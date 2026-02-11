دبي، الإمارات العربية المتحدة، عيّنت شركة هاي تك، الرائدة في حلول إدارة المرافق الرقمية الذكية، والتابعة لمجموعة شركات فارنك، كارين ستيفنز مديرةً لتطوير الأعمال، لتتولى قيادة حملات المبيعات في منطقة الشرق الأوسط.

وستركز ستيفنز بموجب منصبها الجديد على قيادة مبادرات تطوير الأعمال، وتوسيع العلاقات الاستراتيجية، ودعم النمو المتواصل لشركة هاي تك في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط عموماً.

وستعمل ستيفنز عن كثب مع الأطراف المعنية داخل الشركة لضمان توافق احتياجات العملاء مع حلول هاي تك الرقمية المتطورة والقائمة على الذكاء الاصطناعي.

وبهذه المناسبة صرّحت جافيريا إعجاز، المديرة العامة لشركة هاي تك للذكاء الاصطناعي قائلة: "يسعدني انضمام كارين إلى عائلة هاي تك، حيث ستكون خبرتها الواسعة في مجال تكنولوجيا العقارات وفطنتها في المبيعات الاستراتيجية عاملاً أساسياً في توسيع نطاق أعمال هاي تك في جميع أنحاء المنطقة".

وتتمتع ستيفنز، وهي مواطنة بريطانية، بخبرة دولية تزيد عن عقدين من الزمن، حيث نجحت في تنمية قاعدة إيرادات مؤسسات كبرى مثل: رينتوكيل إنيشيال، وفنادق أبوظبي الوطنية كومباس، ودوسيرف إف إم، لتغطي بذلك مجموعة متنوعة من القطاعات الصناعية.

وقد أمضت ستيفنز المقيمة في دبي، قبل تعيينها أكثر من عقد من الزمن في قيادة نمو الأعمال من خلال مبيعات المساحات غير المستغلة في شركة إم آر آي سوفت وير، وهي شركة عالمية متخصصة في حلول العقارات.

كما تعاونت مع فرق الإدارة وتطوير المنتجات، وقدمت ملاحظات قيّمة من العملاء لتوجيه الابتكار وتطوير المنتجات وتوسيع نطاق الأعمال.

وقد أعربت ستيفنز عن سعادتها قائلة: "أنا متحمسة للغاية لبدء هذه الرحلة مع شركة هاي تك، في هذه المرحلة المحورية من تطور الشركة".

وأضافت ستيفينز قائلة: "أنا شغوفة بتقنيات العقارات وتطوير المدن الذكية، لذا أتطلع إلى لعب دور رئيسي في هذا الفصل المثير من توسع أعمال هاي تك".

هذا وتقدم شركة هاي تك للذكاء الاصطناعي حلولاً متطورة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة المباني، وخفض التكاليف التشغيلية، وتسريع تحقيق أهداف الاستدامة، حيث تتيح تقنيتها المصممة خصيصاً، والمطورة داخلياً، المراقبة الآنية، والتحليلات التنبؤية، والأتمتة، مما يساعد الشركات على البقاء في طليعة عصر المدن الذكية.

نبذة عن شركة هاي تك:

تعتبر شركة هاي تك سيرفيسيز (HITEK Services) جزءاً من مجموعة فارنك التي يوجد مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتمتع بأكثر من 40 عاماً من الخبرة في مجالات إدارة المرافق والضيافة وتطوير البنية التحتية التكنولوجية المتقدمة.

تعمل مجموعتنا الواسعة من التطبيقات الذكية على تمكين عملائنا في مجال التحول الرقمي والتجاري والتكنولوجي. وتهدف حلولنا إلى دعم العمليات التشغيلية الأقل حجماً والأكثر استدامة التي تزيد من الإنتاجية وتقلل من استهلاك الطاقة.

ويمكن لشركات إدارة المرافق التي ترغب في تطوير قدراتها الرقمية الاستفادة من خدمات شركة "هايتك" والتواصل معها عبر البريد الإلكتروني: info@hitek.ai

نبذة عن فارنك:

تعتبر "فارنك" من الشركات الرائدة في قطاع إدارة المرافق المتكاملة وحلول التكنولوجيا الذكية والاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي شركة سويسرية ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 1980 في دولة الإمارات.

تتميز الشركة بفريق الإدارة المتميز الذي يعمل وفق منهج احترافي راسخ، ويتجاوز عدد موظفيها اليوم أكثر من 10,000 موظف، وتوفر خدماتها المتميزة في إدارة المرافق في عدة قطاعات بما في ذلك الطيران والضيافة والخدمات المصرفية وتجارة التجزئة ومراكز التسوق والاتصالات والمشاريع السكنية والتجارية والبنية التحتية، والقطاعات الحكومية والتعليمية والترفيهية.

ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.farnek.com

جهة الاتصال الإعلامية:

أُسيد كالو

مدير علاقات عامة

برج إنديجو آيكون – أبراج بحيرات جميرا

دبي – الإمارات العربية المتحدة

البريد الإلكتروني: osaid.kalo@shamalcomms.com

الموقع الإلكتروني: www.shamalcomms.com

-انتهى-

