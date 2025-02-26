دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي، عن تعيين مارك ستيوارد في منصب الرئيس التنفيذي، اعتباراً من 19 مايو 2025 ولمدة ثلاث سنوات. كما سينضم إلى مجلس إدارة السلطة ابتداءً من التاريخ ذاته. ويأتي تعيين مارك ستيوارد خلفاً للسيد/ إيان جونستون، الذي يختتم مسيرة حافلة بالإنجازات عقب توليه المنصب لفترتين سابقتين، أسهم خلالهما في ترسيخ مكانة السلطة كجهة تنظيمية رائدة وتعزيز كفاءتها في الإشراف على قطاع الخدمات المالية وفقاً لأرقى المعايير الدولية.

يتمتع مارك ستيوارد بخبرة تنظيمية دولية تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في قطاع الخدمات المالية، شغل خلالها مناصب قيادية بارزة في أستراليا والمملكة المتحدة وهونغ كونغ. وقد أسهمت مسيرته المهنية في تطوير فهم معمّق لمنظومة التنظيم المالي العالمية وآليات الامتثال والرقابة المالية، ما يجعله إضافة قيّمة للسلطة، تعزز جهودها في الارتقاء بمعايير الحوكمة وترسيخ أفضل الممارسات الدولية في الرقابة المالية.

وشغل مارك ستيوارد سابقاً منصب المدير التنفيذي لقسم الإنفاذ والإشراف على الأسواق في هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) منذ عام 2015، حيث تولّى مسؤولية جميع أعمال الإنفاذ التنظيمي، بالإضافة إلى إشرافه على وظائف الهيئة كسلطة الإدراج في المملكة المتحدة. كما ترأس لجنة سياسات السوق التابعة للهيئة، وشغل لاحقاً منصب المدير التنفيذي لقسم الشؤون الدولية في الهيئة. كما شغل منصب المدير التنفيذي لقسم الإنفاذ في لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ (SFC)، حيث قاد جهود الرقابة على الامتثال المالي، وتعزيز الشفافية وحوكمة الأسواق. كما شغل عدة مناصب قيادية في هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)، حيث اضطلع بأدوار تنظيمية بارزة أسهمت في تعزيز كفاءة الأسواق المالية. ويحمل مارك ستيوارد درجة البكالوريوس في القانون من جامعة ملبورن، والتي أكملها عام 1989.

وبهذا الصدد، قال فاضل العلي، رئيس مجلس إدارة السلطة: “يسرّنا الإعلان عن تعيين مارك ستيوارد رئيساً تنفيذياً جديداً لسلطة دبي للخدمات المالية. يتمتع مارك بخبرة دولية واسعة في أسواق رأس المال وقطاع الخدمات المالية، إلى جانب مهاراته القيادية الفريدة في إدارة العلاقات التنظيمية العابرة للحدود، وضمان الامتثال لأعلى المعايير العالمية، مع تعزيز الابتكار والكفاءة التشغيلية. إن خبراته الواسعة ستكون رافداً قيّماً للسلطة في مواصلة تحقيق أهدافها الاستراتيجية، وترسيخ مكانة مركز دبي المالي العالمي كمحور مالي عالمي رائد قادر على مواكبة المتغيرات المتسارعة في المشهد الاقتصادي العالمي".

وأضاف فاضل العلي: "بالنيابة عن مجلس الإدارة، أود أن أعرب عن خالص الشكر والتقدير للسيد/ إيان جونستون على قيادته الاستثنائية والتزامه الراسخ تجاه سلطة دبي للخدمات المالية خلال السنوات الثلاث الماضية. لقد كان للسيد/جونستون دور محوري في تعزيز نجاح السلطة وترسيخ ثقافة الابتكار والتميز ضمن منظومتها التنظيمية. ونتمنى له كل التوفيق والنجاح في مسيرته المستقبلية".

من جانبه، قال مارك ستيوارد، الرئيس التنفيذي المعيَّن لسلطة دبي للخدمات المالية: "يشرفني الانضمام إلى سلطة دبي للخدمات المالية وقيادة هذا الصرح التنظيمي المرموق نحو مرحلة جديدة من التميز والريادة. يشهد قطاع الخدمات المالية في المنطقة تطوراً استراتيجياً لافتاً، وأتطلع إلى المساهمة في ترسيخ أعلى معايير الحوكمة والابتكار، وتعزيز مكانة مركز دبي المالي العالمي، ودبي، ودولة الإمارات كمركز مالي عالمي رائد، يواكب التطورات المتسارعة في المشهد الاقتصادي العالمي".



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