هاني أشقر يُنهي فترة ولايته لمنصب الشريك الرئيسي لمنطقة الشرق الأوسط بعدما شغل هذا المنصب لأكثر من 12 عاماً، ومن المقرر أن يتقلد منصباً قيادياً جديداً ضمن فريق القيادة العالمي في بي دبليو سي

مرحلة انتقالية تُجسد الاستمرارية والتخطيط طويل الأجل لخلافة القيادة، والتزام بي دبليو سي الراسخ تجاه منطقة الشرق الأوسط

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت بي دبليو سي عن تعيين لورا هينتون لتولي منصب الشريك الرئيسي لمنطقة الشرق الأوسط. وكانت لورا قد شغلت مؤخراً منصب نائب الشريك الرئيسي للمنطقة، وعملت فيه عن قرب مع فريق القيادة في المنطقة، وتعاملت مباشرةً مع العملاء وفرق العمل في مختلف دول المنطقة. ويأتي تعيين لورا وفقاً لآلية الحوكمة المعتمدة في بي دبليو سي. وسبق أن شغلت لورا منصب الشريك الإداري لدى بي دبليو سي في المملكة المتحدة، كما تولّت عدداً من المناصب القيادية الرفيعة في مختلف أنحاء منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، مما أكسبها خبرة واسعة في قيادة المؤسسات الكبيرة وتقديم الخدمات الاستشارية للعملاء في مختلف الأسواق الرئيسية.

سينهي هاني أشقر فترة ولايته كشريك رئيسي لمنطقة الشرق الأوسط بعد أكثر من اثني عشر عاماً من قيادة الشركة في المنطقة، لينتقل بعدها ليشغل منصباً قيادياً ضمن الفريق العالمي لبي دبليو سي. وقد اضطلع هاني خلال فترة قيادته بدور محوري في رسم مسار نمو بي دبليو سي وتعزيز حضورها وتأثيرها في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن يبدأ هاني ولورا فترة تسليم واستلام مهام العمل اعتباراً من 1 أبريل 2026، حيث سيواصلان العمل معاً خلال المرحلة الانتقالية لضمان استمرارية الأعمال بكفاءة في ما يخص العملاء والفرق العاملة، والسير قدماً في تحقيق الأولويات الاستراتيجية للشركة.

وتعليقاً على فترة ولايته، صرح هاني أشقر قائلاً: "لقد كان لي شرف قيادة بي دبليو سي الشرق الأوسط خلال مرحلة من النمو والتحولات المهمة. وقد أدت شركتنا دوراً مهماً في دعم الحكومات والشركات في التعامل مع التغيير، وأنا فخور للغاية بما حققناه معاً. كما أن لورا تتمتع بخبرة قيادية واسعة وسجل حافل بالإنجازات، ولديها من القدرات ما يؤهلها لقيادة المنطقة في مرحلتها المقبلة".

ومن الجدير بالذكر أن بي دبليو سي الشرق الأوسط شهدت توسعاً ملحوظاً تحت قيادة هاني أشقر، حيث عززت الشركة حضورها على مستوى المنطقة من خلال ضخ استثمارات كبيرة، شملت تحديث المكاتب في مختلف أنحاء مقارها، وإنشاء مقر إقليمي رئيسي في الرياض.

ومن جانبها، صرحت لورا هينتون قائلةً: "يشرفني تولي هذا المنصب في وقت بالغ الأهمية بالنسبة للمنطقة. ولقد أرسى هاني أسساً راسخةً من خلال استراتيجية واضحة، وعلاقات وثيقة مع العملاء، وفريق موهوب ومتفانٍ. وأتطلع قدماً إلى مواصلة هذا الإرث والعمل مع الزملاء والعملاء من مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط، فيما تواصل المنطقة مسيرتها الطموحة في التحول".

وخلال العقد الماضي، وسّعت بي دبليو سي الشرق الأوسط نطاق أعمالها ليشمل مجالات التحول الحكومي، والابتكار الرقمي والتقني، كما واصلت الاستثمار في تنمية المواهب الوطنية. واليوم، تدعم بي دبليو سي المؤسسات في القطاعين العام والخاص من خلال قدرات متعددة التخصصات تسهم في تحقيق التحول ودفع الأولويات التنموية الإقليمية والوطنية وطويلة الأجل.

مع قيادة لورا، وبدعم من فريق تنفيذي متمرس، ستواصل بي دبليو سي الشرق الأوسط بناء علاقات قائمة على الثقة، وتحقيق قيمة مستدامة للعملاء، وتطوير قدرات ومهارات المواهب في المنطقة. وسيواصل هاني أشقر مسيرته القيادية مع بي دبليو سي،مسهمًا بخبرته ورؤيته الإقليمية على مستوى الشبكة العالمية.

