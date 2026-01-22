يعكس هذا التعيين التزام مدرسة "فيرست بوينت" المتواصل بالتميّز الأكاديمي، وتعزيز الرفاه، وتقديم تعليم شامل يواكب متطلبات المستقبل.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة جيمس للتعليم عن تعيين ريبيكا كرين مديرةً جديدةً لمدرسة جيمس فيرست بوينت، إحدى المدارس الرائدة التي تقدم المنهاج البريطاني في دبي. ومن المقرر أن تتولى السيدة كرين مهام منصبها اعتباراً من أغسطس 2026، حاملةً معها خبرة تمتد لأكثر من 20 عاماً في القيادة التربوية ضمن نخبة من المدارس البريطانية والدولية المتميزة.

وتنضم السيدة ريبيكا كرين إلى مدرسة جيمس فيرست بوينت بسجل مهني حافل يشمل توليها مناصب قيادية عليا في مدارس مرموقة، من بينها مدرسة تونبريدج للقواعد، ومدرسة إلثام هيل في لندن، حيث نجحت بإجراء تحسينات ملموسة في المخرجات التعليمية، وتطوير القيادات المدرسية، وتعزيز مشاركة الطلاب في صنع القرار. وتُعرف كرين بنهجها الاستراتيجي في تطوير المدارس، وابتكار المناهج، وتنمية الكوادر التعليمية، إلى جانب التزامها الراسخ بتمكين الطلاب وترسيخ القيم الأخلاقية لديهم. وهي حاصلة على درجة الماجستير في التربية والدراسات المهنية من كينجز كوليدج لندن، إضافة إلى شهادة الدراسات العليا في التربية في اللغات الأجنبية الحديثة من كلية جولدسميث بجامعة لندن.

شغلت السيدة كرين عدداً من المناصب القيادية العُليا، من بينها منصب مديرة مدرسة تونبريدج للقواعد Tonbridge Grammar School، إحدى أبرز المدارس في المملكة المتحدة من حيث مستوى الأداء. وقادت فيها تطويراً شاملاً على مستوى المدرسة، من خلال تصميم منهج شامل، والاستخدام الاستراتيجي للبيانات، وترسيخ ثقافة ترتكز على التوقعات العالية. وقبل ذلك، شغلت منصب نائبة مديرة مدرسة إلثام هيل، حيث أشرفت على برامج المرحلة الثانوية العليا (Sixth Form) لمساري البكالوريا الدولية واختبارات المستوى المتقدم (A-level)، محققةً نتائج أكاديمية قوية، فضلاً عن تقديم خدمات رعاية طلابية متميزة. كما تشمل مسيرتها المهنية خبرة دولية في كلية دالويتش بشنغهاي، حيث أسهمت في دعم القيادة المدرسية الشاملة وتسهيل انتقال الطلاب ضمن بيئة متعددة الثقافات، ما عزز رؤيتها التعليمية ذات البعد العالمي.

وفي تعليق له على هذا التعيين، قال دينو فاركي، الرئيس التنفيذي لمجموعة جيمس للتعليم: "تُعد ريبيكا قائدة مدرسية تتمتع برؤية مستقبلية واضحة، وفهم عميق لكيفية تكامل الثقافة المدرسية القوية مع التوقعات العالية والممارسات الشاملة لتحقيق نتائج ذات أثر حقيقي للطلاب. وستكون خبرتها في قيادة مجتمعات مدرسية معقدة، إلى جانب تركيزها الواضح على الرفاه، وتطوير القيادات، والصرامة الأكاديمية، عناصر محورية في مواصلة مدرسة جيمس فيرست بوينت مسيرة تطورها وتعزيز تأثيرها الإيجابي".

وتُعرف مدرسة جيمس فيرست بوينت بتقديم تعليم بريطاني متميّز في منطقة دبي لاند، مدعوم بنتائج أكاديمية قوية، ومنهاج غني ببرامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات، إلى جانب مجتمع مدرسي متماسك يولي أهمية كبيرة للشراكة مع أولياء أمور الطلاب. وقد حصلت المدرسة على تصنيف "جيد جداً" من هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وتصنيف "متميّز" من هيئة المدارس البريطانية في الخارج. وتتبنى المدرسة نهجاً تربوياً يضع الرفاه، وتنمية الشخصية، والاستعداد للمستقبل في مقدمة أولوياته.

كما حققت مدرسة جيمس فيرست بوينت تقدماً كبيراً في خطتها للتوسع في الحرم المدرسي، حيث ستوفر مساحات تعليمية ترحيبية ومرافق متخصصة وترفيهية، وذلك بهدف تقديم بيئة داعمة لطلابنا في مراحل نموهم، وبناء ثقتهم بأنفسهم، وتمكينهم من تحقيق كامل إمكاناتهم من مرحلة الحضانة وحتى بعد سن 16 عاماً. ويعكس هذا التوسع، قوة مجتمع مدرسة جيمس فيرست بوينت والالتزام المشترك بمساعدة كل طفل على تحقيق النجاح الشخصي.

من جانبها، قالت ريبيكا كرين: " "يشرفني الانضمام إلى مدرسة جيمس فيرست بوينت، المعروفة بتفوقها الأكاديمي واهتمامها برفاهية الطلاب وتبنيها لنهج تعليمي شامل. وسوف ينصب تركيزي على إعداد متعلمين واثقين، وقادة متمكنين، وبناء مجتمع مدرسي مستعد فعلاً للمستقبل، وذلك من خلال العمل والتعاون الوثيق مع الطلاب والموظفين وأولياء الأمور".

وبصفتها مديرةً للمدرسة، ستركز السيدة كرين على تعزيز جودة عمليتي التعليم والتعلم، والارتقاء بالقدرات القيادية، وتعميق ثقافة الرفاه والشمول في مختلف جوانب الحياة المدرسية. ويُعد هذا التعيين محطة مهمة في مسيرة مدرسة جيمس فيرست بوينت، مع استمرارها في النمو كخيار تعليمي مفضل للعائلات في منطقة دبي لاند وخارجها.

نبذة عن جيمس للتعليم:

جيمس للتعليم هي من أبرز مقدمي خدمات التعليم الخاص من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر في العالم، حيث تقوم بتعليم أكثر من 200,000 طالب وطالبة من أكثر من 176 جنسية عبر شبكتها العالمية من المدارس التي تملكها وتديرها. ومن خلال ما يقرب من نصف مليون خريج، قامت جيمس ببناء إرث مؤثر يمتد عبر الأجيال والقارات. تأسست جيمس في دبي عام 1959، وما زالت مؤسسة عائلية، بقيادة مؤسسها ورئيسها الملهم، صني فاركي، وأبنائه دينو فاركي (الرئيس التنفيذي للمجموعة) وجاي فاركي (نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة). تُقدم جيمس مجموعة واسعة من المناهج ومسارات التعلم، حيث تركز على تقديم تعليم عالي الجودة للطلاب من جميع مناحي الحياة. في كل عام، يتخرج طلاب جيمس في أفضل جامعات العالم، بما في ذلك جميع جامعات رابطة اللبلاب (Ivy League) الثماني وجميع جامعات مجموعة راسل في المملكة المتحدة، ويواصلون مسيرتهم ليصبحوا قادة ومبتكرين وصانعي التغيير في جميع القطاعات. من خلال شبكة مدارسها المتنامية ومبادراتها الخيرية، تلتزم جيمس برسالتها: توفير تعليم عالي الجودة في متناول كل متعلم، في كل مكان.

