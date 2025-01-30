الرياض، المملكة العربية السعودية، أعلنت "دبليو تي دبليو" ، الشركة الرائدة عالمياً في قطاع الاستشارات والوساطة والحلول والمُدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز (WTW)، اليوم عن حصولها على ترخيص للعمل في قطاع الوساطة في إعادة التأمين في المملكة العربية السعودية.

وتم تعيين محمد السديري رئيساً لإدارة وساطة إعادة التأمين لدى "دبليو تي دبليو" السعودية التي تتخذ من المملكة مقراً لها.

وينضم السديري إلى "دبليو تي دبليو" قادماً من شركة شديد لإعادة التأمين، حيث شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي، وهو يحمل خبرة واسعة في إدارة أنشطة الاتفاقيات والتأمين الاختياري والمطالبات في السوق السعودية والإشراف عليها.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت باميلا تومسون هول، الرئيسة التنفيذية العالمية لشركة "دبليو تي دبليو": "تفخر دبليو تي دبليو بما تقدمه من خدمات للعملاء في جميع أنحاء العالم، ويسهم الحصول على ترخيص للعمل كوسيط في قطاع إعادة التأمين في المملكة العربية السعودية في تعزيز إمكاناتنا على الصعيد العالمي. ويسرنا انضمام محمد السديري إلى فريقنا في هذه الفترة المهمة في رحلتنا نحو توسيع قدراتنا في مجال إعادة التأمين، وفتح أفاق لمزيد من فرص النمو في هذا السوق الحيوي".

ومن جانبها، قالت إيليني ليكودي، مديرة الشركة في وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "يسعدنا الترحيب بالسيد محمد السديري، الذي يتميز بقدراته القيادية التي ستسهم بشكل كبير في تعزيز استراتيجيتنا للنمو في هذا السوق الديناميكي المزدهر. ويُؤكد قرار تعيينه التزامنا تجاه المملكة والمنطقة عموماً. وكُلنا ثقة بأنّ خبرته المعمقة في السوق ستُساعد على دفع عجلة الابتكار في الشركة لتقديم مزيد من القيمة لعملائنا".

وبدوره، قال السيد محمد السديري، رئيس إدارة وساطة إعادة التأمين لدى "دبليو تي دبليو": "أعرب عن سعادتي للانضمام إلى فريق دبليو تي دبليو خلال هذه المرحلة الهامة من التوسع. يتيح لنا الحصول على ترخيص العمل كوسيط في قطاع إعادة التأمين في المملكة العربية السعودية توفير المزيد من الدعم والحلول المميزة لعملائنا في جميع أنحاء المملكة. وأتطلع لتعزيز الزخم وبناء الشراكات المستدامة وتحقيق المزيد من الإنجازات للشركة في هذا السوق الديناميكي، بما ينسجم مع الأهداف الطموحة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030".

لمحة حول "دبليو تي دبليو":

تقدم شركة "دبليو تي دبليو"، المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز (WTW)، باقة من الحلول القائمة على البيانات والرؤى في مجالات الموظفين والمخاطر ورأس المال. ونستند إلى الرؤى العالمية والخبرات المحلية لزملائنا في 140 دولة وسوق لمساعدة المؤسسات على تحسين استراتيجياتها وتعزيز مرونتها التنظيمية وتحفيز القوى العاملة لديها والارتقاء بمستويات الأداء.

ونحرص على التعاون مع عملائنا عن كثب لاستكشاف الفرص المتاحة لتحقيق النجاح المستدام وتوفير منظور يشكل حافزاً قوياً لهم للمضي قدماً. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: wtwco.com.

* https://www.vision2030.gov.sa/en

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