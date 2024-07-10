الإمارات العربية المتحدة: يسرّ شركة برايت كابيتال للاستثمار أن تتقدّم بأحرّ التهاني إلى السيد كير ستارمر لانتخابه رئيساً جديداً لوزراء المملكة المتحدة. وبصفته أحد خرّيجي مدرسة ريغيت غرامر سكول Reigate Grammar School في لندن (1974-1981)، فإن إنجازات السيد كير تملؤنا فخراً واعتزازاً.

خلال زيارتيه لمدرسة ريغيت غرامر سكول Reigate Grammar School في عامي 2016 و2019، أعرب السيد كير ستارمر، رئيس وزراء المملكة المتحدة، عن امتنانه الكبير للدور الفعال الذي قامت به المدرسة في تشكيل شخصيته ومسيرته، وقال: "قدّمت لي مدرسة ريغيت غرامر سكول Reigate Grammar School منصّة مثالية لاكتشاف نفسي واستكشاف إمكانياتي. كنت محظوظاً بوجود معلمين ملهمين ومجموعة واسعة من الفرص والتجارب التي عزّزت حبي للمواد الأكاديمية والرياضة والموسيقى. لقد شجّعونا على المناقشة والتفكير الإبداعي والنقدي، وإيجاد حلول للمشكلات، وأنا ممتن جداً لهذه الانطلاقة في الحياة والانتماء لهذا المجتمع المميز."

من جهته، أعرب أشرف تيميل، المدير التنفيذي لشركة برايت كابيتال للاستثمار، عن سعادته وفخره بتهنئة السيد كير ستارمر على انتخابه رئيساً جديداً لوزراء المملكة المتحدة. وأوضح قائلاً: "نفتخر بإنشاء فرع مدرسة ريغيت غرامر سكول Reigate Grammar School المرموقة فى دولة الإمارات العربية المتحدة، ونحن ملتزمين بتقديم تعليم عالي الجودة يسهم فى بناء و اعداد شخصية قادة المستقبل في الإمارات وخارجها. فبالإضافة إلى البرنامج الأكاديمي الممتاز، تركّز مدرسة ريغيت على التنمية الشاملة للطلاب، ما يساعدهم على التفوّق في الحياة العملية ودفع حدود إمكانياتهم ليصبحوا قادة عالميين."

كما أضاف شون دايفي، مدير الأعمال العالمي في مدرسة ريغيت غرامر سكول الدولية Reigate Grammar School، قائلاً: "تهانينا الحارّة للسيد كير ستارمر على توليه منصب رئاسة الوزراء بالمملكة المتحدة. إنه إنجاز رائع لطالب سابق في مدرسة ريغيت غرامر سكول أن يصل إلى هذا المنصب الرفيع."

وأضاف: "نهدف من خلال نهجنا إلى تعليم واعداد الشباب ليكونوا القادة الذين يحتاجهم العالم، وليقدّموا حلولاً أفضل لأكبر التحديات التي تواجه كوكبنا. ونفخر بأن السيد كير، والذي تلقى منحة رئيسية لضمان تحقيق إمكانياته، هو نموذج يحتذى به. وعلى غرار ما خبره في سنوات دراسته، سيستفيد جميع الطلاب من تدريب القيادة وفنّ التواصل، وستكون الأعمال الخيرية والمشاركة في إطار المدرسة جزءاً أساسياً من تطوير شخصياتهم."

"إن طلاب (وأعضاء هيئة التدريس) يجب أن يقودوا الأنشطة بين المدارس بأنفسهم ويكونوا مبدعين في استغلال الفرص المتاحة لجمع الطلاب معاً. وسنعمل على تمكين جميع الطلاب للحصول على أعلى معايير التواصل والتعاون من خلال تعليمهم الخطابة والعمل الجماعي بشكل معمّق".

وفي هذا السياق، يسرّ شركة برايت كابيتال للاستثمار أن تعلن عن افتتاح فرع جديد لمدرسة ريغيت غرامر سكول Reigate Grammar School البريطانية العريقة البالغ عمرها 350 سنة، في مشروع "مسار" الضخم بالشارقة.

صنّفت مدرسة ريغيت غرامر سكول Reigate Grammar School ضمن أفضل 20 مدرسة خاصة في المملكة المتحدة لعام 2023 .

ضمن أفضل 20 مدرسة خاصة في المملكة المتحدة لعام 2023 من المتوقّع اكتمال بناء المدرسة في عام 2026، وستستوعب 2,700 طالب .

سيشمل الحرم المدرسي المميز مركزاً للفنون المسرحية، ومكتبة، وقاعات متعدّدة الأغراض، ومركزاً للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) ، بالإضافة إلى مرافق رياضية وأحواض سباحة .

