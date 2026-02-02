الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة ريمات الرياض للتنمية، الذراع التنموي لأمانة منطقة الرياض والممّكن الاستراتيجي للقطاع الخاص، اليوم عن تعيين المهندس عاصم بن محمد السحيباني رئيساً تنفيذياً للشركة اعتباراً من 1 أبريل 2026م، خلفاً للأستاذ عبدالله بن سليمان أبوداود، الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة ريمات الرياض للتنمية منذ تأسيسها في عام 2021م. كما تم تعيين الأستاذ عبدالله بن سليمان أبوداود عضواً في مجلس إدارة الشركة اعتباراً من 1 أبريل 2026م، تقديراً لإسهاماته والتزامه المستمرين في ترسيخ الرؤية والخبرة المؤسسية داخل الشركة.

ويتمتع المهندس عاصم بن محمد السحيباني بخبرة مهنية تمتد لأكثر من 20 عاماً في القطاعين العام والخاص، وتشمل خبرته مجالات الإدارة التنفيذية والتطوير الاستراتيجي، وينضم إلى شركة ريمات الرياض للتنمية قادماً من شركة الرياض القابضة التي شغل منصب الرئيس التنفيذي لها منذ عام 2022م، حيث أسهم بدور محوري في دفع عدد من المشاريع التطويرية الكبرى في مدينة الرياض، إلى جانب تقلده مناصب قيادية في صندوق الاستثمارات العامة، وشركة ماسك للخدمات اللوجستية، وشركة "شلمبرجير".

وستواصل شركة ريمات الرياض للتنمية في ظل قيادتها الجديدة، تنفيذ مهمتها الاستراتيجية الهادفة إلى الإسهام في تحسين جودة الحياة لسكان وزوار العاصمة، من خلال تطوير وتعزيز الخدمات البلدية، ورفع كفاءة تنفيذ المشاريع، وتفعيل الأصول البلدية وتحويلها إلى فرص استثمارية مستدامة تدعم الحيوية الثقافية والاقتصادية للمنطقة، كما تواصل الشركة التزامها الراسخ بتمكين الكفاءات الوطنية، وتطوير المهارات والقدرات، وتعزيز بيئة عمل داعمة وعالية الأداء.

-انتهى-

#بياناتشركات