، والاستثمار على مدار أربعة أيام.

هذا ويستضيف مركز دبي للمعارض فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العالمي (دبليو إتش إكس) في الفترة الممتدة من 9 إلى 12 فبراير، ويستقبل أكثر من 4300 عارض دولي، ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 235 ألف زائر متخصص، بمشاركة أكثر من 180 دولة و38 جناحاً وطنياً.

وتؤكد المشاركة الحكومية الفعّالة التزام القطاع العام الراسخ بالاستثمار في الرعاية الصحية وتطوير النظام الصحي في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تشمل الجهات الحكومية المشاركة في المعرض وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وهيئة الصحة بدبي، ودائرة الصحة بأبوظبي، وهيئة الصحة بالشارقة، بالإضافة إلى هيئة الصحة بدبي، وهيئة مدينة دبي الطبية، وخدمات الإمارات الصحية، ومجلس الإمارات للطب التكاملي، ومؤسسة الإمارات للأدوية، كما يؤكد هذا التعاون الجماعي التزام دولة الإمارات بالاستثمار في الرعاية الصحية، ويعزز ثقة المستثمرين والجهات المعنية على مستوى العالم.

ويعكس الحجم الواسع والانتشار الدولي لمعرض الصحة العالمي مكانة دبي كمركز عالمي لتجارة الرعاية الصحية والاستثمار والقيادة الفكرية، حيث يربط بشكل استراتيجي بين الأسواق في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا. وانسجامًا مع رؤية دولة الإمارات 2031، يدعم معرض الصحة العالمي الطموحات الوطنية للدولة في مجالات علوم الحياة، والتكنولوجيا الحيوية، والذكاء الاصطناعي، والطب الدقيق، وأنظمة الرعاية الصحية المستدامة، إلى جانب تسريع وتيرة الابتكار، وتوسيع فرص الوصول إلى الأسواق، وتعزيز التعاون العابر للحدود.

وبهذه المناسبة قال روس ويليامز، المدير التجاري لشركة إنفورما ماركتس للرعاية الصحية: "يوفر معرض الصحة العالمي دبليو إتش إكس منصة مثالية لجمع المستثمرين وقادة الرعاية الصحية وصنّاع السياسات تحت سقف واحد في وقتٍ يواجه فيه القطاع ضغوطًا متزايدةً لتحقيق نتائج مستدامة طويلة الأمد، حيث تتجاوز هذه المناقشات مجرد رأس المال، إذ تُركّز على كيفية مساهمة الاستثمار في بناء أنظمة صحية أقوى، وتعزيز الابتكار واسع النطاق، وإحداث تأثير ملموس. وعلى مدار أيام الحدث الأربعة، تُترجم هذه الحوارات إلى شراكات وصفقات وقرارات تُشكّل مستقبل الرعاية الصحية".

هذا ويدعم معرض الصحة العالمي الابتكار في مراحله المبكرة من خلال مسابقة إكسيليريت للشركات الناشئة، التي تربط الشركات الناشئة الواعدة في مجال الرعاية الصحية بالمستثمرين وقادة القطاع، وتُختتم المسابقة في اليوم الأخير من المعرض، حيث ستحصل الشركة الناشئة الفائزة على جائزة قدرها 25,000 دولار أمريكي، مما يُحفز الابتكار وريادة الأعمال في هذا القطاع.

نبذة عن معرض الصحة العالمي (دبليو إتش إكس)

يُوحّد معرض الصحة العالمي (WHX) فعاليات إنفورما للرعاية الصحية عالميًا لتعزيز التواصل والتعاون تحت علامة تجارية واحدة. ومن خلال دمج كل فعالية ضمن محفظة إنفورما ماركتس للرعاية الصحية، يسعى WHX إلى تعزيز تأثيره، وتشجيع المزيد من الابتكار، وتوطيد العلاقات، وإحداث نقلة نوعية في منظومة الرعاية الصحية.

معرض دبليو إتش إكس لابز دبي هي المنصة الرائدة في المنطقة للابتكار المختبري، والتشخيص، والاكتشافات العلمية. يجمع المعرض خبراء عالميين، وموردين، ومتخصصين في الرعاية الصحية، ويمثل منصةً لتسريع وتيرة مستقبل تكنولوجيا المختبرات، ونقطة انطلاقٍ للتطورات الجديدة في رعاية المرضى.

سيُقام معرض WHX دبي في الفترة من 9 إلى 12 فبراير في مركز دبي للمعارض (DEC) بمدينة إكسبو دبي. كما سيُقام معرض WHX لابز دبي في الفترة من 10 إلى 13 فبراير في مركز دبي التجاري العالمي.

لمزيد من المعلومات أو للتسجيل في الحدث، يرجى زيارة https://www.worldhealthexpo.com/en/healthcareweek.html.

