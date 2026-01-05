تتمتع آن هايدون بخبرة تزيد على 25 عاماً في مناصب قيادية عُليا، اكتسبتها من العمل في نخبة المدارس بالمملكة المتحدة

يعكس هذا التعيين الالتزام القوي لمجموعة جيمس للتعليم بالتميّز الأكاديمي وتعزيز دور المدرسة القيادي في المجتمع

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة جيمس للتعليم عن تعيين آن هايدون، الحاصلة على وسام عضو في الإمبراطورية البريطانية (MBE)، مديرةً جديدةً لأكاديمية ويلينغتون – الخيل، إحدى أبرز المدارس التي تقدم المنهج البريطاني في دبي. ومن المقرر أن تباشر هايدون مهامها اعتباراً من 2 يناير 2026، حاملةً معها سجلاً حافلاً بالإنجازات القيادية في نخبة من المدارس المستقلة الرائدة في المملكة المتحدة، إلى جانب خبرة واسعة في مجال التعليم الدولي.

وكانت هايدون قد شغلت أخيراً منصب مديرة مدرسة هارو الدولية في هونغ كونغ منذ عام 2017، حيث حققت إنجازاً تاريخياً بتعيينها أول امرأة تتولى هذا المنصب ضمن شبكة مدارس «هارو» العالمية العريقة. وخلال فترة قيادتها، شهدت المدرسة نتائج أكاديمية استثنائية، حيث واصلت تحقيق نسبة تفوّق تجاوزت ‎70%‎ للطلاب الحاصلين على درجات ‎A*‎ – ‎A‎ في اختبارات المستوى المتقدم (A Level)، ذلك إلى جانب ترسيخ ثقافة قوية للرعاية الطلابية والتنمية الشاملة.

وتتمتع هايدون بخبرة قيادية تزيد على 25 عاماً، مع مسيرة مهنية امتدت عبر نخبة من أبرز المدارس المستقلة في المملكة المتحدة. فقد شغلت سابقاً منصب مديرة مدرسة سوربيتون الثانوية، كما تولّت منصب نائبة مديرة مدرسة غيلدفورد الثانوية، وكلتاهما تابعتان لمؤسسة يونايتد ليرنينغ في المملكة المتحدة(United Learning UK) ، حيث قادت مدارس متكاملة تستقبل الطلاب من الفئة العمرية 4 إلى 18 عاماً، وحصلت المدرستان على تصنيف "ممتاز" في عمليات التفتيش التي أجرتها هيئة التفتيش على المدارس المستقلة.

وفي تعليق له على هذا التعيين، قال دينو فاركي، الرئيس التنفيذي لمجموعة جيمس للتعليم: "تُعد آن هايدون قائدة مدرسية استثنائية، تعكس مسيرتها المهنية التزاماً راسخاً بالتميّز الأكاديمي، ورفاه الطلاب، والتعليم القائم على القيم. ولا شك بأن خبرتها الواسعة في كبرى المدارس البريطانية والدولية، إلى جانب رؤيتها القيادية الطموحة، تجعلها الخيار الأمثل لقيادة أكاديمية ويلينغتون – الخيل نحو مرحلتها المقبلة من النمو. ويسعدنا أن نرحّب بها ضمن عائلة جيمس للتعليم".

هذا وسبق لهايدون أن تولّت عدداً من المناصب المهمة في مجالات الحوكمة والاستشارات التعليمية، من بينها منصب أمينة قسم لندن في مؤتمر مديري ومديرات المدارس، وعضوية لجنة الرياضة التابعة للمؤتمر، إلى جانب مشاركتها في مجموعة مرجعية لرؤساء المدارس ضمن مؤسسة يونايتد ليرنينغ (United Learning)، حيث أسهمت في صياغة التوجهات الاستراتيجية للمدارس والأكاديميات في المملكة المتحدة. وتشغل هايدون حالياً منصب عضو مجلس أمناء في مدرسة ريبتون بالمملكة المتحدة.

وتقديراً لإسهاماتها البارزة في مجال التعليم في كلٍ من المملكة المتحدة وهونغ كونغ، تم منح هايدون وسام عضو في الإمبراطورية البريطانية (MBE) ضمن قائمة تكريمات العام الجديد 2024.

وفي تصريح لها بمناسبة تعيينها، قالت آن هايدون: "يسعدني جداً الانضمام إلى أكاديمية ويلينغتون – الخيل وإلى مجتمع مجموعة جيمس للتعليم، هذه المؤسسة المرموقة التي تتمتع بسمعة عالمية رائدة في مجال التميّز التعليمي. وتُعد أكاديمية ويلينغتون – الخيل مدرسة ذات رسالة واضحة وطموح راسخ وروح مجتمعية قوية. وأنا أتطلع بشغف إلى العمل مع طلاب المدرسة وهيئاتها التعليمية وأولياء أمور الطلاب لمواصة إنجازات المدرسة، وضمان أن يحظى كل طفل هنا بالإلهام والدعم اللازمين لتحقيق أقصى إمكاناته".

جدير بالذكر أن أكاديمية ويلينغتون – الخيل تأسست في عام 2013، وتُعد من المدارس المرموقة التي تعتمد المنهج البريطاني في منطقة دبي هيلز، حيث تقدم التعليم من مرحلة الحضانة وحتى ما بعد سن 16 عاماً. وقد حصلت الأكاديمية على تصنيف "جيد جداً" من هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وتصنيف "متميّز" من هيئة المدارس البريطانية في الخارج.

وتحقق الأكاديمية نتائج أكاديمية قوية عبر مسارات شهادة التعليم الثانوي العام البريطانية (GCSE)، وشهادة المستوى المتقدم (A Level) وشهادة التعليم التقني والتطبيقي (BTEC)، ما يدعم مسارات تعليمية مخصّصة تمكّن الطلاب من الالتحاق بأبرز الجامعات العالمية. ويشكّل تعيين هايدون بداية فصل جديد ومهم في مسيرة المدرسة، مع مواصلتها تعزيز جودة برامجها التعليمية وإعداد الطلاب لتحقيق النجاح في مشهد عالمي سريع التغيّر.

نبذة عن جيمس للتعليم:

جيمس للتعليم هي من أبرز مقدمي خدمات التعليم الخاص من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر في العالم، حيث تقوم بتعليم أكثر من 200,000 طالب وطالبة من أكثر من 176 جنسية عبر شبكتها العالمية من المدارس التي تملكها وتديرها. ومن خلال ما يقرب من نصف مليون خريج، قامت جيمس ببناء إرث مؤثر يمتد عبر الأجيال والقارات. تأسست جيمس في دبي عام 1959، وما زالت مؤسسة عائلية، بقيادة مؤسسها ورئيسها الملهم، صني فاركي، وأبنائه دينو فاركي (الرئيس التنفيذي للمجموعة) وجاي فاركي (نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة). تُقدم جيمس مجموعة واسعة من المناهج ومسارات التعلم، حيث تركز على تقديم تعليم عالي الجودة للطلاب من جميع مناحي الحياة. في كل عام، يتخرج طلاب جيمس في أفضل جامعات العالم، بما في ذلك جميع جامعات رابطة اللبلاب (Ivy League) الثماني وجميع جامعات مجموعة راسل في المملكة المتحدة، ويواصلون مسيرتهم ليصبحوا قادة ومبتكرين وصانعي التغيير في جميع القطاعات. من خلال شبكة مدارسها المتنامية ومبادراتها الخيرية، تلتزم جيمس برسالتها: توفير تعليم عالي الجودة في متناول كل متعلم، في كل مكان.



