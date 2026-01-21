أعلنت اليوم شركة سيكو المالية، الرائدة في مجال إدارة الأصول والوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية الواقع مقرها في الرياض والمرخصة من قبل هيئة سوق المال السعودية (ترخيص رقم 08096-37) ، عن تعيين هاشم السادة في منصب رئيس قسم إدارة الأصول- الأسهم في الرياض.

يملك السادة خبرة تزيد عن 12 عامًا في القطاع المالي، بما في ذلك العمل لمدة ثماني سنوات مع سيكو ش.م.ب. في البحرين، حيث شغل منصب مدير للمحافظ الاستثمارية في قسم إدارة الأصول. وخلال فترة عمله، اكتسب السادة خبرة واسعة ومتخصصة في إدارة استثمارات الأسهم، وبناء المحافظ الاستثمارية، وأبحاث السوق، حيث ساهم بشكل فعال في تحقيق نمو المحافظ المدارة.

في منصبه الجديد، سيكون الاستاذ هاشم السادة مقيمًا في مدينة الرياض، حيث سيتولى قسم إدارة الأصول للأسهم في شركة سيكو المالية، والعمل عن كثب مع العملاء والفريق الاستثماري في مختلف أنحاء المملكة.

هاشم السادة حاصل على شهادة في التمويل الكمي (CQF)، وماجستير في المالية من جامعة ديبول، ليجمع بذلك بين الخبرات الاستثمارية المؤسسية، وقدرات توظيف الأساليب الكمية المتطورة لتقديم حلول استثمارية مبتكرة

وبهذه المناسبة، قال الاستاذ وسام حداد، الرئيس التنفيذي لشركة سيكو المالية: "إننا سعداء بتعيين هاشم في منصب رئيس قسم إدارة الأصول للأسهم. ولاشك أن خبراته الواسعة ضمن فريق العمل في مجموعة سيكو، ورؤيته الاستثمارية الثاقبة، وتفهمه العميق لأسواق الأسهم تؤهله لقيادة قسم إدارة اصول الاسهم، بينما نواصل جهودنا الدؤوبة نحو تعزيز قدراتنا في إدارة الأصول ودعم مشاركة عملائنا في أسواق رأس المال في المملكة العربية السعودية."

من جانبه، قال الأستاذ هاشم السادة: "يشرفني تولي هذا المنصب في سيكو المالية، وأتطلع إلى تعزيز الأساس الراسخ للاستثمارات في الشركة، تتمتع سيكو المالية بسجل طويل من التميز ونهج استثماري منضبط. وأتطلع للعمل مع هذا الفريق للبناء على هذا النجاح،. وتطوير استراتيجيتنا لإدارة الأصول، ومواصلة جهودنا الرامية لتحقيق النمو بما يتوافق مع أهداف العملاء والفرص الاستثمارية في السوق السعودي والمنطقة ."

نبذة عن سيكو المالية

تعد سيكو المالية شركة متخصصة في الخدمات المالية الشاملة وتوفر مجموعة واسعة من الخدمات، والمنتجات للأفراد والمؤسسات والشركات. يبلغ رأس مال الشركة المدفوع 100 مليون ريال سعودي، وقد تأسست كشركة مساهمة مغلقة في الرياض، المملكة العربية السعودية تحت سجل تجاري رقم 1010259328. سيكو المالية حاصلة على (ترخيص رقم 08096-37)، من هيئة السوق المالية، وقد بدأت عملياتها في 20 يونيو 2009م (تعرف سابقاً باسم مسقط المالية)، وهي مرخصة لممارسة مجموعة واسعة من أنشطة أسواق رأس المال، مثل الترتيب، والاستشارة، وحفظ الأوراق المالية، والتعامل، وإدارة الاستثمارات، وتشغيل الصناديق والحفظ. تصل قيمة الأصول تحت الإدارة لدى سيكو المالية إلى 6.6 مليار ريال سعودي (كما في 31 مارس 2025م) في مختلف الصناديق والمحافظ التقديرية. وتهدف الشركة إلى خدمة عملائها ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم الاستثمارية من خلال المعاملات الاستثمارية الراسخة القائمة على الأبحاث، والخدمات المالية الاستشارية المميزة التي تركز على تحقيق صالح العملاء، وتعزيز الأداء العالي. سيكو المالية مملوكة بنسبة 100% من سيكو ش.م.ب (م) البحرين، وهي أحد أبرز البنوك الإقليمية الرائدة المتخصصة في إدارة الأصول والوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية، مع أصول تحت الإدارة تزيد عن 8 مليار دولار أمريكي.

