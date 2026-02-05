دبي-الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة HAVAS Red Middle East اليوم عن تعيين رئيسها التنفيذي، دانا طاهر، رئيساً للجنة تحكيم فئة العلاقات العامة "PR Lions" ضمن مهرجان "كان ليونز الدولي للإبداع" (Cannes Lions International Festival of Creativity)، في سابقة تاريخية تُسجَّل لأول مرة لامرأة عربية من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتولّى هذا المنصب المرموق منذ انطلاق المهرجان.

ويعكس تعيين دانا طاهر تنامي الحضور العالمي للرؤى المنبثقة من منطقة الشرق الأوسط في مجالات الإبداع والاتصال، كما يُشير إلى الحضور المتزايد للخبرات القيادية من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أعلى مستويات القيادة على مستوى القطاع عالمياً، والدور المتواصل الذي تؤديه في تشكيل النقاشات الدولية حول الإبداع والثقافة وبناء السمعة.

وفي تعليقها على هذا الإعلان، قالت دانا طاهر: "هذه لحظة بالغة الأهمية وتحمل معانٍ هادفة، على الصعيد الشخصي وللصناعة ككل. من المُشجّع أن نرى الرؤى المُتشكّلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تُساهم بشكل متزايد في الحوارات العالمية حول الإبداع والثقافة والأثر. لطالما كانت هذه المنطقة غنيّة بالمواهب والأفكار، ومن المُجزي أن نرى ذلك ينعكس على منصّة دولية. وأتطلّع إلى العمل مع لجنة تحكيم استثنائية لتكريم أعمال علاقات عامة تتجاوز المألوف، وتُسهم في بناء السمعة، وتضع معايير جديدة لأثر إبداعي هادف."

من جانبه، قال داني نعمان، الرئيس التنفيذي لشركة HAVAS Middle East: "يُشكّل اختيار دانا رئيساً للجنة التحكيم محطة فارقة لقطاع العلاقات العامة في الشرق الأوسط. فهو يعكس قوة القيادات التي تبرز من المنطقة والدور المتنامي الذي تؤديه في صياغة المعايير العالمية للصناعة. نحن فخورون للغاية بدانا وبالدلالة العميقة التي يحملها هذا التعيين."

وعلى الصعيد العالمي، علّق جيمس رايت، الرئيس التنفيذي العالمي لشركة HAVAS Red ورئيس شبكة HAVAS PR Network للعلاقات العامة: "يعكس اختيار دانا الأهمية المتزايدة لقادة قادرين على الموازنة بسلاسة بين الثقافة والإبداع والأثر. وقد صقلت تجربتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منظوراً راسخاً وذا صلة عالمية في آن واحد. لقد أتاح لي عملي الوثيق مع دانا على مدار السنوات الاطلاع عن قرب على دقتها في التقاط الأفكار المُبتكرة ذات القيمة الإعلامية المُكتسبة وتنفيذها وتفعيلها بتميّز، ما يضمن صعود أفضل الأعمال إلى الصدارة ضمن فئة العلاقات العامة في مهرجان ’كان ليونز‘."

ويُؤكد تعيين دانا طاهر تنامي تأثير الشرق الأوسط في الاقتصاد الإبداعي العالمي، ويُجسّد الحضور المتزايد للقيادات الإقليمية على الساحة الدولية.

حول HAVAS Red Middle East

تُعدّ HAVAS Red Middle East وكالة اتصالات ذات حضور قوي وعابرة للحدود، تُقدّم حلولاً متكاملة في مجالات العلاقات العامة والاتصال الرقمي والتسويق عبر المؤثرين في مختلف أنحاء المنطقة. تأسست الوكالة عام 2001، وتتخذ من دبي مقراً رئيسياً لها، وتعمل بالشراكة مع نخبة من أكثر العلامات التجارية تأثيراً على مستوى العالم عبر قطاعات مُتعددة، من بينها الرفاهية والأزياء والجمال والعافية والترفيه وتجارة التجزئة والعقارات والتكنولوجيا والرعاية الصحية، لتقديم أعمال تُحقق أثراً ملموساً على صعيد الأعمال.

وانطلاقاً من تركيزها على الاستراتيجية والإبداع، تُقدّم HAVAS Red Middle East محتوى ذكياً وهادفاً يضع الإنسان في صميم كل سردية. وتُعدّ الشركة جزءاً من شبكة HAVAS Red العالمية، التي تضم أكثر من 40 وكالة في ما يزيد على 25 دولة حول العالم، وقد حازت الشبكة مؤخراً على لقب شبكة العلاقات العامة العالمية للعام 2023 من مجلة Campaign. وبفضل هذا التكامل، توفّر الشبكة لعملائها منصّة عالمية متصلة ترتكز على الصلة الثقافية والخبرة المحلية ونهج سردي قوي التأثير ومُبتكر.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.havasredme.com.

-انتهى-

#بياناتشركات