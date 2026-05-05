دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "أنكس للتطوير" عن تعيين رجا علم الدين رئيسًا تنفيذيًا للذراع العقارية لمجموعة "أنكس القابضة".

مع تمتعه بخبرة تزيد عن 30 عامًا، يمتلك رجا سجلًا حافلًا بالإنجازات في المنطقة، حيث شغل مناصب قيادية عليا في مؤسسات رائدة، منها "كوليرز إنترناشونال"، و"غولف ريليتيد"، وشركة جدة الاقتصادية، بالإضافة إلى "سوليدير إنترناشونال"، و"لوتاه للتطوير العقاري". وعبر مسيرته الاحترافية، أدار بنجاح مجموعة متنوعة من المشاريع، بما في ذلك مدن مخططة على نطاق متكامل فضلاً عن مجمعات متعددة الاستخدامات. وعلم الدين حائز على ماجستير في إدارة الأعمال وبكالوريوس في الهندسة من الجامعة الأميريكية في بيروت.

في منصبه الجديد، سيشرف علم الدين على وضع التوجه الاستراتيجي لشركة "أنكس للتطوير"، حيث سيسعى لتحقيق نمو مستدام وتوسع دولي لهذه المؤسسة. كما سيلعب دورًا محوريًا في صياغة مفهوم الشركة للتقديمات العقارية الفاخرة والحصرية والوجهات المميزة التي ترسِّخ معايير جديدة في قطاع التطوير العقاري.

وفي هذا المجال، صرح ساتيش سانبال، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة "أنكس القابضة" قائلًا: "يمتلك رجا فهم عميق لقطاع العقارات وخبرة إدارية مثبتة في مؤسسات عالمية. ونحن على ثقة تامة بقدراته على قيادة مسيرة نجاح شركة "أنكس للتطوير" نحو مرحلة نمو جديدة والارتقاء بأعمالها إلى مستويات أعلى."

وأضاف: "نحن واثقون تمامًا بإمكانياته في مجال دعم النمو والتوسع السريع لشركة "أنكس". سيركز رجا على تطوير الشركة ويشرف على أداء الوظائف الرئيسية لدعم طموحاتنا التوسعية."

وفي تعليقه على تعيينه، قال رجا علم الدين: "أنا فخور بالانضمام إلى فريق عمل شركة "أنكس للتطوير" في هذه المرحلة المفصلية من نموها. وبوجود محفظة مشاريع قوية ومتنامية، أتطلع إلى العمل مع هذا الفريق لإنجاز مشاريع استثنائية وإطلاق مبادرات تطويرية جديدة تعكس التزام الشركة بأعلى معايير الفخامة والابتكار."

تشمل مهام علم الدين وضع خطة استراتيجية طويلة الأمد لنمو وتوسع شركة "أنكس للتطوير". وستركز رؤيته القيادية على تقديم مشاريع متميزة في مواقع حيوية رئيسية، مما يضع "أنكس للتطوير" في طليعة شركات التطوير العقاري الفاخر في الإمارات العربية المتحدة.

