سيقود الظاهر استراتيجية سايتكور في المنطقة مع التركيز على العملاء وتوسيع منظومة الشركاء وتسريع تبني الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة سايتكور (Sitecore)، العالمية الرائدة في برمجيات التجارب الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، عن تعيين محمد الظاهر نائباً للرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك في إطار استراتيجية الشركة لتعزيز حضورها الإقليمي وتسريع نموها في الأسواق ذات الإمكانات العالية.

ويتمتع محمد الظاهر بخبرة مهنية تمتد لأكثر من 20 عاماً في قيادة التحولات الرقمية واسعة النطاق والتسويق الرقمي، إلى جانب خبرته في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير تجارب العملاء. وسيتولى في منصبه الجديد مسؤولية قيادة عمليات سايتكور في المنطقة، مع التركيز على توسيع شبكة الشراكات وتعزيز تبني منصات التجارب الرقمية، بما يسهم في تبسيط إدارة المحتوى وتسريع الحملات التسويقية وضمان اتساق الهوية المؤسسية للعلامات التجارية.

ويمتلك الظاهر سجلاً حافلاً بالإنجازات في تأسيس وقيادة المشاريع عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث عمل مع عدد من العلامات التجارية العالمية، مستنداً إلى خبرة واسعة في المبيعات المؤسسية، وتنمية الأعمال عبر الشراكات، وإدارة عمليات التنفيذ، والتعامل مع عملاء من القطاع الحكومي وقطاع الخدمات المالية والمؤسسات الكبرى.

وخلال مسيرته المهنية، نجح الظاهر في بناء فرق عمل عالية الأداء، وتعزيز التحالفات الاستراتيجية، وتحقيق نمو مستدام في الإيرادات عبر أسواق متعددة. ويعكس تعيينه التزام سايتكور بتعزيز قيادتها الإقليمية وتحويل الابتكار التقني إلى نتائج ملموسة تدعم نجاح العملاء والشركاء.

وفي تعليقه على التعيين، قال جوتز راينهارت، رئيس سايتكور لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا:

"يمثل هذا الدور أهمية استراتيجية لعملائنا وشركائنا، ويأتي اختيار محمد استناداً إلى خبرته العميقة في تنمية الأعمال ورؤيته الواضحة لدور الذكاء الاصطناعي في تطوير التجارب الرقمية، فضلاً عن تركيزه القوي على تحقيق قيمة حقيقية للعملاء. يسعدنا انضمامه لقيادة عملياتنا في المنطقة."

وكانت سايتكور قد أعلنت في وقت سابق من العام عن الإطلاق الإقليمي لمنصة Sitecore AI، وهي منصة سحابية موحدة قائمة على نموذج البرمجيات كخدمة للتجارب الرقمية، تجمع بين أدوات الذكاء الاصطناعي وإدارة المحتوى والبيانات بهدف تبسيط العمليات التسويقية. ومع خطط إطلاق نسخ سيادية من المنصة في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لاحقاً هذا العام، ستتمكن المؤسسات من تخطيط المحتوى وإنشائه وتخصيصه وتقديمه بشكل فوري عبر مختلف القنوات الرقمية، إلى جانب الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي في تحسين أداء الحملات وتحقيق نتائج أعمال ملموسة.

ومن جانبه، قال الظاهر:

"تشهد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تطوراً متسارعاً في مجال التسويق الرقمي، مدفوعاً بتنوع الجمهور وارتفاع التوقعات واعتماد القنوات الرقمية. وتعمل سايتكور على تمكين العلامات التجارية من مواكبة هذه التحولات عبر حلول متقدمة للتجارب الرقمية، وهو ما أتطلع إلى تحقيقه بالتعاون مع الفريق خلال المرحلة المقبلة."

