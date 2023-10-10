فرانكلين تمبلتون تعين رئيسًا تنفيذيًّا للسعودية

الرياض، أعلنت فرانكلين تمبلتون عن تعيين منيرة حجاب الدوسري رئيسًا تنفيذيًا لدى شركة فرانكلين تمبلتون المالية منذ تاريخ 2 أكتوبر من العام الحالي، وهي كيان جديد يتم تأسيسه في المملكة العربية السعودية. وضمن مسؤولياتها المرتبطة بالمنصب الجديد الذي تم استحداثه، فسوف تكون منيرة مسؤولة عن تعزيز حضور فرانكلين تمبلتون وتوسيع أعمالها في المملكة العربية السعودية من العاصمة الرياض. منيرة مسؤولة من سانديب سينغ، المدير الإقليمي، في وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا والهند لدى فرانكلين تمبلتون.

تعليقًا على هذا التعيين، قال سانديب سينغ: ’’يسعدني انضمام منيرة الدوسري إلى فريق عملنا في المملكة. فمن خلال علاقاتنا مع عملائنا، حققت فرانكلين تمبلتون تواجدًا في المملكة العربية السعودية يتجاوز 25 عامًا. ومع النمو السريع الذي تشهده السوق السعودية وارتفاع طلب العملاء، يعد هذا وقتًا مثاليًّا للترحيب بانضمام منيرة إلى فريق عملنا. وبفضل سجلها الحافل في إدارة الأصول وخبرتها في القطاع المصرفي و الاستثماري في المملكة العربية السعودية، فسوف تساهم خبرتها العميقة في السوق المحلية في تعزيز جهودنا الإقليمية وخططنا التوسعية.‘‘

تتجاوز خبرة منيرة 20 عامًا في هذا القطاع، فقد عملت منيرة قبل انضمامها إلى فرانكلين تمبلتون في العربي كابيتال، حيث كانت تشغل منصب رئيس إدارة الأصول. وقبل ذلك، شغلت منصب رئيس إدارة الأصول ومدير الاستثمار لدى بنك إتش إس بي سي في المملكة العربية السعودية. كما شغلت منيرة مناصب قيادية عدة في ملكية للاستثمار والسعودي الفرنسي كابيتال، التابعة لكريدي أجريكول لإدارة الأصول والبنك السعودي الفرنسي.

ومن الجدير بالذكر أن منيرة عملت كرئيس للجنة مؤسسات السوق المالية في المملكة العربية السعودية منذ العام 2020 وحتى العام 2022، مما ساهم في تعزيز معرفتها العميقة باللوائح التنظيمية والأسواق المالية في المملكة العربية السعودية. ومنيرة حاصلة على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة العربية المفتوحة.

قالت منيرة: ’’يسعدني الانضمام إلى هذا الفريق الديناميكي الذي يتمتع بخبرة واسعة. إن منطقة الشرق الأوسط تشهد تحولا كبيرًا، وتواصل المملكة العربية السعودية بشكل خاص تعزيز قدراتها المالية كجزء من رؤية 2030. وأنا أتطلع للاستفادة من خبراتي ومن قوة علامة فرانكلين تمبلتون التجارية من أجل تعزيز وتوسيع نطاق أعمالنا في المملكة العربية السعودية.‘‘

وأضافت جيني جونسون، الرئيس والمدير التنفيذي: "إن استمرار المملكة العربية السعودية في تحقيق تحول في أسواق المال لديها يصنع فرصًا كبيرة، ويعزز هذه الفرص الموقع الجغرافي بين ثلاث قارات، ومكانتها كالدولة الأسرع نموًا ضمن مجموعة العشرين. ونتيجة للطلب المتزايد من المستثمرين الأفراد والمؤسسات المحلية، فإن فرانكلين تمبلتون تتطلع إلى تقديم مجموعة واسعة من خدماتها ضمن فئات الأصول بالإضافة إلى الاستراتيجيات المتخصصة للمستثمرين السعوديين.‘‘

وفي قطاع إدارة الأصول العالمية، فقد رسخت فرانكلين تمبلتون مكانتها كإحدى الشركات الأولى في علاقاتها مع الشرق الأوسط. وباعتبارها منطقة رئيسة لقطاع التوزيع العالمي، فإن الشركة تعمل في المنطقة منذ أكثر من 25 عامًا، حيث توفر خدماتها لأكبر صناديق الثروة السيادية في العالم والبنوك المركزية والمكاتب العائلية و المصرفية الخاصة العالمية الموجودة في المنطقة.

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