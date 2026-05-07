دبي، الإمارات العربية المتحدة- أعلن ستاندرد تشارترد اليوم عن تعيين ميشيل سوانيبول رئيساً لخدمات التمويل والأوراق المالية (FSS) في الشرق الأوسط وأفريقيا ، وذلك اعتباراً من 1 يوليو 2026. وستتخذ من دبي مقراً لها، حيث ستقود أعمال القطاع في مختلف أنحاء المنطقة. وتخلف ميشيل سكوت ديكنسون، الذي سيتقاعد من البنك في 30 يونيو بعد مسيرة مهنية امتدت لأكثر من 40 عاماً في قطاع الخدمات المالية.

انضمت ميشيل سوانيبول إلى ستاندرد تشارترد في سبتمبر 2017 بصفتها الرئيسة الإقليمية لإدارة حسابات الأعمال لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتم تعيينها رئيسةً إقليمية لخدمات الأوراق المالية في أفريقيا في مايو 2019. وفي سبتمبر 2024، توسّع نطاق مسؤولياتها ليشمل رئاسة قطاع الأسواق في جنوب أفريقيا.

وقالت مارغريت هاروود جونز، الرئيس العالمي لخدمات التمويل والأوراق المالية في ستاندرد تشارترد: "لعبت ميشيل دوراً قيادياً بارزاً في تطوير خدمات ما بعد التداول في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، من خلال دعم تطوير أسواق رأس المال، والإصلاحات التنظيمية، وتعزيز وصول المستثمرين، وتطوير البنية التحتية للأسواق. كما تُعد من أبرز الخبراء المتخصصين في هذا المجال على مستوى القطاع. وأنا على ثقة كاملة بأنها ستواصل دفع زخم النمو في المنطقة، انطلاقاً من الأسس القوية التي أرساها سكوت."

انضم سكوت ديكنسون إلى ستاندرد تشارترد في عام 2017، وقاد أعمال خدمات التمويل والأوراق المالية التابعة للبنك في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا منذ عام 2019. وخلال فترة قيادته، أشرف على تحقيق نمو قوي لأعمال القطاع في المنطقة، ودعم التوسع في أسواق من بينها المملكة العربية السعودية ومصر، وساهم في إطلاق أول خدمات حفظ الأصول الرقمية للبنك في مركز دبي المالي العالمي.

