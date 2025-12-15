عيّنت سافيلز الشرق الأوسط هاري رانسوم في منصب رئيس قسم الوكالات التجارية في أبوظبي، في خطوة تعزّز التزام الشركة بتقديم خدمات استشارية وتأجيرية رائدة في القطاع التجاري في دولة الإمارات. ويأتي هذا التعيين دعمًا لاستراتيجية الشركة الهادفة إلى تعزيز حضورها الإقليمي وتلبية الطلب المتزايد على الحلول العقارية الاحترافية في مختلف أنحاء الإمارة .

وفقًا لأحدث تقرير بحثي صادر عن سافيلز، يواصل قطاع العقارات التجارية في أبوظبي تسجيل نشاط قوي في مجالي التأجير والاستثمار، مدعومًا بأسس اقتصادية متينة، ونمو متواصل في الاقتصاد غير النفطي، إلى جانب الطلب المستدام من الشركات الدولية. ولا تزال معدلات الإشغال في المكاتب من الفئة الأولى مرتفعة في أبرز المناطق التجارية، مثل جزيرة المارية، وجزيرة الريم، ومركز العاصمة ، حيث يتم استيعاب المعروض الجديد بسرعة. كما يواصل النشاط القوي من قطاعات الخدمات المصرفية، والخدمات المالية، والاستشارات، والتكنولوجيا دفع عجلة النمو، ما يعكس مكانة الإمارة كمركز إقليمي رائد للأعمال والاستثمار.

في منصبه الجديد، سيتولى هاري الإشراف على عمليات الوكالات التجارية لشركة سافيلز في أبوظبي، وقيادة المبادرات المتعلقة بتمثيل الملاك والمستأجرين، وخدمات التأجير، والاستشارات الاستراتيجية. كما سيعمل عن كثب مع الإدارة الإقليمية للشركة لتوسيع باقة خدمات سافيلز المتكاملة، وتعزيز العلاقات مع الملاك والمطورين، والشركات المستأجرة .

انضم هاري إلى سافيلز في عام 2021 ضمن فريق خدمات شاغلي العقارات العالمية في لندن، حيث قدّم الاستشارات للشركات متعددة الجنسيات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بشأن استراتيجيات التأجير والاستحواذ وحلول بيئات العمل. وتمتد خبرته عبر مختلف مراحل دورة حياة العقار، بدءًا من استراتيجية المحافظ العقارية والاستشارات الموجهة للمستأجرين، وصولًا إلى تخطيط بيئات العمل وتنفيذ المعاملات.

وعلّق هاري رانسوم على تعيينه قائلًا: « يشرفني تولّي قيادة أعمال الوكالات التجارية لشركة سافيلز في أبوظبي في هذا التوقيت المحوري للسوق. إن النمو المستمر الذي تشهده المدينة وتنويع اقتصادها يخلقان فرصًا استثنائية لكل من الملاك والمستأجرين على حد سواء. وأتطلع إلى العمل عن كثب مع عملائنا لتقديم حلول عقارية مصممة خصيصًا، قائمة على تحقيق القيمة، بما يدعم أهدافهم طويلة الأمد »

يحمل هاري درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف الأولى في إدارة الأعمال مع القانون، إلى جانب درجة الماجستير في تمويل واستثمار العقارات، وتخرّج بمرتبة الامتياز. كما أنه عضو في المعهد الملكي للمساحين القانونيين.

خارج نطاق العمل، يُعد هاري من عشّاق الرياضة، ويولي اهتمامًا خاصًا برياضتي الرجبي والغولف. وقد مثّل سافيلز في بطولة ناشيونال سيرفيور سفنز لأربع سنوات متتالية، مسهمًا في فوز الفريق بلقب البطولة في عامي 2023 و2025

نبذة عن سافيلز الشرق الأوسط :

تعد شركة سافيلز (Savills plc) مزوّدًا عالميًا لخدمات العقارات ومدرجة في بورصة لندن. ولديها حضور في منطقة الشرق الأوسط لأكثر من 40 عامًا، حيث تقدم مجموعة واسعة من الخدمات الاستشارية والإدارية والتعاملات العقارية المتخصصة عبر الإمارات العربية المتحدة وعمان والبحرين ومصر والمملكة العربية السعودية. وتشمل خبراتها إدارة الممتلكات، وخدمات الوكالة السكنية والتجارية، وتقييم الأصول العقارية والتجارية، والاستشارات الاستثمارية والتطويرية. تأسست سافيلز في المملكة المتحدة عام 1855، وتمتلك شبكة دولية تضم أكثر من 700 مكتب وشريك، ويعمل بها أكثر من 40,000 موظف في الأمريكتين والمملكة المتحدة وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا والشرق الأوسط.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ

مكتب صحافة سافيلز:

sahrish.munir@savills.me +971 50 316 5605

siddhi.sainani@savills.me +971 50 331 5460

www.savills.me +971 (0)4 365 7700

#بياناتشركات

- انتهى -