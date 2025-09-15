المنامة، البحرين: أعلنت ميناموني، الشركة البحرينية للحلول الرقمية للإدخار والاستثمار والمتخصصة في تنظيم المؤتمرات المالية، عن تعيين السيد علي القصاب رئيسًا تنفيذيًا لشركة ميناموني تكنولوجي، قسم البرمجيات والفينتك التابع للمجموعة.

يأتي تعيين علي القصاب قبيل مشاركة الشركة في مؤتمر Fintech Forward 2025، أكبر فعالية سنوية للتكنولوجيا المالية في البحرين، والذي يجمع أكثر من 1000 مشارك من القطاع المالي حول العالم.

يتمتع السيد علي بخبرة تزيد عن 20 عامًا في كتابة وإدارة برمجيات إدارة أعمال التأمين والاستثمار وتصميم أنظمة تكنولوجيا المعلومات لإدارة عمليات هذه المنتجات المالية.

كان السيد على القصاب أحد مؤسسي ميناموني كشركة ناشئة على مدار السنوات الست الماضية، وقبل ذلك عمل مع "أريما"، شركة برمجيات التأمين التابعة لمجموعة التأمين العربية (أريج)، وشركة تقاعد للادخار والتقاعد، وهي شركة تابعة لـ "كيبكو" ومقرها البحرين، التي تُركز على الادخار والمعاشات التقاعدية الخاصة.

وبمناسبة تعيينه، قال علي: "يشرفني تولي منصب الرئيس التنفيذي لشركة ميناموني تكنولوجي وقيادة هذه المؤسسة التكنولوجية الديناميكية والطموحة. لقد حققت الشركة حتى الآن إنجازات كبيرة في بناء حلول تكنولوجية مالية (فينتك) ناشئة وتنافسية للادخار والاستثمار، وأنا متحمس مع فريق العمل لبناء مزيد من القدرات على هذا الأساس."

وأوضح قائلا "سأركز على إطلاق منتج مدير المحافظ PortfolioManager بشكل رئيسي خلال هذا العام، وعلى تحسين منتجات "المستشار المالي الآلي" و"منصة إدخار الموظفين" من خلال الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي المبتكرة على المدى القريب، مما يضمن ريادة ميناموني تكنولوجي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال برمجيات الادخار والاستثمار."

وتعليقا على هذه المناسبة، قال إبراهيم خليل إبراهيم، الرئيس التنفيذي لمجموعة ميناموني: "يسعدني أن أرحب بالأخ علي رئيسًا تنفيذيًا لشركة ميناموني تكنولوجي. لقد كان أحد رفقاء الدرب في رحلة عملي على مدار الإثنتي عشر عامًا الماضية، وخاصةً مؤخرًا في ميناموني، ويتمتع بفهم عميق لمنظومة حلول الادخار

والاستثمار لدينا، بالإضافة إلى فهمه العميق لقطاع البرمجيات المالية العالمي، مما يجعله في موقع فريد للمضي بنا قدمًا.

وأضاف أن ما يميز ميناموني أنها تأسست منذ اليوم الأول من خلال رؤية ومواهب شباب بحرينين طموحين قادرين على إبتكار حلول تنافس أرقى المنتجات العالمية في مجال الإدخار والإستثمار.

مشيرا أنه كان لجهود علي القصاب دورا محوريا في بناء حلول الاستثمار الفريدة التي نقدمها اليوم، وأنا على ثقة بأنه سيبذل نفس القدر من الطاقة والشغف في هذا المنصب الجديد، وسيُرسخ مكانة ميناموني تكنولوجي كشركة رائدة في قطاع التكنولوجيا المالية العالمي."

حول مياموني: www.menamoney.org

تنتج وتمتلك ميناموني مجموعة متميزة من المؤتمرات المالية المتخصصة والدورات التدريبية التي تشتد الحاجة إليها في الصناعة المالية والمصرفية والتأمينية وقطاع الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا).

كما تعد ميناموني أيضًا مزودًا فريدًا للحلول الرقمية ذات العلامة البيضاء للإدخار والاستثمار للبنوك ومديري الثروات وشركات التأمين على الحياة التي تسعى إلى تعزيز توزيع منتجاتها وأصول الأصول الخاضعة لها.

