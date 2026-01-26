الدوحة، قطر – أعلنت «سنونو»، المنصّة التّكنولوجية الرّائدة في قطر، اليوم عن تحديثات قيادية جديدة تزامنًا مع استمرار مسارها القوي في النّمو، واستعدادها لمزيد من التوسّع الإقليمي تحت علامة سنونو التجارية، وذلك عقب الشّراكة التاريخية مع مجموعة «جاهز» التي قرّبت بين اثنين من أبرز الأبطال الرقميين في المنطقة.

وفي هذا السياق، تولّى مؤسس «سنونو» السيد حمد الهاجري منصبه الجديد رئيسًا تنفيذيًا للأسواق الدولية في مجموعة جاهز، في خطوة تُعد محطّة مهمة للمجموعة وتعكس طموحها المتزايد للتوسع الإقليمي والدولي.

وقال السيد حمد الهاجري: «أشعر بفخر كبير بما بنيناه في سنونو،قصّة نجاح وُلدت في قطر وتواصل النمو والابتكار. ومع تحمّلي لهذه المسؤولية الجديدة في أسواق جاهز الدولية، أؤكد أن التزامي تجاه سنونو ثابت، فهي ستبقى جزءًا محوريًا وعزيزًا من عائلتنا. معًا نرسّخ مكانتنا كقادة، ونمثّل رؤية قطر وطموحها بكل فخر».

ويُعد حمد الهاجري رائد أعمال ومهندسًا في قطاع التكنولوجيا يتمتّع بأكثر من 20 عامًا من الخبرة الدولية، وقد شارك في تأسيس 12 شركة ناشئة، وبنى خبرات عميقة في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي وتطبيقات السوبر آب ومنظومات التجارة الإلكترونية. ويحمل شهادة متقدمة في إدارة المشاريع من جامعة ستانفورد (2016)، ودرجة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال من HEC باريس (2017)، كما أكمل برنامج القيادات التنفيذية المرموق في كلية هارفارد للأعمال (2019). ومؤخرًا، حقق الهاجري إنجازًا بارزًا لقطر بقيادته الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة «جاهز»، والتي أسفرت عن واحدة من أكبر الاستثمارات في تاريخ قطاع التكنولوجيا في الدولة، وجمعت بين بطلين خليجيين لصياغة مستقبل الاقتصاد الرقمي في المنطقة عبر التعاون وتمكين المواهب وتوظيف التقنيات المتقدمة.

وبالتزامن مع هذا الانتقال، تم تعيين خايمي بوي إسبِيزوا – الذي كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي التجاري – رئيسًا تنفيذيًا بالإنابة لشركة سنونو-فرع قطر-. وقد برزت خلال فترة عمله روحُه القيادية وحماسه والتزامه تجاه قطر، ما يؤهله لقيادة الشركة في مرحلتها المقبلة لتعزيز ريادتها الوطنية.

كما أعلنت «سنونو» عن ترقيات وتعيينات جديدة لتعزيز فريقها القيادي. إذ تمّت ترقية غابرييلا توم إلى منصب الرئيس التنفيذي لشؤون الأفراد والغاية المؤسّسية، فيما تم تعيين رحمة عبيد رسميًا رئيسًا تنفيذيًا للتّسويق. وشهد فريق الإدارة العليا توسيعًا بانضمام نواب للرئيس: رؤوف إنيكيف (المنتجات والسوق والخدمات الجديدة)، هدى طاهري (أنظمة المعلومات والأمن السيبراني)، خالد مريبح (منصة السائقين والإمداد)، وأرتِم لوباتشيف (الهندسة والخدمات الجديدة). كما تم تعيين عبدالعزيز القحطاني مديرًا عامًا لمشروع جديد سيتم الإعلان عنه قريبًا خلال قمة الويب، فيما انضم هيثم الحيدري إلى سنونو بمنصب المدير العام للمشاريع الجديدة.

وتعكس هذه التّعيينات ما تتمتع به «سنونو» من كوادر قيادية ذات خبرات رفيعة ورؤية مشتركة للتميّز، بما يعزّز قدرة الشركة على تقديم حلول مبتكرة تسهّل الحياة للجميع في قطر وخارجها، وتدعم خططها للتوسع المستمر تحت علامة سنونو التجارية.

وأكدت «سنونو» التزامها بمواصلة بناء منصة أقوى وأكثر ابتكارًا، تُطوَّر بفخر لصالح قطر والمنطقة – بأيدٍ قطرية وللعالم – وبما يتماشى بالكامل مع رؤية قطر الوطنية 2030.

نبذة عن سنونو

تأسست سنونو عام 2019، وهي الشركة التكنولوجية الرائدة في قطر والتطبيق الشامل (السوبر-آب)، حيث تُحدث تحولاً في مجالات التجارة الإلكترونية والخدمات الذكية والحلول عند الطلب. وانسجاماً مع رؤية قطر نحو اقتصاد متنوّع قائم على المعرفة، تقود سنونو الابتكار في خدمات التوصيل والتجارة السريعة والخدمات اللوجستية للميل الأخير وحلول الأعمال، موصلةً العملاء والتجار والشركاء في جميع أنحاء الدولة بسلاسة.

وبصفتها إحدى أسرع شركات التقنية نمواً في قطر، تُعد سنونو ركيزة أساسية في التحول الرقمي الوطني، وتدعم راحة الحياة اليومية عبر حلول تقنية متقدمة، مع التزامٍ مستمر بتنمية الكفاءات المحلية وتعزيز الابتكار، وتوسيع أثرها إقليمياً لإعادة تعريف أنماط الحياة الحديثة.

