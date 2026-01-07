دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت بينانس، أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم من حيث حجم التداول وعدد المستخدمين، عن تعيين طارق إرك رئيساً إقليمياً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا (MENAT) وكبير المسؤولين التنفيذيين في أبوظبي. ويعكس هذا التعيين التزام بينانس طويل الأمد تجاه المنطقة وتركيزها على دعم مستقبل التمويل الرقمي.

وينحدر طارق إرك من مدينة بافالو في ولاية نيويورك الأميركية، ويتمتع بخبرة تمتد لأكثر من عشر سنوات في مجالات الامتثال التنظيمي وتطوير الأسواق وإطلاق المنتجات والتعاون مع الجهات الحكومية ضمن قطاعات الأصول الرقمية والخدمات المالية. ويتوافق مساره المهني مع رؤية بينانس الرامية إلى بناء منظومة تمويل رقمي آمنة ومتوافقة مع المتطلبات التنظيمية وموثوقة على مستوى العالم، مع تسريع وتيرة النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.

وبدأ إرك مسيرته المهنية في قطاع الأصول الرقمية عام 2017 من خلال عمله في شركة Paxos في مدينة نيويورك، بعد شغل مناصب سابقة في مؤسسات مالية عالمية كبرى من بينها JPMorgan Chase وCommerzbank وقبل انضمامه إلى بينانس، شغل منصب المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في قطاع الأصول الرقمية، حيث قاد توسّع العمليات الخاضعة للتنظيم في عدد من أسواق المنطقة.

ونال طارق إرك تقديراً واسعاً باعتباره أحد أبرز الشخصيات المؤثرة في منظومة التكنولوجيا المالية في سنغافورة وفق تصنيف FinTech Nation، كما شغل سابقاً عضوية مجلس إدارة جمعية صناعة العملات الرقمية وتقنية البلوكشين في سنغافورة.

وقال طارق إرك، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في بينانس: "أتطلع إلى تولّي هذه الفرصة في بينانس في وقت تواصل فيه الشركة التعامل مع الأطر التنظيمية المتغيرة وتعزيز حضورها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، كما أسعى إلى استكشاف فرص نمو جديدة والمساهمة في تشكيل مستقبل التمويل الرقمي على مستوى المنطقة."

ويؤكد هذا التعيين تركيز بينانس الاستراتيجي على تعزيز التعاون التنظيمي وبناء الثقة المؤسسية ودعم النمو المستدام، في وقت تواصل فيه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للأصول الرقمية والابتكار المالي.

-انتهى-

