الدوحة، قطر - تم الإعلان عن تعيين السيد "دانيال فان فيك" في منصب مدير عام لفندق هيلتون الدوحة اللؤلؤة. يتمتع السيد "فيك" بخبرة واسعة وسجل حافل من النجاحات في مجال الضيافة، ويشكل هذا التعيين إضافة قيّمة لإدارة هذه الوجهة الرفيعة.

قضى السيد "فيك" مدة تصل إلى عشرين عامًا في عالم هيلتون، وكان آخر ثلاثة عشر عامًا منها في دور المدير العام لفنادق متنوعة في المملكة المتحدة والدوحة. تتميز مسيرته المهنية في صناعة الضيافة بالإنجازات البارزة، حيث برزت قدراته القيادية والاستراتيجية. وفي ظل التحديات الفريدة، قاد ببراعة افتتاح فندقين في الدوحة أثناء جائحة كوفيد-19، حققا ربحية ملحوظة في سنوات افتتاحهما.

وخلال منصبه الأخير كمدير عام لفندق ألف الدوحة ريزيدنسز مجموعة كوريو وفندق دبل تري باي هيلتون الدوحة، السد، نجح السيد "فيك" في قيادة فريقه بنجاح خلال مرحلة ما قبل الافتتاح.

وبصفته ملتزم بتطوير المواهب، يشغل السيد "فيك" دور المقيم والمرشد في برامج إدارة هيلتون المتنوعة، مما يسهم بشكل فعّال في تشكيل مستقبل كوادر العمل في قطاع الضيافة.

بالإضافة إلى ذلك، يشارك السيد "فيك" بفعالية في النشاطات الاجتماعية كرئيس لعدة مناسبات خيرية، ويسهم بفاعلية في العديد من المنظمات الخيرية في غلاسكو، مما يبرز التزامه البارز تجاه المسؤولية الاجتماعية.

وفي تعليقه على تعيينه، أعرب السيد "دانيال فان فيك" عن حماسه للمساهمة في ترسيخ تقاليد التميز التي اشتهر بها فندق هيلتون الدوحة اللؤلؤة. وأكد التزامه، بالتعاون مع الفريق المتخصص الذي ساهم في جعل هيلتون الدوحة اللؤلؤة مكانًا مميزًا، بتعزيز تجربة الضيوف وتحديد معايير جديدة للضيافة في الدوحة.

خلال فترته في غلاسكو ولندن، المملكة المتحدة، شارك السيد "دانيال فان في فيك" بفاعلية كعضو في غرفة التجارة في غلاسكو، وكان عضوًا في نادي الرؤساء الشبان، وتعاون مع اتحاد مديري الفنادق في غلاسكو ومكتب تسويق مدينة غلاسكو، بالإضافة إلى انضمامه إلى جمعية شراكة بادينجتون.

وفي دوره الجديد، سيترأس السيد "فيك" مبادرات المرحلة المقبلة ويقودها بهدف تعزيز العروض الاستثنائية في فندق هيلتون الدوحة اللؤلؤة. وسيركز اهتمامه على ضمان استمرار إشغال الغرف والوحدات السكنية، وتطوير خيارات تناول الطعام في المطاعم الفاخرة في الفندق، بما في ذلك ذا كيتشن، ومالبيري تافرن، ولوبي كافيه، ولا بيرغولا. بالإضافة إلى تعزيز تجربة الضيوف من خلال المرافق المتنوعة مثل مركز اللياقة البدنية المجهز بشكل كامل، والسبا والنادي الصحي إيفوريا، والشاطئ الخاص، والمسبح في الهواء الطلق، ونادي الأطفال.

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