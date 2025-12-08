المنامة، البحرين – أعلن بنك الإثمار ش.م.ب. (مقفلة)، بنك التجزئة الإسلامي الذي يتخذ من البحرين مقراً له، عن تعيين السيد محمد أحمد بوجيري رئيساً لإدارة الاستراتيجية والتحول وتطوير الأعمال، ليتبع إدارياً الرئيس التنفيذي لبنك الإثمار، السيد ميسان المسقطي.

ويأتي تعيين السيد بوجيري في مرحلة هامة يسعى فيها البنك إلى تحقيق المزيد من التقدم ضمن خطته الشاملة لإعادة الهيكلة والتحول والتي تهدف إلى تعزيز أعمال البنك وتحسين رأس المال وتحقيق الأهداف وفقاً لخطة استراتيجية واضحة. ومنذ انضمامه إلى بنك الإثمار عام 2020، أثبت السيد بوجيري قدراته المتميزة في صياغة الاستراتيجيات وعمليات إعادة الهيكلة والتحول بما يسهم في تحقيق التحسن والتطور.

ومع خبرة تمتد لأكثر من 18 عاماً في الصيرفة، كانت للسيد بوجيري بصمة متميزة من خلال مشاركته في عدة مبادرات استراتيجية رئيسية تشمل إعادة هيكلة رأس المال والتخارج الاستراتيجي، إضافة إلى تحويل ودمج العمليات. كما ساهمت جهوده في تعزيز الحوكمة المؤسسية على مستوى الإثمار. وقبل تعيينه في هذا المنصب، شغل السيد بوجيري منصب رئيس إدارة الأصول.

ومن خلال منصبه الجديد، سيتولى السيد بوجيري مسؤوليات التخطيط الاستراتيجي ووضع خطط التحول وتطوير الأعمال والتوسع في الأنشطة التجارية. كما سيقوم بإدارة عمليات التحول الرقمي بما يضمن استمرار توظيف التكنولوجيا والابتكار في تعزيز كفاءة العمليات ودعم النمو التكنولوجي للبنك.

يحمل السيد بوجيري شهادة الماجستير في تكنولوجيا المعلومات من جامعة ستراثكلايد في المملكة المتحدة وشهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال (مع تخصص فرعي في تقنية المعلومات) من جامعة بنتلي في بوسطن، الولايات المتحدة الأمريكية.