تعدّ شركة برايت كابيتال للاستثمار إحدى الشركات الرائدة في مجال التعليم في الإمارات، وتدير حالياً استثمارات في أربع مدارس في دبي. تأسست الشركة في عام 2010 وتهدف إلى تغطية جميع مراحل التعليم من الروضة إلى الثانوية، كما تخطط الشركة للتوسّع في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا.

تأسست مدرسة ريغيت غرامر سكول Reigate Grammar School في عام 1675 بالقرب من لندن، وتشتهر بمنهجها التعليمي الفريد المعروف باسم "نهج ريغيت"، الذي يركّز على القيادة الرؤيوية، وأساليب التدريس المبتكرة، والرعاية المثالية للطلاب مع التركيز على رفاهيتهم.

ستُبنى مدرسة ريغيت غرامر سكول Reigate Grammar School في "مسار" على قطعة أرض تبلغ مساحتها 450,000 قدم مربع في الركن الشمالي من المشروع، الذي يضمّ 3,000 فيلا وبيت، متصلة بما يسمّى "العمود الفقري الأخضر" الذي يضمّ 70,000 شجرة. يتمتّع مشروع "مسار" بموقع متميّز في منطقة السيوح الحديثة، بالقرب من مدينة تلال ومسجد الشارقة ونسمة ريزيدنسز، ويتمتع بسهولة الوصول إلى طريق الإمارات كما ويبعد 15 دقيقة فقط بالسيارة عن مطار الشارقة الدولي و20 دقيقة عن مطار دبي الدولي.

عن شركة برايت كابيتال للاستثمار Bright Capital Investment



برايت كابيتال للاستثمار هي شركة رائدة في إدارة المدارس والاستثمار، حيث تهدف إلى إنشاء إحدى أضخم الشبكات التعليمية في الإمارات العربية المتحدة. وتلتزم الشركة بتوفير تعليم شامل يغطيّ كافة المراحل من ما قبل الابتدائية إلى الثانوية. وتتميّز برايت كابيتال بالدعم الفعّال الذي تقدمه لمطوّري المدارس وللقطاع التعليمي بوجه عام. تمتلك برايت كابيتال حالياً استثمارات في مدرسة برايت ليرنرز الخاصة Bright Learners Private School وثلاثة فروع لمدارس ستار الدولية Star International Schools في دبي.



عن مدرسة ريغيت غرامر سكول في المملكة المتحدة Reigate Grammar School-UK



تأسست ريغيت غرامر سكول Reigate Grammar School UK في عام 1675 على يد العضو المنتدب هنري سميث، وعلى مدى 350 عاماً قدّمت التعليم لعدة أجيال ضمن نفس الموقع الكائن في قلب ريغيت، البلدة التاريخية التي تبعد مسافة 15 ميلاً جنوب مدينة لندن. تُعتبر المدرسة إحدى المؤسسات التعليمية اليومية المختلطة والمستقلّة الأبرز في المملكة المتحدة، وتتميّز بتقديم تعليم أكاديمي فائق الجودة مع التأكيد على أهمية الفنون والرياضة وبرنامج غنيّ بالأنشطة اللامنهجية. وتصنّف المدرسة ضمن أفضل 20 مؤسسة تعليمية في المملكة من حيث الأداء الأكاديمي، حيث يلقى 98% من طلاّبها القبول من الجامعات المرموقة. في عام 2021، حصلت المدرسة على لقب "مدرسة العام" من مجلة تاتلرTatler ، وفي عام 2019، نالت المدرسة لقب "مدرسة العام في مجال الرفاهية والرعاية الأسرية" ضمن جوائز المدارس المستقلّة بالمملكة المتحدة، وفي عام 2021 حازت على جائزة "مدرسة العام" في جوائز الحراك و التعبئة الاجتماعية بالمملكة المتحدة UK Social Mobility Awards. تُعدّ المدرسة من المؤسسات التعليمية العالمية الرائدة التي تركّز على التعليم عالي الأداء HPL، بهدف تنمية مواطنين عالميين وأفراداً متفوقين يملكون حساً عالياً بالمبادرة. وقد وصفها دليل المدارس الجيدة بأن فيها "أطفالاً سعداء، ونتائج رائعة". مدرسة ريغيت غرامر الدوليةReigate Grammar School International مملوكة بالكامل لمدرسة ريغيت غرامر سكول، وتقوم بترخيص والإشراف وإدارة مدارس ريغيت غرامر الدولية في السعودية والصين وفيتنام.

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