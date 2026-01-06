دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن فندق دبل تري من هيلتون دبي – شاطئ جميرا عن تعيين نيلام بيكا في منصب المدير العام. وتتمتع بيكا بما يقارب عقدين من الخبرة في قطاع الضيافة، حيث تجلب معها سجلاً حافلاً في القيادة التشغيلية والأداء والتميّز في تجربة الضيوف.

وانضمت بيكا إلى الفندق بعد شغلها مناصب قيادية عليا ضمن مجموعة هيلتون وعدد من العلامات العالمية في قطاع الضيافة، مكتسبة خبرة واسعة في كل من دبي والدوحة. وشغلت مؤخراً منصب مديرة العمليات في فندق هيلتون الدوحة، وقبل ذلك منصب مديرة الشؤون التجارية للمجموعة في ألِف الدوحة ريزيدنسز، من مجموعة كوريو كوليكشن التابعة لهيلتون. وعلى امتداد مسيرتها المهنية، قادت عمليات تشغيلية معقدة في المنتجعات والفنادق الحضرية، وأسهمت في تحقيق نمو في الإيرادات وزيادة في الحصة السوقية، كما دعمت محطات مفصلية شملت مشاريع ذات رأس مالٍ كبير وافتتاح فنادق رئيسية وفعاليات عالمية كبرى، من بينها بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. وقد حظيت إنجازاتها بتقدير واسع من خلال عدد من الجوائز على مستوى القطاع وداخل المؤسسات، من بينها جائزة القائد التجاري للعام لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وتركيا لعام 2022، وجائزة تشكيل المستقبل تقديراً للمبادرات التجارية المبتكرة.

وتُعرف بيكا بقدرتها على بناء فرق عمل عالية الأداء وتحقيق النتائج، حيث تعتمد أسلوب قيادة منضبطاً يضع الإنسان في المقام الأول، ويرتكز على المساءلة والوضوح والتميّز التشغيلي. وقد مكّنها نهجها العملي في الإدارة وحسن تقديرها الاستراتيجي، إلى جانب قدرتها على تحويل تجربة الضيوف إلى أداء تجاري مستدام، من قيادة عمليات معقدة وإدارة التغيير وصقل مهارات القادة المستقبليين. ويؤهلها هذا التوازن لقيادة فندق دبل تري من هيلتون دبي – شاطئ جميرا خلال مرحلته المقبلة من النمو.

وقالت نيلام بيكا: "أفخر بتولي منصب المدير العام في فندق دبل تري من هيلتون دبي – شاطئ جميرا. يتمتع هذا الفندق بأسس قوية، ويُعد فريق العمل أعظم نقاط قوته. أتطلع للعمل جنباً إلى جنب مع الفريق، والبناء على ما تحقق من نجاحات، ومواصلة الارتقاء بتجربة الضيوف والزملاء على حد سواء. وسيُشكّل ترسيخ بيئة عمل يشعر فيها أعضاء الفريق بالثقة والتمكين والدافع نحو التطور ركيزة أساسية لتحقيق نجاحنا المستدام"

وفي إطار مهامها كمدير عام، ستتولى نيلام قيادة جميع جوانب العمليات التشغيلية للفندق، مع التركيز على تعزيز تجربة الضيوف، وتقوية الأداء التجاري، وترسيخ ثقافة عمل تعاونية عالية الأداء على مستوى الفندق.

