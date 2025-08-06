الشارقة، الإمارات العربية المتحدة– يسرّ بنك الشارقة أن يعلن عن تعيين السيد بول كوكس في منصب رئيس الخدمات المصرفية للأفراد، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز قدرات البنك في مجالي التجزئة وإدارة الثروات.

يتمتع السيد كوكس بخبرة تزيد عن 30 عاماً في القيادة على المستويين الإقليمي والدولي، تشمل مجالات الخدمات المصرفية للأفراد، والتحول الرقمي، وإدارة الثروات. ويعكس هذا التعيين التزام البنك المتواصل بتوسيع عملياته، وتحسين تجربة العملاء، وتقديم حلول مصرفية مبتكرة تتمحور حول احتياجات العميل.

في تعليق له على التعيين، قال السيد محمد خديري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة: "يسعدنا انضمام السيد بول كوكس إلى فريق القيادة في البنك. يمثل هذا التعيين محطة رئيسية في مسيرة نمونا الاستراتيجي، لاسيما في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد. وستسهم رؤيته المستقبلية، وخبرته الواسعة في الابتكار الرقمي، وتركيزه على العميل، في تسريع أجندتنا للتحول و تحقيق نمو مستدام في عروضنا المصرفية للأفراد".

يأتي انضمام السيد كوكس إلى بنك الشارقة تتويجاً لمسيرة مهنية حافلة، تقلد خلالها مناصب قيادية عليا في مؤسسات مالية مرموقة عالمياً وإقليمياً، بما في ذلك بنك "إتش.إس..بي.سي"، وبنك أبوظبي الأول. وتغطي خبراته الواسعة مجالات التنفيذ الاستراتيجي، والابتكار الرقمي، والامتثال التنظيمي، والتحول المؤسسي.

من جانبه، علّق السيد بول كوكس على انضمامه إلى بنك الشارقة قائلاً: "يشرفني الانضمام إلى هذه المؤسسة العريقة في هذه المرحلة المهمة من نموها. ومع استمرار بنك الشارقة في ترسيخ مكانته في قطاع الخدمات المصرفية التجارية، فإنني أتطلع للعمل جنباً إلى جنب مع فريق الإدارة التنفيذية، لبناء منظومة قوية ومتطورة للخدمات المصرفية للأفراد، تقدم قيمة مضافة، وتجارب استثنائية لعملائنا."

يُذكر أن السيد كوكس يحمل شهادة دراسات عليا في المالية وإدارة الأعمال من جامعة دورهام في المملكة المتحدة.

نبذة عن بنك الشارقة:

تأسس بنك الشارقة في 22 ديسمبر 1973 بموجب مرسوم أميري أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. بدأ البنك عملياته المصرفية في مايو 1974. يعتبر بنك الشارقة أول بنك تجاري يتم إنشاؤه في الشارقة، والخامس من نوعه على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. ويشتهر البنك تاريخياً بكونه أول مصرف في الشارقة يقوم بطرح 40% من رأسماله للاكتتاب العام.

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